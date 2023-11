Finexx schließt erfolgreich dritten Fonds und setzt auf econvy als innovative D2C-Plattform für internationale Marken in Europa und USA

– Neue E-Commerce-Plattform econvy als leistungsstarker Partner für erfolgreiche Brands

– Akquisition der 3 S GmbH & CO KG in Köln und der SolRide Inc. in Miami/USA

Die renommierte Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft Finexx hat ihren dritten Fonds geschlossen und freut sich über den erfolgreichen Launch der E-Commerce-Plattform econvy. Die innovative Plattform zielt darauf ab, sogenannte Direct-to-Customer-Brands (D2C) zu fördern, weiterzuentwickeln und international zu expandieren.

Mit der Investition baut Finexx sein Geschäft im D2C Feld aus. econvy ist eine E-Commerce-Plattform, die sich auf den Auf- und Ausbau und das Wachstum relevanter Direct-to-Consumer-Brands (D2C) spezialisiert hat. Definiertes Ziel ist es, econvy zu einer führenden Plattform für schnell wachsende D2C-Brands in Europa und USA zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der Entwicklung qualitativ hochwertiger Marken und effizienter Prozesse, um die Produkte international in den besten offenen und geschlossenen Marktplätzen anzubieten. Jahrelange Erfahrung im E-Commerce, ein guter Kapitalzugang sowie hohe technische Standards gepaart, mit operativer Exzellenz bilden die solide Unternehmensbasis. Zum Start umfasst das Portfolio führende Marken wie z.B. Apollo, Bavaria Trachten, Pink Papaya Toys oder Ocean5.

Akquisitionen stärken Marktposition

Die econvy-Familie wächst über die Akquisition von zwei wachstumsstarken und profitablen Unternehmen:

Die 3 S GmbH & Co KG aus Köln, die neben etablierten Marken wie Apollo, Ocean 5 und Pink Papaya Toys auch langjähriger Erfahrung im E-Commerce mitbringt, sowie die SolRide Inc. aus Miami, welche die Türe zum wachstumsträchtigen, US-amerikanischen Markt öffnet. Die starke Präsenz des Unternehmens gewährleistet europäischen Marken die Möglichkeit, sich einem weiten Publikum zu präsentieren und neue Zielgruppen zu erschließen. „Wir passen die Plattform den Marktbedürfnissen an. Auch im E-Commerce nehmen Marken zunehmend eine Pole Position ein. Wir bieten schnell wachsenden D2C-Brands mit econvy genau die internationale Digitalplattform, um sich für globales Wachstum zu positionieren und zu etablieren.“, so Finexx-Geschäftsführer Matthias Heining.

Starker Partner für gesundes Wachstum

Die Kombination aus Private Equity und strategischer Branchenexpertise macht es möglich, D2C-Brands auf solide Wachstumspfade bei econvy zu leiten. Dazu ist die Finexx Unternehmensbeteiligungen eine strategische Partnerschaft mit dem Beratungshaus Fostec & Company eingegangen. Hier treffen langjährige Erfahrung in Private Equity sowie erstklassiges E-Commerce-Know-how zusammen. Nicht nur der Zugang zu Kapital, sondern auch profundes Wissen über Systeme und Technologien in E-Commerce helfen, die econvy-Gruppe organisch und über weitere Akquisitionen zu entwickeln.

Für weitere Informationen über econvy und ihre Dienstleistungen besuchen Sie www.econvy.com

Die Finexx GmbH Unternehmensbeteiligungen mit Sitz in Stuttgart ist eine 2013 gegründete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf etablierte mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Typische Betätigungsfelder sind Wachstums-, Investitions- und Akquisitionsfinanzierungen sowie die Begleitung von Veränderungen im Gesellschafterkreis und Nachfolgeregelungen.

Überwiegend im Rahmen von Mehrheitsbeteiligungen investiert Finexx langfristig Mittel unter anderem von Versicherungen und Versorgungswerken in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Diese setzen 10 Mio. Euro oder mehr um, verfügen über ein qualifiziertes Management-Team und können auf Basis eines erfolgreichen Geschäftsmodells eine nachhaltige Ertragskraft und einen stetigen Cash-Flow vorweisen.

Das Team verfügt über langjährige Industrie- und Führungserfahrung sowie profundes Know-how in der Beteiligungsbranche – beides wird zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Unternehmen und in die damit verbundenen Veränderungsprozesse eingebracht. Finexx unterstützt das Management durch aktive kaufmännische und strategische Beratung, ohne dabei in das operative Tagesgeschäft einzugreifen, sowie durch ein branchenübergreifendes Netzwerk.

