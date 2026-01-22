Fingerhut Haus zeigt: Warum Bodenplatte und Gebäudehülle für den Fertighausbau entscheidend sind

Fundament für Stabilität und Energieeffizienz

Neunkhausen, 22. Januar 2026 – Beim Fertighausbau spielen Bodenplatte und Gebäudehülle eine maßgebliche Rolle für Wohnkomfort, Energieverbrauch und langfristige Stabilität. Dennoch werden die Unterschiede oft erst beim Detailvergleich sichtbar. Fingerhut Haus ( www.fingerhuthaus.de) setzt hier auf Qualität und Transparenz: Die Bodenplatte ist im Standard enthalten – ohne versteckte Zusatzkosten. Die Gebäudehülle wird u.a. mit einer ökologischen Holzweichfaserdämmung ausgeführt, die ein diffusionsoffenes und ausgeglichenes Raumklima schafft.

„Die Bodenplatte trägt das gesamte Gebäude, schützt vor Feuchtigkeit und Setzungen und bildet die Basis und das Fundament für energieeffizientes Bauen, da sie den Untergrund mit der Gebäudehülle verbindet und Wärmeverluste reduziert“, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter der Fingerhut Haus GmbH. „Viele Bauherren unterschätzen diesen Kostenfaktor. Durch die Integration der Bodenplatte in den Standardpreis schaffen wir Transparenz und Planungssicherheit.“

Die standardmäßige Integration der Bodenplatte gibt Bauleuten also von Anfang an eine belastbare Kalkulationsbasis.

Energieeffizienz und langfristiger Nutzen der Bodenplatte

Neben ihrer statischen Funktion trägt die Bodenplatte maßgeblich durch eine flächige Wärmedämmung unterhalb der Bodenplatte zur Energieeffizienz bei. Sie minimiert Wärmeverluste über den Boden, unterstützt den energieeffizienten Betrieb und stabilisiert in Kombination mit der Gebäudehülle das Raumklima. Das senkt Heizkosten, reduziert Temperaturspitzen und erhöht den Wohnkomfort – langfristig wirtschaftlich und nachhaltig.

Gebäudehülle und Wandaufbau: Einfluss auf Komfort und Nachhaltigkeit

Auch die Gebäudehülle beeinflusst Komfort, Energieverbrauch und Nachhaltigkeit entscheidend. Fingerhut Haus setzt auf Holzweichfaserdämmung, während viele Mitbewerber noch Styropor verwenden. Die natürliche Dämmung ist diffusionsoffen, reguliert Feuchtigkeit, verbessert die Wärmedämmung und den sommerlichen Wärmeschutz sowie den Schallschutz. Zugleich erhöht der Einsatz nachhaltiger Materialien die Wertbeständigkeit.

Klare Vorteile für Bauleute durch integrierte Bauleistungen

Die Kombination aus inkludierter Bodenplatte und ökologischer Wandkonstruktion bietet klare Mehrwerte: transparente Kosten, langlebige Bauweise, energieeffizienter Betrieb sowie ein gesundes, ausgeglichenes Raumklima mit verbessertem Schallschutz. Die Integration dieser Leistungen in den Hauspreis erleichtert den Angebotsvergleich und stellt eine hochwertige Ausführung sicher.

„Die sensible Schnittstelle „Bodenplatte zum Haus“ bilden wir also ohne Aufwand und Risiko für den Kunden ab. Bodenplatte und Gebäudehülle sind entscheidende Faktoren, die Stabilität, Energieeffizienz und Wohnkomfort prägen. Mit der im Preis enthaltenen Bodenplatte und der Holzweichfaserdämmung bieten wir Bauleuten eine verlässliche, nachhaltige und transparente Lösung“, betont Holger Linke.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

Weitere Informationen unter www.fingerhuthaus.de

Firmenkontakt

Fingerhut Haus GmbH & Co. KG

Stefanie Metz

Hauptstraße 46

57520 Neunkhausen/WW.

02661 95640



http://www.fingerhuthaus.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0211-9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: Fingerhut Haus