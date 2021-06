Finomics AG kooperiert mit Rudolf Scharping’s RSBK AG

Zürich, 08.06.21: Die Schweizer Finanzierungboutique Finomics AG hat eine Kooperationsvereinbarung mit Rudolf Scharping und dessen Frankfurter Beratungsunternehmen RSBK AG abgeschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Unterstützung bei der Finanzierung verschiedener Immobilienfonds des Fund Initiators Finomics AG durch das internationale Netzwerk von Herrn Scharping und seiner Partner.

“Wir freuen uns sehr, mit Rudolf Scharping einen ausgewiesenen Experten gewonnen zu haben, der sein umfangreiches Netzwerk in China und MENA einbringt, um unsere Projekte zu unterstützen, äussert sich Steffen Aumüller von der Finomics AG in Zürich zur Zusammenarbeit. “Unsere Erfahrung als Initiator erfolgreicher Immobilienfonds in Luxemburg belegt, dass wir die hohen Anforderungen internationaler Investoren erfüllen können.”

Rudolf Scharping sagt dazu aus Shanghai: “Eine Zusammenarbeit mit der Finomics AG in Zürich ist für uns spannend, denn deren Erfolgsgeschichte der letzten drei Jahre ist eine überzeugende Referenz, hat die idealen Voraussetzungen für gemeinsame Projekte in China geschaffen und ist deshalb für beide Seiten ein Win-Win.”

Die Kooperation zwischen der Finomics AG und RSBK hat am 1. Juni dieses Jahrs begonnen.

Über Finomics AG

Die Finomics AG ist eine Finanzberatungsboutique mit Sitz in Zürich und agiert verstärkt als Fund-Initiator. Sie ist spezialisiert auf die Implementierung von Fonds-Strukturen und weiterer Finanzprodukte sowie Projektfinanzierungen für den europäischen Kapitalmarkt. Sie übernimmt zudem die Funktion des administrativen Anlageberaters und ermöglicht ihren Partnern, so die volle Fokussierung auf ihr Geschäftsmodell. Das erfolgsorientierte Team bringt die nötige Erfahrung in der Umsetzung eines adäquaten Finanzproduktes für die gewählte Investmentstrategie unter Berücksichtigung sämtlicher regulatorischer Vorgaben ein. Aktuell ist die Finomics AG als Initiator von drei europäischen SICAV-SIF Fonds mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR aktiv. Weitere Informationen unter www.finomics.ch

Über RSBK AG

Die Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation (RSBK) wurde im Jahr 2003 von Rudolf Scharping gegründet und erbringt seither umfassende und professionelle Beratungsleistungen für Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen. RSBK konzentriert sich auf Initiativen und die Begleitung von Projekten sowie auf die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Geschäftsentwicklung im nationalen und internationalen Umfeld. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der China-Beratung. Weitere Informationen unter www.rsbk.de

Die Finomics AG ist eine Finanzberatungsboutique mit Sitz in Zürich.

Firmenkontakt

Finomics AG

Steffen Aumüller

Parkring 7

8002 Zürich

01715182102

aumueller@finomics.ch

https://www.finomics.ch/

Pressekontakt

CMW Marketing Consulting

Christiane Wolf

Ostpreußenstr. 9

81927 München

01759393957

wolf@cmw-marketing.de

http://www.cmw-marketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.