FinTech SurePay erhält 12,2 Mio. Euro und startet in Deutschland

SurePay hilft Banken und Unternehmen betrügerische Online-Überweisungen zu stoppen

Utrecht/London, 03.09.2021 – SurePay, Erfinder und führender Anbieter einer Confirmation of Payee (CoP) Lösung für sichere Online-Überweisungen, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12,2 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Finanzierung von Connected Capital und Iris Capital. Die beiden neuen Investoren schließen sich somit Rabo Frontier Ventures an, um die Expansion des Unternehmens in Deutschland und weiteren Ländern voranzutreiben.

SurePay wurde 2016 gegründet und bietet seit 2017 eine Lösung gegen Betrug und Fehler bei Online-Überweisungen. DSGVO-konform wird in Sekundenbruchteilen beim Ausfüllen der Online-Überweisung geprüft, ob Rechnungsempfänger und IBAN übereinstimmen. Passen diese nicht zusammen, wird gewarnt und die Transaktion kann abgebrochen werden. SurePay gibt Banken, Unternehmen und Endkunden damit mehr Sicherheit darüber, dass ihre Zahlungen an den vorgesehenen Empfänger gehen.

In den Niederlanden und im Vereinigten Königreich hilft SurePay bereits über 30 Banken und 150 Unternehmen fehlgeleitete Überweisungen und Zahlungsbetrug zu vermeiden. Zu den Kunden und Partnern von SurePay gehören ING, ABN Amro, Rabobank, NatWestGroup, Atom Bank und Strato. In den Niederlanden werden bereits 99,4 % aller Zahlungen von SurePay validiert. Dadurch wird den dortigen Banken geholfen, fehlgeleitete Zahlungen um 67 % sowie die Anzahl von Betrugsfällen im Zahlungsverkehr um 81 % zu reduzieren.

Mit dem frischen Kapital wird SurePay in neue Länder expandieren und das Produktportfolio um weitere Services, wie die Validierung von grenzüberschreitenden Zahlungen und SurePay PayID, einer sicheren Lösung zur mobilen Bezahlung von Kontakten ohne IBAN Eingabe, erweitern.

David Jan Janse, CEO und CO-Founder von SurePay, sagt: “Unser IBAN-Name Check besteht aus einem intelligenten und robusten Algorithmus, der über eine API in die Online-Umgebung der Banken integriert werden kann. Mit der Expertise unserer Investoren möchten wir auch in Deutschland zum Standard werden. Unsere Mission ist es, Kunden vor der wachsenden Bedrohung durch Betrug weltweit zu schützen und ihnen die Gewissheit zu geben, dass ihre Zahlungen an den beabsichtigten Empfänger gehen – auch grenzüberschreitend und im Ausland.”

Wim Haring, CO-Founder und Managing Partner von Connected Capital: “Wir freuen uns darauf SurePay zu unterstützen, ein führendes Unternehmen im Bereich Paytech zu werden, Zahlungsprozesse zu optimieren und gleichzeitig Betrug zu reduzieren und unsere Expertise einzubringen, um das Team bei der weiteren Entwicklung und dem internationalen Wachstum aktiv zu fördern.”

Thorben Rothe, Partner bei Iris Capital: “Wir sehen einen wachsenden Bedarf an zusätzlicher Sicherheit und Convenience, um den Anforderungen des sich ändernden Zahlungsverkehrs gerecht zu werden. Für Banken und Unternehmen ist SurePay ein einfacher und effektiver Dienst, um Verbraucher vor Betrug und fehlgeleiteten Zahlungen zu schützen. Die bisherigen Erfolge des SurePay-Teams sprechen für sich und wir sehen weiterhin enormes Wachstumspotential, das wir nun gemeinsam heben wollen.”

Harrie Vollaard, Managing Director von Rabo Frontier Venture: “SurePay hat sich von einem Inhouse-Startup zu einer Lösung entwickelt, von der Millionen von Kunden Tag für Tag profitieren. SurePay ist auf dem besten Weg, sein enormes Potenzial weiter zu entfalten. Wir sind stolz darauf, die beiden renommierten Investoren auf unserem Weg zu begrüßen. Mit dieser Finanzierungsrunde wird SurePay seine Plattform erweitern und sein digitales Ökosystem weiter ausbauen”.

Über SurePay

SurePay wurde 2016 gegründet und ist Initiator und Marktführer des IBAN-Name Check. SurePay bietet verschiedene Lösungen für Banken, Payment Service Provider und Partner, um Betrug und Fehler bei Online-Überweisungen zu verhindern. Zu den Kunden und Partnern gehören ING, ABN Amro, Rabobank, NatWestGroup, Atom Bank und Strato.

Über Rabo Frontier Ventures

Rabo Fronties Ventures ist der Investmentfonds der Rabobank, der sich weltweit auf innovative Fintech- und Agtech-Unternehmen konzentriert. Rabo Frontier Ventures zielt darauf ab, direkt in die frühe Wachstumsphase (Serie B) von Unternehmen zu investieren, die das aktuelle Geschäft der Rabobank beeinflussen und indirekt in führende allgemeine Tech-Fonds wie Holtzbrinck, Northzone, Speedinvest und Valar Ventures.

Über Connected Capital

Connected Capital ist eine auf Wachstum und Übernahmen ausgerichtete Investmentgesellschaft mit Sitz in Amsterdam, die sich auf Investitionen in europäische Unternehmen konzentriert, die differenzierte SaaS-Lösungen für den Unternehmensmarkt anbieten. Connected Capital verfügt über ein professionelles und komplementäres Team von erfahrenen Experten mit Erfahrung in Private Equity, Strategieberatung, M&A sowie der Beschleunigung des Wachstums von Scale-ups. Das Portfolio besteht aus Beteiligungen an Speakap, Foleon, Channelsight, UpCloud, Omnia, OneWelcome, Concentra und Brella.

Über Iris Capital

Iris Capital ist eine auf die digitale Wirtschaft spezialisierte, europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Iris Capital investiert in Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen, vom Startup bis zu Late-Stage- und Growth-Playern. Aufgrund der besonderen Spezialisierung auf einzelne Branchen und der über 30-jährigen Erfahrung sowie der Unterstützung seiner Unternehmenssponsoren, begleitet Iris Capital aktiv die Unternehmen des eigenen Portfolios. Iris Capital hat Büros in Paris, Berlin, München, Tel Aviv, Dubai und Tokyo. Zu den investments gehören unter anderem Adjust, Careem, Exotec, Compeon, Forto, Jedox, Kyriba, Monk, Netatmo, Open-Xchange, ReBuy, Scality, Shift Technology, Talon.One und Zeta.

Weitere Informationen unter www.iriscapital.com

