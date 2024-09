FiRE Index – Der Schlüssel zur Resilienz in Unternehmen

Resilienz ist eine zentrale Fähigkeit für Unternehmer und Führungskräfte, um die zahlreichen Herausforderungen und Hindernisse im Geschäftsleben zu bewältigen. In einer Arbeitswelt, in der Veränderungen rasch und unvorhersehbar eintreten und Unsicherheiten an der Tagesordnung sind, gewinnt die Fähigkeit, mit Stress und Rückschlägen umzugehen, zunehmend an Bedeutung. Studien zeigen, dass viele Führungskräfte ihre Arbeit als bedeutende Stressquelle wahrnehmen. Das „Center for Creative Leadership (CCL)“ führte beispielsweise eine Befragung unter 230 hochrangigen Managern durch, bei der 88 % der Befragten angaben, dass ihre Arbeit erheblichen Stress verursacht. Dieser Stress wird oft mit der Verantwortung und den hohen Anforderungen an die Führungsrolle in Verbindung gebracht. Obwohl die meisten Manager sich im Umgang mit Stress als kompetent empfinden, gaben 79 % an, dass sie ihre Fähigkeit zur Stressbewältigung weiterentwickeln möchten – insbesondere durch professionelles Coaching.

Hier setzt das FiRE Modell (Factors Improving Resilience Effectiveness®) an, das Unternehmen und Führungskräften einen strukturierten Ansatz bietet, um ihre Resilienz systematisch zu stärken. Das Modell identifiziert zentrale Faktoren, die Resilienz fördern, und stellt den FiRE Index bereit, der die Effektivität der Resilienz misst und analysiert. Dieser Index erlaubt es Führungskräften, ihre persönlichen Stärken und Schwächen in Bezug auf Resilienz zu verstehen und gezielt an ihrer Widerstandskraft zu arbeiten. Die einzelnen Ebenen des FiRE Modells – von der Persönlichkeit über mentale Agilität bis hin zu Energie-Management – werden detailliert betrachtet und individuell gefördert. Der FiRE Index hilft dabei, den Fortschritt zu messen und klare Handlungsstrategien zu entwickeln.

Durch den FiRE Index werden Führungskräfte in die Lage versetzt, ihre Resilienz zu bewerten und in gezielten Coaching-Sitzungen oder Workshops daran zu arbeiten, ihre Widerstandskraft gegenüber Herausforderungen zu verbessern. Es wird nicht nur das Persönlichkeitsprofil beleuchtet, sondern auch, wie effektiv Führungskräfte mit Unsicherheiten und komplexen Situationen umgehen. So lernen sie, ihre Energie besser zu managen, sich mental flexibel zu halten und eine gesunde Balance zwischen Arbeit und persönlichem Wohlbefinden zu schaffen. Diese systematische Förderung der Resilienz führt langfristig zu einer höheren Leistungsfähigkeit, sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene.

Management und Leadership sind dabei eng mit Resilienz verbunden. Ein resilienzorientierter Manager achtet darauf, dass seine Mitarbeiter weder überfordert noch emotional ausgebrannt sind, während ein visionärer Unternehmensführer durch Sinnstiftung und Inspiration die Resilienz seines Teams stärkt. Das Resilienzfeld eines Unternehmens wird sowohl von äußeren als auch inneren Faktoren beeinflusst, und Unternehmen, die gezielt auf resilienzfördernde Führung setzen, zeigen nachweislich langfristig bessere Erfolge. Der FiRE Index bietet hier einen klaren Vorteil: Er gibt Führungskräften die Werkzeuge an die Hand, um ihre eigene Resilienz und die ihrer Mitarbeiter aktiv zu entwickeln und zu stärken.

Resilienzorientierte Führung bedeutet also nicht nur, in Krisenzeiten standhaft zu bleiben, sondern auch proaktiv die eigene Leistungsfähigkeit und die des Teams zu fördern. Wer es schafft, sich selbst und sein Umfeld mental agil, emotional belastbar und körperlich gesund zu halten, handelt nicht nur im Sinne der eigenen Gesundheit, sondern steigert auch die Wettbewerbsfähigkeit und den langfristigen Erfolg des Unternehmens.

Autor Karsten Drath ist seit 2006 als Coach für Führungskräfte bei Leadership Choices tätig. In seiner Zeit als Coach veröffentlichte er mehrere Artikel und Bücher zum Thema Führung, Coaching und Resilienz.

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

