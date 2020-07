Firmen in München setzen auf Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Chance für kleine Unternehmen: Viele alteingesessene Firmen in München vernachlässigen SEO sträflich

MÜNCHEN. Das deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegende Einkommen der Einwohner und die hohe Lebensqualität bescheren der Münchner Wirtschaft seit Jahren ein beständiges Wachstum. Das spiegelt sich auch in der Zahl der Neugründungen wider: Bis zu 20.000 Menschen wagen in der bayerischen Landeshauptstadt jedes Jahr den Sprung in die Selbstständigkeit. Neue Unternehmen entstehen vor allem in der trotz Krise boomenden Dienstleistungs- und Tourismusbranche. Das sorgt besonders in diesen Bereichen für eine wachsende Konkurrenz. Um sich von anderen Firmen abzugrenzen und Kunden zu erreichen, ist deshalb cleveres Marketing gefragt. Eine effektive Möglichkeit, die schnell zählbare Erfolge verspricht, ist Local SEO. Mit dieser Form der Suchmaschinenoptimierung erreichen Münchner Unternehmen schon jetzt Tausende zusätzlicher Kunden pro Monat.

Local SEO für München: Wie kleine Unternehmen an großen Platzhirschen vorbeiziehen

Gerade für kleine und frisch gegründete Firmen ist es häufig schwer, sich auf einem umkämpften Markt wie München gegen etablierte Unternehmen zu behaupten. Denn oft steht ein schmales Werbebudget einer über Jahre gewachsenen Bekanntheit gegenüber. Doch in einem Bereich zeigen viele alteingesessene Unternehmen Schwächen: dem Online Marketing! Für junge Firmen bietet sich dadurch die Möglichkeit, mithilfe lokaler Suchmaschinenoptimierung an Platzhirschen vorbeizuziehen. Ziel von Local SEO ist es, das Unternehmen bei relevanten Suchen wie “Arzt”, “Autovermietung” oder “Restaurant” in Kombination mit dem Ortsbezug “München” in den Ergebnissen nach vorne zu bringen. Eine erfahrene SEO Agentur kann kleinen und mittelständischen Firmen helfen, dieses Ziel zu überschaubaren Kosten zu erreichen. In vielen Fällen sogar mit finanzieller Unterstützung vom Staat. Das Potenzial für Münchner Unternehmen ist enorm: Allein im letzten Monat suchten 22.000 Menschen nach “Friseur München”, 4.400 “Autovermieter München” und rund 1.000 “Hundesitter München”. Wer hier auf den ersten Rängen steht, kann einen beachtlichen Teil davon in zahlende Kunden umwandeln.

SEO für München zahlt sich aus: Rund 30% der Suchen münden in einem Kauf

Ob Boutique in Schwabing, Biergarten an der Isar oder Schuhgeschäft in der Innenstadt – über neue Kunden freut sich jedes Unternehmen, doch klassische Werbemethoden wie Beilagen und Print-Anzeigen sind teuer und bieten nur mäßige Erfolge. Wirksamer ist Local SEO: Schon jetzt haben drei Viertel der Online Suchen einen lokalen Bezug. Die Münchner suchen also im Internet gezielt nach Anbietern aus ihrer Stadt. Laut Google besuchen 76% innerhalb eines Tages eines der gefundenen Geschäfte und rund 30% werden zu zahlenden Kunden. Eine gezielte Optimierung der Website kann helfen, in der lokalen Suche vorne zu ranken und den Umsatz durch zusätzliche Kunden erheblich zu steigern. Neben inhaltlichen und technischen Aspekten stehen dabei ein natürlicher Linkaufbau und die richtige Nutzung von Google My Business im Fokus.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.