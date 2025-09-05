Firmen-Weihnachtsfeier mit Drohnenspaß

Viele Firmen planen ihre Events zum Jahresende oder Kickoffs zu Jahresbeginn mit langen Vorlaufzeiten. Denn viele Aspekte für eine gelungene Feier sind zu beachten: Zeitpunkt, Locations und Rahmenprogramme. Der dronevent Veranstaltungsservice bietet seit über 7 Jahren verlässlich Events mit Spaß an neuen Technologien.

Teambuilding-Events mit Drohnen

Drohnen sind immer wieder Highlights, wenn es um innovative Technik rund um den Weihnachtsbaum geht. Denn moderne Quadrokopter sind auch für absolute Fluganfänger geeignet und bieten sogar vorprogrammierte Flugmanöver an. Wer schon einmal davon geträumt hat, selbst ein Flugzeug oder einen Hubschrauber zu steuern, findet hier den passenden

Einstieg.

Eine Weihnachtsfeier mit Drohnen – die Vorstellung klingt zunächst ungewöhnlich, doch ddronevent hat sich auf genau solche Veranstaltungen spezialisiert. Denn tatsächlich bringen die intelligenten Fluggeräte eine Menge Spaß, wenn es darum geht, im Team um den Sieg im Hindernisparcours zu fliegen.

Weihnachtsfeiern mit Drohnen für Firmen

Drohnen können auch problemlos in Innenräumen geflogen werden. Denn die Indoor-Drohnen von dronevent verfügen über diverse Sensoren und intelligente Technik zur stabilen Positionierung im Raum. Das ermöglicht auch Neulingen kontrollierte Flugbewegungen.

Drohnenparcours Indoor und Outdoor

Sobald die smarten Drohnen mit der Steuerung verbunden sind, geht es auch schon in die erste Übungsrunde. Racegates mit Lauflichtern, leuchtende Pylone und Beachflags markieren die Hindernisparcours und müssen von den wechselnden Pilot*innen durchflogen oder umrundet werden.

„Games Of Drones“ im Team

Bei der nächsten Aktion ist echte Teamfähigkeit gefragt, denn diese Drohne muss mit dem Steuerkreuz – einer der vielen dronevent Innovationen – von bis zu sechs Personen gemeinsam kontrolliert werden. Auch beim Drohnenbau ist Teamwork gefragt. Schließlich will man das selbstgebaute Modell erfolgreich in die Luft bekommen.

Drohnenbau als Team-Challenge

Jetzt fehlt nur noch echtes Racepiloten-Feeling. Das liefern unsere Drohnen-Simulatoren an Spiele-PCs und Gamecontrollern. Gesteuert wird über einen großen Monitor oder eine VR Videobrille. Dabei wird das virtuelle Bild der Drohne aus der Pilotenperspektive gesehen. Auch hier wird das Augenmerk auf leichte Steuerbarkeit für Anfänger gelegt.

Virtuelle Drohnen fliegen am Simulator

Bei dronevent steht immer der Spaß am gemeinsamen Spiel im Vordergrund. Das Team von dronevent freut sich schon auf Ihre nächste Firmenfeier!

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

Kontakt

dronevent

Norbert Machinek

Kiefernstr. 1

40233 Düsseldorf

0211 7336989

0211 7300353



https://dronevent.de

