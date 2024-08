Firmen-Weihnachtsmärkte im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte: Kulinarische Genüsse und festliche Atmosphäre

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte: Käsefondue-Events für Weihnachtsfeiern buchbar

Frankfurt, 30.8. 2024. Die Festtage rücken näher und im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte in Frankfurt am Main laufen die Vorbereitungen, unter der Leitung von Hoteldirektor Michal Mauersberger, auf Hochtouren. Firmen haben die Möglichkeit, Weihnachtsmärkte oder exklusive Käsefondue-Events für ihre Weihnachtsfeiern zu buchen. Zudem lädt das Hotel am Samstag, den 23.11.2024, zum öffentlichen Weihnachtsmarkt ein.

Ab sofort haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre ganz individuellen Weihnachtsmärkte im Best Western Premier IB Hotel zu buchen. Die rustikale und urige Location im Bier- und Apfelweinlokal Friedberger Warte bietet die perfekte Kulisse für kleine Firmen-Weihnachtsmärkte, die in der bevorstehenden Festtagssaison für Kunden und Mitarbeiter organisiert werden können.

„Immer mehr Firmen buchen ihren eigenen Weihnachtsmarkt bei uns im Hotel. Die Weihnachtsmärkte sind flexibel gestaltbar und bieten eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten sowie festliche Aktivitäten“, so Hoteldirektor Michael Mauersberger. Ob traditionelle Leckereien, Glühwein oder stimmungsvolle Musik – das erfahrene Team des Hotels unterstützt die Unternehmen bei der Planung und Umsetzung, um sicherzustellen, dass jede Feier ein voller Erfolg wird. Mit verschiedenen Paketen und Optionen können Kunden ihr Weihnachts-Event ganz nach ihren Wünschen gestalten und so eine unvergessliche Atmosphäre schaffen.

Firmen, die nach einer besonderen Idee für ihre Weihnachtsfeier suchen, können ebenso ab sofort auch kleinere Käsefondue-Events im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte buchen. Von festlichen Menüs bis hin zu stimmungsvoller Dekoration – hier wird jede weihnachtliche Feier zum Highlight des Jahres für Mitarbeiter. Es sind noch einige freie Termine verfügbar, sodass Unternehmen schnell handeln sollten, um sich ihre Wunschdaten zu sichern.

Dabei erwartet die Gäste ein festliches Ambiente, köstliches Essen und eine gemütliche Atmosphäre. Das Hotel bietet maßgeschneiderte Pakete für Gruppen jeder Größe an, erfüllt individuelle Wünsche und kreiert unvergessliche Erlebnisse. Dazu Michael Mauerberger: “ Unsere Weihnachts-Events sind die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit Kollegen zu feiern und die Vorfreude auf das Fest zu genießen“.

Öffentlicher Weihnachtsmarkt am 23.11. 2024

Am Samstag, den 23.11.2024, öffnet das Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte seine Türen wieder für einen öffentlichen Weihnachtsmarkt. Besucher können sich auf handgefertigte Geschenkartikel, kulinarische Köstlichkeiten und festliche Stimmung freuen. Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für Unterhaltung für die ganze Familie.

Das Besondere an diesem Ereignis ist, dass viele Nachbarn, darunter Kitas und Schulen, maßgeblich zur Gestaltung des Weihnachtsmarktes beitragen und die weihnachtliche Atmosphäre zudem musikalisch unterstützen werden. Geboten werden Gemütlichkeit, weihnachtliche Speisen und Getränke sowie viele weitere kleine Highlights. Dazu lädt Michael Mauersberger schon heute ein: „Begleiten Sie uns auf eine winterliche Reise in die zauberhafte Weihnachtszeit! Lassen Sie sich verführen von einem Fest der Sinne, das mit Lebendigkeit und Energie von erfüllt wird.“ Von deftigen Bratwürsten bis hin zum süßen Kaiserschmarrn – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Doch nicht nur der Gaumen wird verwöhnt, auch alle Augen werden staunen. Denn wir tauchen mit allen Gästen ein in eine Atmosphäre voller Wärme und Geborgenheit. Echte Tannenzweige, funkelnde Lichter und festliche Dekoration werden die Gäste in eine Welt voller weihnachtlicher Festlichkeit und Glanz versetzen.

Und was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne die passenden Getränke? Das Team der Friedberger Warte verführt alle Gäste mit winterlichen Kreationen, die die Geschmackssinne verzaubern lassen. Ob heißer Glühwein oder aromatischer Punsch – das Hotel bietet den perfekten Begleiter für einen gemütlichen Abend.

Der öffentliche und vor allem auch kleinste Weihnachtsmarkt des Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte wird alle Gäste mit unvergesslichen Momente voller Genuss versehen. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit vielen Gästen eine besinnliche und unvergessliche Weihnachtszeit zu erleben. Planen Sie schon jetzt den Weihnachtsmarkt des Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte zu besuchen und lassen Sie sich von der festlichen Stimmung verzaubern! „, so Michael Mauersberger.

Anfragen: mice@ibhotels.de und 069/768064530

Hotel und Gastronomie an der historischen Friedberger Warte

Das Vier-Sterne Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte bietet 131 Hotelzimmer in drei Zimmerkategorien. Zehn klimatisierte Tagungsräume, Gruppenarbeitsräume sowie ein Board-Room stehen für Konferenzen oder Seminare zur Verfügung. Das Restaurant Alexander Frankfurt und die Fresh Line Bar Frankfurt verwöhnen die Gäste kulinarisch. Das Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte Frankfurt bietet außerdem mit der größten Event-Küche in Hessen mit 16 voll eingerichteten Arbeitsplätzen eine deutschlandweit einzigartige Location für Koch-Schulungen an und hat sich außerdem seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 als Top-Ausbildungsbetrieb aufgestellt. Zum Hotel gehört außerdem das traditionsreiche Bier- und Apfelweinlokal Friedberger Warte mit großen Sommergarten, das seine Gäste mit hessischen Spezialitäten verwöhnt.

