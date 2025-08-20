FIS als Experte bei der System-Validierung für WMS und TMS durch das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) bestätigt

SAP Gold Partner FIS erhielt erneut die Validierung für SAP Extended Warehouse Management und erstmalig für SAP Transportation Management

Grafenrheinfeld, 19.08.2025 – FIS Informationssysteme und Consulting GmbH konnte erneut die Qualitätsprüfung für SAP Extended Warehouse Management bestehen. Dies bescheinigt die diesjährige Validierung durch das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) und die Listung bei Warehouse Logistics, dem führenden Online-Portal für Warehouse-Management- und Transport-Management-Systeme. Erstmalig im Jahr 2025 erfolgte zudem die System-Validierung für SAP Transportation Management. Auch hier verlief die Bewertung anhand eines umfangreichen Fragebogens mit mehr als 2.000 Einzelaspekten. Die besondere Kompetenz von FIS liegt dabei nicht nur in der Implementierung von SAP EWM und SAP TM, sondern auch in der gesamtheitlichen Betrachtung von ERP-Prozessen.

Eine Systemvalidierung durch das Fraunhofer IML gilt in der Logistikbranche – besonders im Kontext von SAP EWM (Extended Warehouse Management) und SAP TM (Transportation Management) – als ein unabhängiges Qualitätszertifikat. Die Validierungen bestätigen, dass FIS nicht nur die zugesagten Funktionalitäten zuverlässig in der Praxis erfüllt, sondern damit auch den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens einhält. Durch die jährlich stattfindende Überprüfung wird sichergestellt, dass Anwender auf die Aktualität und Leistungsfähigkeit des Systems vertrauen können.

Die Validierung für SAP EWM besitzt FIS bereits seit 2016 und unterstreicht damit seine Expertise bei der Durchführung von EWM-Projekten. Die IT-Spezialisten von FIS entwickeln darüber hinaus stetig branchenunabhängige Erweiterungen rund um die SAP-Software, um die Funktionalität und User Experience zu optimieren. Neueste Entwicklungen in diesem Bereich sind unter anderem Cloud-Lösungen für durchgängige Logistikprozesse.

„Die Fraunhofer-IML-Validierungen belegen, dass FIS nicht nur technologisch auf dem neuesten Stand ist, sondern auch den aktuellen Anforderungen moderner Logistik- und Transportprozesse gerecht wird. Für unsere Kunden bedeutet das maximale Investitionssicherheit und ein SAP-System, auf das sie sich jederzeit verlassen können“, erläutert Matthias Hübner, Head of Warehouse & Transport Solutions bei FIS Informationssysteme und Consulting GmbH.

Über FIS

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind rund 850 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt der SAP Gold Partner das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

