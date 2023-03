FIS bei der SAP Diamant Initiative als Fokuspartner ausgezeichnet

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH hat bei der diesjährigen SAP Diamant Initiative die Auszeichnung „Retail & Consumer Products – Partner des Jahres 2023“ erhalten. Damit ist FIS Fokuspartner der SAP und stellt die eigene Expertise rund um SAP-Lösungen unter Beweis.

In den vergangenen Jahren hat sich die FIS-Gruppe strategisch stark auf die SAP und deren Produkte ausgerichtet und sich vor allem dem Bereich der Cloudlösungen zugewandt. Das Engagement von FIS und die erarbeitete Expertise wurde bei der diesjährigen SAP Diamant Initiative erkannt und ausgezeichnet. FIS setzte sich gegen zahlreiche SAP-Partner durch und wurde von der SAP Deutschland SE & Co. KG in dem Bereich „Retail & Consumer Products“ als „Partner des Jahres“ ausgezeichnet.

„Das ist für uns ein Ritterschlag“, beschreibt Geschäftsführer Ralf Bernhardt seine Freude über die Auszeichnung. „All unsere Arbeit und Aktivitäten der letzten Jahre werden dadurch bestätigt.“ FIS hat sich vor allem rund um die Lösung SAP S/4HANA eine große Expertise aufgebaut und auf Basis der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) eigene Lösungen entwickelt.

So können mit FIS/TradeFlex Online-Marktplätze nahtlos an die Unternehmensabläufe und die vorhandene Systemlandschaft angebunden werden. Mit FIS/bxp bietet das Unternehmen eine zentrale Exchange Plattform speziell für den digitalen Daten- und Belegaustausch im Großhandel. Zusätzlich hat FIS signifikante Projekte rund um das Customer-Experience-Portfolio der SAP gestartet und bietet individuelle Lösungen unter Einsatz der SAP Commerce Cloud, Sales Cloud, Service Cloud sowie für Emarsys.

„Wir sind mutig ins Cloud-Business gegangen und in neue Marktsegmente vorgedrungen“, schildert Stefan Hinterwälder, Head of Sales New Business SAP, die Arbeit der vergangenen Jahre. „Ohne die Zusammenarbeit und Leistung all unserer Mitarbeitenden wäre der Erfolg nicht möglich gewesen. Die Auszeichnung zeigt, dass wir als Team hervorragend gearbeitet und uns auch gut mit den Kolleginnen und Kollegen der SAP vernetzt haben.“

Die FIS-Gruppe beschäftigt 800 Mitarbeitende und betreut Kunden verschiedener Branchen. Zu der Gruppe gehören neben der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH auch die Töchter Medienwerft Agentur für digitale Medien und Kommunikation GmbH

und FIS-ASP Application Service Providing und IT-Outsourcing GmbH. Die Hamburger Agentur Medienwerft entwickelt performante Onlineshops und digitale Kommunikationskonzepte. Die FIS-ASP ist der zuverlässige Provider für Hosting und Managed Services.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 800 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

