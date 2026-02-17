FIS erhält SAP-Zertifizierung für Qualified Partner Packaged Solution

Lösungspaket verbindet SAP Cloud ERP mit branchenspezifischer Großhandelskompetenz

Grafenrheinfeld, 10. Februar 2026: FIS Informationssysteme und Consulting GmbH erhielt von SAP die Zertifizierung für die Qualified Partner Packaged Solution (QPPS). Das Lösungspaket trägt den Namen „FISion Cloud – Das Transformationspaket für den Großhandel“. Mit der Zertifizierung bestätigt SAP, dass die Lösung die Anforderungen an Struktur, Qualität und Methodik eines vorkonfigurierten Partnerpakets erfüllt.

Qualified Partner Packaged Solutions werden von SAP-Partnern entwickelt, implementiert und betrieben. Sie bündeln die SAP-Standardsoftware mit dem fachlichen und methodischen Know-how des Partners. Ziel ist es, Kunden einen schnellen, kalkulierbaren und risikoarmen Einstieg in SAP Cloud ERP zu ermöglichen. Dafür sind Leistungsumfang und Projektstruktur klar definiert.

„Diese SAP-Zertifizierung ist für uns ein starkes Signal – vor allem für unsere Kunden. Sie wollen Zukunft, aber ohne Risiko-Roulette. FISion Cloud verbindet SAP-Standard mit unserer Großhandels-DNA und steht für Qualität, Verlässlichkeit und einen schnellen Weg in die Cloud, der heute entlastet und morgen Wachstum ermöglicht“, erläutert Björn Knorn, Head of Cloud ERP bei FIS.

„FISion Cloud – das Transformationspaket für den Großhandel“ richtet sich gezielt an Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse auf Basis von SAP Cloud ERP modernisieren möchten. Das Paket bietet vorkonfigurierte, hochstandardisierte End-to-End-Prozesse auf Basis von SAP Best Practices und ist dadurch schnell produktiv einsetzbar. Je nach Bedarf lässt sich FISion Cloud modular erweitern: FIS/mpm sorgt für eine stabile und verlässliche Materialstammdatenbasis, FIS/TradeFlex ermöglicht die integrierte Anbindung und Automatisierung von Marktplatzprozessen. Ergänzend schaffen begleitende Workshops zur Prozessanalyse und zum Abgleich mit dem SAP-Standard maximale Klarheit. So erhalten Unternehmen ein flexibel kombinierbares Cloud-ERP-Paket mit klar definiertem Leistungsumfang, transparenter Preisstruktur und kurzer Time-to-Value – zugeschnitten auf die Anforderungen des Großhandels.

FIS bringt für das zertifizierte QPPS mehr als 30 Jahre Erfahrung im Großhandel ein. Zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bilden die Grundlage für das Lösungspaket und fließen direkt in dessen Struktur und Ausgestaltung ein. FIS begleitet Kunden dabei als Partner auf Augenhöhe von der Analyse über die Implementierung bis zum produktiven Betrieb.

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH bietet als zertifizierter SAP Gold Partner einen umfassenden End-to-End Service – von der Beratung, Entwicklung und Implementierung bis zum Support. Unsere Mission: optimale SAP-Prozesse durch FIS-Lösungen.

Wir stehen seit über 30 Jahren für Qualität und Vertrauen. Der Beweis: mehr als 550 zufriedene Kunden. Um die Digitalisierung bei unseren Kunden voranzubringen, setzen wir auf Zukunftsthemen wie Cloud, KI und Nachhaltigkeit.

Als FIS-Gruppe mit über 850 Mitarbeitenden bieten FIS, FIS-ASP und Medienwerft gemeinsam ein einzigartiges Portfolio.

