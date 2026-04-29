FIS und Acto starten Vertriebspartnerschaft für KI-gestützten Außendienst im Großhandel

Grafenrheinfeld, 29.04.2026 – FIS Informationssysteme und Consulting GmbH erweitert ihr Portfolio im Bereich Künstliche Intelligenz durch eine Vertriebspartnerschaft mit Acto. Die KI-Software unterstützt Unternehmen im Großhandel dabei, vorhandene Daten aus ERP- und CRM-Systemen besser für den Außendienst nutzbar zu machen. Ziel ist es, Kundenpotenziale schneller zu erkennen, Besuche gezielter zu planen und Vertriebsaktivitäten stärker an konkreten Umsatzchancen auszurichten.

Die Partnerschaft fügt sich in die strategische Ausrichtung von FIS ein, Künstliche Intelligenz stärker mit konkreten Geschäftsprozessen zu verbinden. FIS bringt dabei langjährige Erfahrung im SAP-Umfeld und insbesondere im Großhandel ein. Acto ergänzt diese Expertise mit einer KI-Lösung, die speziell auf die Anforderungen des Außendienstes und datenbasierter Vertriebssteuerung ausgerichtet ist. Gerade im Großhandel stehen Vertriebsmitarbeiter vor der Herausforderung, bei vielen Kunden, umfangreichen Sortimenten und laufenden Angeboten den Überblick zu behalten. Gleichzeitig enthalten bestehende Systeme wertvolle Hinweise auf Umsatzpotenziale, Bestellzyklen, inaktive Kunden oder mögliche Abwanderungsrisiken. Acto macht diese Informationen nutzbar: Die KI-Software für den Außendienst analysiert Daten aus ERP- und CRM-Systemen und übersetzt sie in konkrete Handlungsempfehlungen für den Vertriebsalltag.

„Künstliche Intelligenz entfaltet ihren Mehrwert vor allem dann, wenn sie konkrete Prozesse verbessert“, so Dirk Schneider, Geschäftsführer der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH. „Acto zeigt sehr anschaulich, wie das im Außendienst gelingen kann: vorhandene Daten werden analysiert, priorisiert und in klare Handlungsempfehlungen übersetzt. Damit wird KI nicht abstrakt, sondern direkt im Vertriebsalltag nutzbar.“

Die Software unterstützt Vertriebsmitarbeiter dabei, Kunden nach Umsatzpotenzial zu priorisieren, Termine gezielt vorzubereiten und Gespräche einfacher nachzubereiten. Notizen können per Spracheingabe erfasst, automatisch im CRM dokumentiert und in Aufgaben überführt werden. Die Nutzung ist unter anderem per Smartphone, Outlook, CRM oder Sprachfunktion möglich.

„FIS kennt die Prozesse, Systeme und Anforderungen im Großhandel sehr genau. Genau deshalb ist die Partnerschaft für uns ein wichtiger Schritt“, ergänzt Pascal Salmen, Mitgründer von Acto. „Gemeinsam können wir Unternehmen dabei unterstützen, ihren Außendienst proaktiver zu machen. Unser Ziel ist es, vorhandene Daten so nutzbar zu machen, dass daraus bessere Prioritäten, bessere Kundengespräche und mehr Zeit für den eigentlichen Verkauf entstehen.“

Mit der Partnerschaft schaffen FIS und Acto einen praxisnahen Zugang zu KI im Vertrieb. Unternehmen im Großhandel können damit Kunden gezielter betreuen, Abwanderungsrisiken früher erkennen und vorhandene Umsatzpotenziale besser ausschöpfen.

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH bietet als zertifizierter SAP Gold Partner einen umfassenden End-to-End Service – von der Beratung, Entwicklung und Implementierung bis zum Support. Unsere Mission: optimale SAP-Prozesse durch FIS-Lösungen.

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