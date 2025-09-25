Fit durch Herbst und Winter: So helfen die Ensana Hotels das Immunsystem zu stärken

Der Herbst ist da und mit ihm kommt die Erkältungs- und Grippewelle. Wer sein Immunsystem jetzt gezielt stärken möchte, findet in den Ensana Hotels im renommierten Kurort Marienbad in Tschechien die passenden Angebote. Das Immunity Booster Programm kombiniert natürliche Heilmittel mit klassischen Spa-Anwendungen, um Abwehrkräfte zu aktivieren und den Körper optimal auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.

„Ein intaktes, gestärktes Immunsystem hilft, typischen Erkältungskrankheiten vorzubeugen“, sagt Dr. Petra Bailey, Vice President Ensana Group, die unter anderem den medizinischen Bereich des Unternehmens verantwortet und maßgeblich an der Entwicklung neuer Pakete und Treatments beteiligt ist. „Mit unserem Immunity Booster Programm bieten wir unseren Gästen eine Kombination aus medizinischer Expertise und Naturheilmitteln, die sowohl präventiv als auch regenerativ wirken.“

Unterstützung durch die Kraft der Natur

Zu den natürlichen Ressourcen gehören Wasser aus den 40 Kaltwasserquellen in Marienbad, Torf- und Moorschlamm aus den umliegenden Mineralquellen und das einzigartige Mariengas, ein Kohlendioxidgas aus der nahe gelegenen Marienquelle. Sie kommen als medizinische Trinkkuren sowie als Heilbäder, Schlammpackungen und Inhalationstherapien zum Einsatz. Ergänzend dazu stehen in den Hotels die Fitnessbereiche und Sportangebote sowie die großzügigen Wellnesseinrichtungen mit Indoor- und Outdoor-Schwimmbecken, Whirlpools, Saunen und Dampfbäder zur Verfügung. Dadurch genießen die Gäste nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern auch Momente der Ruhe.

„Nach der Anreise durchläuft jeder Gast zunächst einen medizinischen Check-up, um die Eignung für bestimmte Behandlungen zu prüfen“, erklärt Dr. Petra Bailey. „Zudem berücksichtigen unsere Ärzte und das fachkundige medizinische Personal stets die individuellen Bedürfnisse sowie gesundheitlichen Voraussetzungen. Ergänzend achten wir auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung und bieten eine individuelle Beratung durch unsere Ernährungsexperten. Dies unterstützt die Therapie und hilft, die immunstärkenden Effekte, Regeneration und Erholung zu maximieren.“

„Gerade in den kälteren Monaten ist Prävention entscheidend und unser Programm stärkt die Abwehrkräfte nachhaltig“, ergänzt Dr. Marketa Hovorkova, leitende Ärztin der Ensana Hotels in Marienbad. Teilnehmende Ensana Hotels mit Medical Spas sind die 4-Sterne-Superior-Häuser Centralni Lazne, Hvezda und Pacifik sowie das 5-Sterne-Hotel Nove Lazne im Marienbad. Das Immunity Booster Programm ist bereits ab drei Nächten buchbar und kostet abhängig vom ausgewählten Hotel ab 125 Euro pro Nacht und Person inklusive Halbpension und Behandlungen. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

