Fivetran akquiriert Tobiko Data, um die nächste Generation KI-fähiger Datentransformation voranzutreiben

Die Akquisition bringt fortschrittliche Multi-Engine-Transformation und Open-Source-Innovation in die verwaltete Plattform von Fivetran und hilft Unternehmen dabei, vertrauenswürdige Daten für KI vorzubereiten und zu aktivieren.

München, 4. September 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, gab heute die Übernahme von Tobiko Data bekannt, dem Open-Source-Transformationsunternehmen hinter SQLMesh und SQLGlot. Mit dieser Akquisition stärkt Fivetran seine Position als einzige vollständig verwaltete End-to-End-Plattform, die Datenübertragung, -transformation und -aktivierung kombiniert. Das vereinfacht es Kunden, verwaltete, KI-fähige Daten schnell und in großem Umfang bereitzustellen.

Die Technologie von Tobiko Data wurde für moderne, produktionsreife Umgebungen entwickelt, in denen Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Effizienz essenziell sind. Die intelligente Transformations-Engine beseitigt unnötige Läufe, sodass Updates schneller getestet, validiert und bereitgestellt werden können. Gleichzeitig sinken die Rechenkosten. Integrierte Entwicklungsumgebungen und semantisches SQL-Verständnis reduzieren den Overhead weiter, verbessern die Zuverlässigkeit und ermöglichen Zeit- und Kosteneinsparungen.

„Unsere Kunden stehen unter dem Druck, vertrauenswürdige Daten schneller, für mehr Teams und in mehr Umgebungen bereitzustellen“, so George Fraser, CEO von Fivetran. „Mit Tobiko Data erweitern wir unsere Transformationsfähigkeiten, um diesem Bedarf gerecht zu werden – und zwar auf einer offenen Grundlage, die Transparenz, Innovation und Interoperabilität fördert.“

„Wir haben Tobiko Data entwickelt, um die Datentransformation kollaborativer, transparenter und vorhersehbarer zu gestalten“, so Tyson Mao, Mitbegründer von Tobiko Data. „Indem wir unsere Kräfte mit Fivetran bündeln, können wir diese Funktionen weltweit skalieren und Kunden dabei unterstützen, die Transformation zu einer Stärke zu machen.“

Dies ist die zweite Akquisition von Fivetran in diesem Jahr, nach der Akquisition von Census für die Expansion in den Bereich Reverse ETL. Im vergangenen Jahr überschritt Fivetran die Marke von 300 Millionen US-Dollar an Annual Recurring Revenue. Zudem erweiterte das Unternehmen sein Connector SDK, um Entwicklern die Erstellung hochwertiger Produktionskonnektoren zu erleichtern, und führte Hybrid Deployment ein, um Pipelines in privaten Cloud- und lokalen Umgebungen zu unterstützen. Fivetran erweiterte außerdem seinen Managed Data Lake Service um die Unterstützung von Amazon S3, Azure Data Lake Storage, Microsoft OneLake und Fabric sowie Google Cloud Storage. Der Service lässt sich in alle gängigen Datenkataloge integrieren und unterstützt offene Tabellenformate wie Iceberg. Damit können Unternehmen kontrollierte, KI-fähige Data Lakes in großem Maßstab aufbauen.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

Bildquelle: Fivetran