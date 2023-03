Fivetran baut sein Führungsteam in Deutschland aus: Alexander Zschaler übernimmt die Verantwortung für die DACH-Region, Zentral- und Osteuropa

München, 01. März 2023 – Fivetran, der führende Anbieter für automatisiertes Data Movement, verstärkt sein Engagement in Deutschland und Europa: Ab sofort übernimmt Alexander Zschaler die neu geschaffene Position des Regional Vice President für die DACH-Region sowie für Zentral- und Osteuropa. Hierfür bringt er 20 Jahre Berufserfahrung in der Software-Branche mit, zuletzt als Regional Vice President in der CEMEA Region bei Cloudera, Anbieter einer hybriden Datenplattform. Fivetran betont mit diesem Schritt die Relevanz des deutschsprachigen Marktes und untermauert seine ehrgeizigen Wachstumsziele auch in dieser Region. Gleichzeitig soll der deutschsprachige Support für die hiesigen Kunden konsequent weiter ausgebaut werden.

Alexander Zschaler startete als Sales Manager unter anderem bei IBM Deutschland. In den letzten Jahren bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei Hyperscale Start-ups ebenso wie bei Global Playern im IT-Bereich, darunter BMC Software, Zuora, Dynatrace und zuletzt Cloudera. Als Regional Vice President DACH & CEE bei Fivetran berichtet Alexander Zschaler direkt an Guro Bergan, General Manager EMEA. „Wir sind sehr froh, dass wir Alexander für Fivetran gewinnen konnten“, so Guro Bergan. „Er bringt eine Menge an Expertise und Erfahrung mit – und mit seiner Erfolgsbilanz, Vertriebsorganisationen auf- und auszubauen, wird er auch die Präsenz von Fivetran im DACH-Markt einen großen Schritt voranbringen.“

The Next Level

Fivetran ist auf starkem Wachstumskurs: Das Unternehmen gibt eine aktuelle Jahres-Revenue-Run-Rate von über 200 Millionen US-Dollar an – ein Plus von 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Über 5.000 Unternehmen setzen für automatisiertes Data Movement rund um ihre Cloud-Datenplattform bereits auf Fivetran, in Deutschland zählen z.B. DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing zu den Kunden. Mehr als 300 IT-Engineers kümmern sich bei Fivetran um den Aufbau und die Wartung der Datenpipelines.

„Fivetran hat sich als existentieller und verlässlicher Bestandteil von Cloud-Datenplattformen etabliert und ermöglicht vielen Unternehmen, wirkliche Effizienzsteigerungen zu erlangen und datengetriebener zu agieren. Ein klares Indiz für diese einzigartige Position sind auch die mehrmaligen Investments der Venture Capital Gesellschaft Andreessen Horowitz als Lead Investor. Insgesamt haben Investoren mehr als 730 Millionen US-Dollar im Rahmen verschiedener Finanzierungsrunden in Fivetran eingebracht“, erläutert Alexander Zschaler. „In Deutschland und Europa hat Fivetran ein enormes Potenzial und ich freue mich sehr darauf, dieses gemeinsam mit dem Fivetran-Team und Vertriebspartnern in der Region künftig noch konsequenter auszuschöpfen sowie Fivetran und seine Kunden auf die nächste Stufe zu bringen.“

Martin Casado, General Partner bei Andreessen Horowitz: „Wir glauben an ein unvermindertes Wachstum von Fivetran. Denn das Unternehmen bietet eine bewährte Lösung für ein schwieriges Datenmanagementproblem – und das zu einer Zeit, in der Unternehmen mit einem exponentiellen Datenwachstum konfrontiert sind, das durch eine digital-first Weltwirtschaft angetrieben wird. Fivetran ist der unbestrittene Marktführer im Bereich Data Movement. Betrachtet man den adressierbaren Markt für Unternehmen, die das Maximum aus ihren Daten und ihrer Dateninfrastruktur holen müssen, befindet sich Fivetran in einer wirklich beneidenswerten Position.“

Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Arten von Data Movement im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) – von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Lionsgate und Morgan Stanley, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com.

