Fivetran baut sein Partnerprogramm aus

Neue Resell-Möglichkeiten, zusätzliche Optionen zur Steigerung der Rentabilität, Stärkung von Go-to-Market-Kooperationen und vereinfachtes Datenmanagement über Cloud-Plattformen

München, 11. März 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, präsentiert sein erweitertes Partnerprogramm: Die Partner von Fivetran profitieren ab sofort von höheren Incentives, einer noch engeren Zusammenarbeit bei Go-to-Market-Kooperationen und zusätzlichen technischen Möglichkeiten. So können sie durchgängiges, automatisiertes Data Movement bereitstellen und ihre Kunden bei der Zentralisierung ihrer Daten für KI-Anwendungen, Analysen und Business-Entscheidungen unterstützen. Nie war es einfacher für Partner, ihr Geschäftspotenzial auszubauen.

Mit dem aktualisierten Partnerprogramm eröffnet Fivetran seinen Partnern noch mehr Wachstumschancen. Neben Referral-basierten Incentives gehören nun auch Reselling- und Co-Selling-Möglichkeiten dazu. Diese bieten den Partnern mehr Flexibilität bei der Interaktion mit ihren Kunden und die Möglichkeit, neue Ertragspotenziale zu erschließen. Das Programm umfasst vier Partnerstufen, die je nach Engagement-Level entsprechende Vorteile bieten. Zusätzlich zu den Standard-Reseller-Rabatten, erhalten Partner mit Elite-Level Zugang zu weiteren Prämien. Dazu gehören beispielsweise Rückvergütungen beim erfolgreichen Onboarding und bei der Erweiterung zur vollständigen Nutzung der Fivetran-Plattform durch gemeinsame Kunden. Zudem verstärkt Fivetran das Engagement der eigenen Sales-Teams für die Zusammenarbeit mit Partnern.

„Die Zentralisierung von Daten ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen für Unternehmen“, so Logan Welley, Vice President Alliances bei Fivetran. „Unsere Partner sind maßgeblich an der Lösung dieser Thematik beteiligt – ganz gleich, ob sie die Unternehmen bei der Vereinheitlichung von Daten über Cloud-Plattformen unterstützen, deren Infrastruktur modernisieren oder KI-gestützte Entscheidungen ermöglichen. Dank unseres optimierten Programms erhalten unsere Partner jetzt die Instrumente, Impulse und die Unterstützung, um ihr Business auszubauen und gleichzeitig das Datenmanagement ihrer Kunden zu vereinfachen.“

Mehr Vorteile für Partner

– Gesteigerte Rentabilität – Höhere Rabatte für Sourcing und Co-Selling sowie Resell-Rabatte von bis zu 30 Prozent. Partner, die Kunden akquirieren und beraten, können Nachlässe bis zu 15 Prozent erhalten.

– Nahtlose Zusammenarbeit – Zugang zu gemeinsamen Vertriebsmöglichkeiten, Co-Branding-Marketingprogrammen und Tools zur Nachfragegenerierung.

– Smarteres Enablement – Die Fivetran Partner Academy bietet Sales-, Technik- und Delivery-Trainings, Zertifizierungen und Fachwissen in den Bereichen Hybrid Deployment, Data Lakes und KI-gestützte Analytik.

– Leistungsfähigere Lösungen – Erstellen und Bereitstellen von Fivetran-gesteuerten Datenplattformen zur Zentralisierung, Automatisierung und Skalierung der Dateninfrastruktur beim Kunden.

Mit Integrationen in AWS, Databricks, Google Cloud, Microsoft Azure und Snowflake verhelfen Fivertran-Partner ihren Kunden zu einer plattformübergreifenden Datennutzung und unterstützen KI-Anwendungen und Analysen – ohne die Komplexität des Pipeline-Managements. Fivetran unterstützt inzwischen über 700 vorgefertigte Konnektoren, die einfaches Verschieben und das Management von Daten ermöglichen. Mehr als 6.700 Unternehmen – darunter OpenAI, Pfizer, LVMH und die National Australia Bank – vertrauen bereits auf Fivetran, um ihre Daten zu zentralisieren und Innovationen voranzutreiben.

„Klar definierte Incentives, umfassendes Enablement und kollaborative Lösungen sind der Schlüssel. Nur so können wir die Anforderungen unserer gemeinsamen Kunden in Bezug auf Data Movement erfüllen“, so Ryan Gifford, Managing Director, Global Data & AI bei Slalom. „Das erweiterte Partnerprogramm von Fivetran stärkt das hochgradig abgestimmte Ökosystem. Und das wird mit den wachsenden Anforderungen unserer Kunden bezüglich des Umgangs mit Daten immer wichtiger. Dies ist ein großartiger Schritt. Denn so können wir gemeinsam noch mehr erreichen.“

Das erweiterte Fivetran-Partnerprogramm startet ab sofort; weitere Angebote werden im Laufe des Jahres hinzukommen. Weitere Informationen: https://www.fivetran.com/partners/become-a-partner.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

