Fivetran ist Challenger im Gartner® Magic Quadrant 2024 für Datenintegration

Anerkennung für umfassende Vision und Fähigkeit zur Umsetzung

München, 11. Dezember 2024 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, wird im Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration Tools 2024 als Challenger eingestuft. Damit ist Fivetran zum fünften Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant vertreten und das zweite Jahr als Challenger. Diese Bewertung ist für Fivetran Beleg für das Engagement um kontinuierliche Innovation und für die Vereinfachung von Prozessen zur Datenintegration für Unternehmen jeder Größe.

Der Gartner Magic Quadrant ist das Ergebnis strenger, faktenbasierter Marktforschung in spezifischen Bereichen. Magic Quadrants bieten umfassende Überblicke über die relative Position von Unternehmen in Märkten mit starkem Wachstum und ausgeprägter Differenzierung der Anbieter. Hierfür teilt Gartner die Anbieter in vier Quadranten ein: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players.

„Die Bewertung als Challenger ist für Fivetran Ausdruck unseres Engagements für Innovation und Wertschöpfung im Sinne unserer Kunden“, erklärt George Fraser, CEO von Fivetran. „Im vergangenen Jahr haben wir unser Angebot mit Lösungen wie Hybrid Deployment, Managed Data Lake Service und einem wachsenden Portfolio an Konnektoren erweitert. So können wir die komplexen Anforderungen, die moderne Unternehmen an ihre Daten haben, erfüllen. Es ist uns eine Ehre, Unternehmen wie OpenAI, Morgan Stanley, Heineken und Spotify dabei zu unterstützen, ihre Daten effektiver zu nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen und sinnvolle KI-Innovationen zu ermöglichen.“

Die wichtigsten Neuerungen von Fivetran im Jahr 2024

2024 hat Fivetran einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 300 Millionen US-Dollar erzielt, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach KI-gesteuerten Lösungen und Möglichkeiten zum Data Movement. Zudem hat Fivetran eine Reihe an Weiterentwicklungen vorgestellt, welche die wachsenden Anforderungen von Unternehmen beantworten:

– Erweitertes Portfolio von Konnektoren: Mit über 600 vorgefertigten Konnektoren hat Fivetran das größte Angebot aller Data-Movement-Plattformen. Es ermöglicht eine nahtlose Integration aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich SaaS-Anwendungen, Cloud- oder On-Premises-Datenbanken, ERPs, Event Streams und strukturierten, halbstrukturierten oder unstrukturierten Daten. So können Unternehmen fortschrittliche Analytics- und KI-Lösungen implementieren.

– Unterstützung für Data Lakes und unstrukturierte Daten: Der Managed Data Lake Service automatisiert das sichere Landen von sauberen, organisierten Daten aus über 600 Quellen in Data Lakes. Mittels offener Tabellenformate wie Apache Iceberg und Delta Lake kombiniert dieser Service die Einfachheit eines Data Warehouse mit der Flexibilität und dem Skalierungsmöglichkeiten eines Data Lakes. Der Service ist auf Amazon S3, Azure Data Lake Storage und Microsoft OneLake verfügbar. Dank automatischer Konvertierung von Rohdaten in abfragefähige Formate vereinfacht er die Data Governance, das Datenmanagement und die Gewinnung von Erkenntnissen.

– Hybrid Deployment auf einer einheitlichen Plattform: Dies ermöglicht Unternehmen, Datenpipelines in jeder Umgebung – in der Cloud, On-Premises oder Hybrid – zu betreiben und dabei von der Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung zu profitieren, für die Fivetran bekannt ist. Sensible oder sicherheitsrelevante Datenpipelines können im sicheren Netzwerk oder VPC des Unternehmens betrieben werden. Damit behalten Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten ohne die Komplexität einer zusätzlichen Softwarewartung. So erfüllt Fivetran die wachsende Nachfrage nach Datensicherheit und Compliance, insbesondere in regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen.

– Gestärkte globale strategische Partnerschaften: Fivetran hat seine Beziehungen zu führenden Technologiepartnern weiter vertieft und so sein Angebot für Kunden weltweit ausgebaut:

Snowflake:

Unterstützung für Iceberg-Tabellenformate und unternehmenstaugliche native Anwendungen, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Datenarchitekturen zu unterstützen.

Databricks:

Verbesserte Integrationen mit Unity Catalog und Serverless-Support, die die Nutzbarkeit von Daten sowohl in Databricks- als auch in Data-Lake-Umgebungen verbessern.

Microsoft:

Erweiterte Zusammenarbeit zur Bereitstellung skalierbarer, sicherer Datenlösungen durch den Managed Data Lake Service von Fivetran, um den wachsenden Bedarf an Infrastruktur für KI/ML-Workloads zu decken. Diese Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, Daten in OneLake als Teil von Microsoft Fabric effizient zu zentralisieren, zu verwalten und zu skalieren.

AWS:

Fivetran erzielte im AWS Marketplace ein Wachstum von 40 % im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben durch den Managed Data Lake Service. Dieser Service vereinfacht das Infrastruktur-Management und ermöglicht es Unternehmen, Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse für KI- und Analyseinitiativen zu verwandeln.

Zusätzliche Quellen:

– Fivetran Blog

– Fivetran´s Hybrid Deployment

– Fivetran Managed Data Lake Service

Um mehr über die Stärken von Fivetran zu erfahren, können Sie hier eine kostenlose Kopie des Gartner Magic Quadrant anfordern.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, unterstützt Kunden bei der Nutzung ihrer Daten für KI-Anwendungen, ML-Modelle, Predictive Analytics und operative Workloads. Die Fivetran-Plattform zentralisiert zuverlässig und sicher Daten aus Hunderten von SaaS-Anwendungen und Datenbanken in jede beliebige Destination – on-premise, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung. Tausende von globalen Unternehmen, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue und Morgan Stanley, vertrauen Fivetran, um ihre wertvollsten Datenbestände zu bewegen, Analysen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de

Gartner Disclaimer:

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Thornton Craig, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Michele Launi, Nina Showell, 3. Dezember 2024.

Gartner befürwortet keine der in unseren Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Bildquelle: Fivetran