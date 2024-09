Fivetran: Mehr als 300 Mio USD Annual Recurring Revenue (ARR) KI und Data Movement steigern den jährlich wiederkehrenden Umsatz

Unternehmen wie OpenAI, BlackRock, HubSpot und Merck vertrauen auf Fivetran, um ihren Datenverkehr zu automatisieren sowie nahtlosen Zugriff auf Daten für KI-Anwendungen und Advanced Analytics zu erhalten

München, 27. September 2024 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter von Data Movement, konnte seinen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) auf über 300 Millionen US-Dollar steigern. 2023 waren es 200 Millionen US-Dollar. Fivetran hat somit ein konstantes und hohes ARR-Wachstum erzielt. Das Unternehmen konnte in den letzten beiden aufeinanderfolgenden Quartalen die Zuwächse im Jahresvergleich erneut beschleunigen. Die führende Plattform für Data Movement, auf die sich Startups bis Fortune-500-Unternehmen verlassen, ermöglicht es Unternehmen Gen-AI-Anwendungen und Echtzeit-Entscheidungen zu realisieren und Geschäftsabläufe durch einfachere Datenakquisition zu optimieren.

„Unser schnelles Wachstum auf 300 Mio. USD ARR in diesem Jahr zeigt den dringenden Bedarf an zuverlässigem und automatisiertem Data Movement. Denn KI-unterstützte Entscheidungen etablieren sich“, sagt George Fraser, CEO von Fivetran. „Durch unsere globalen Partnerschaften, unsere Zusammenarbeit mit Branchenführern wie OpenAI und unsere innovativen Produkte helfen wir Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Und wir stellen sicher, dass sie effizient skalieren können, während sie gleichzeitig Governance und Kontrolle behalten.

KI-getriebenes Wachstum und Ausweitung globaler Partnerschaften

Das Wachstum von Fivetran beschleunigt sich weiter, da immer mehr Branchen KI einsetzen und sich die Rolle von Fivetran als bevorzugte Plattform zur Datenverarbeitung für Unternehmen festigt.

Fivetran hat seine Partnerschaft mit Snowflake durch den Support für Iceberg Tables vertieft und Unternehmen können mit Apache Iceberg vollautomatisierte, skalierbare Lakehouse-Architekturen innerhalb der Snowflake AI Data Cloud aufbauen. Diese Integration gewährleistet die erforderliche Datenqualität, eine robuste Governance sowie Benutzerfreundlichkeit und optimiert Data Lakes für maximale Leistung und Mehrwert. Fivetran entwickelt außerdem native Konnektoren für Snowflake, die die Datenreplikation über den Snowflake Marketplace vereinfachen.

Gleichzeitig intensiviert Fivetran seine Zusammenarbeit mit Databricks, indem es sich auf nahtlose Integrationen mit Unity Catalog und Serverless-Support konzentriert und so die nachgelagerte Datennutzung sowohl für Databricks als auch für Data Lake-Umgebungen verbessert. Fivetran wird auch den Open-Source Unity Catalog für Fivetran Data Lake-Ziele unterstützen, so dass Kunden Metadaten mit Databricks‘ Unity Catalog speichern können.

Vereinfachtes Data Lake Management

Im Jahr 2024 hat Fivetran wichtige Meilensteine erreicht: Im März erweiterte das Unternehmen sein Angebot auf über 500 vorgefertigte Konnektoren und ist somit die größte aller Plattformen für Data Movement. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration aus einer Vielzahl von Quellen, darunter SaaS-Anwendungen, Cloud- oder On-Premises-Datenbanken, ERPs, Event-Streams sowie strukturierte, halbstrukturierte oder unstrukturierte Daten, die erweiterte Analysen und KI unterstützen.

Im Juni präsentierte Fivetran den Managed Data Lake Service, der das sichere Laden von sauberen, organisierten Daten aus über 500 Quellen in Data Lakes automatisiert. Durch die Verwendung offener Tabellenformate wie Apache Iceberg und Delta Lake erleichtert dieser Service das Management von Daten, indem er die Einfachheit eines Data Warehouse mit der Flexibilität und dem Umfang eines Data Lake verbindet. Er ist auf Amazon S3, Azure Data Lake Storage und Microsoft OneLake verfügbar und konvertiert Daten automatisch in abfragebereite Formate, um die Verwaltung und die Gewinnung von Erkenntnissen zu erleichtern.

Und erst im September hat Fivetran Hybrid Deployment eingeführt. Mit der neuen Lösung können Unternehmen Datenpipelines in ihrer eigenen Umgebung sicher über die Fivetran-Plattform betreiben und eine einzige Kontrollebene für die Verwaltung aller Datenquellen bereitstellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Cloud-basierte SaaS-Anwendungen oder um Legacy-Datenbanken handelt, die aus rechtlichen oder anderen Compliance-Gründen streng kontrolliert und verwaltet werden müssen.

Die Zukunft der künstlichen Intelligenz und der Datenbewegung vorantreiben

Mit der weltweit zunehmenden Verbreitung von KI ist Fivetran führend bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität von Datenmanagement, Governance und Compliance. Von der Bewältigung der riesigen Datenmengen in OpenAI bis hin zur Bereitstellung automatisierter Lösungen für Unternehmen setzt Fivetran weiterhin den Standard für die Datenintegration auf Unternehmensebene.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, unterstützt Kunden bei der Nutzung ihrer Daten für KI-Anwendungen, ML-Modelle, Predictive Analytics und operative Workloads. Die Fivetran-Plattform zentralisiert zuverlässig und sicher Daten aus Hunderten von SaaS-Anwendungen und Datenbanken in jede beliebige Destination – on-premise, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung. Tausende von globalen Unternehmen, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue und Morgan Stanley, vertrauen Fivetran, um ihre wertvollsten Datenbestände zu bewegen, Analysen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de

Weitere Informationen unter fivetran.com/de

Firmenkontakt

Fivetran

Catherine O’Reillly (Senior Director, EMEA Markting)

Arnulfstraße 122

80636 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Fivetran