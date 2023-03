Fivetran präsentiert nächstes Level der Automated Data Movement Platform: Sichere High-Volume Datenbankreplikation in Echtzeit auf Enterprise-Niveau

Erweiterte Funktionen für On-Premise und Change Data Capture (CDC) machen die Data Movement Platform zur umfassendsten Lösung auch bei hochkomplexen und hochkritischen Anforderungen

München, 1. März 2023 – Fivetran, der führende Anbieter für automatisiertes Data Movement, präsentiert die nächste Entwicklungsstufe seines Angebots: Im Fokus stehen Funktionen, die Fivetran zur umfassendsten Plattform auf Enterprise-Niveau für automatisierte Datenbewegungen macht. Schon heute setzen Tausende von führenden Großunternehmen aller Branchen und quer durch die Fortune 500 auf Fivetran, um ihre geschäftskritischen Workloads zu betreiben und datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Zu den Kunden gehören unter anderem Autodesk, Morgan Stanley und Ziff Davis, DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens und VW Financial Services.

Unternehmen zählen auf Fivetran, vor allem wenn es darum geht, eine der zeitaufwendigsten Aufgaben zu eliminieren, die Data Engineers heute zu bewältigen haben: Die Erstellung und Pflege von Datenpipelines, um Daten aus einer Vielzahl von Quellen an einem Ort zu zentralisieren. Fivetran automatisiert den ELT-Prozess vollständig und stellt vorgefertigte Pipelines zur Verfügung, die innerhalb von Minuten bereitgestellt werden können und sich automatisch an Änderungen der Quell-APIs und -Schemata anpassen. Die Daten werden in Cloud- und On-Premise-Umgebungen bewegt und zentralisiert. Mit Fivetran wird der Echtzeit-Datenzugriff genauso einfach und zuverlässig wie Strom aus der Steckdose.

Jetzt erweitert Fivetran seine Data Movement Platform. Mit Optionen für alle Bereitstellungstypen für eine sichere High-Volume Datenbankreplikation in Echtzeit setzt das Unternehmen den Industriestandard:

– Fivetran High-Volume Agent (HVA) Konnektoren nutzen logbasierte Change Data Capture (CDC) Technologie. Mit Hilfe eines Agents wird direkt aus den Protokollen des Quellsystems ausgelesen. Das minimiert die Replikationslatenz und unterstützt große Datenmengen. So können User nahezu in Echtzeit auf aktuelle, exakte und granulare Daten zugreifen. Durch die Bereitstellung inkrementeller Updates und Schema-Drift-Monitoring sind HVA-Konnektoren die optimale Lösung für Anwendungsfälle mit hohem Replikationsvolumen.

– Fivetran Private Deployment: Unternehmen können Fivetran für ihre sensiblen Daten (z.B. aus den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen oder Finanzen) On-Premise oder in ihrer eigenen Virtual Private Cloud (VPC) hosten. Bisher waren Unternehmen in stark regulierten Branchen oder bei der Nutzung von vertraulichen Daten aufgrund von Sicherheitsbedenken eingeschränkt, wie und wo sie ihre Daten zentralisieren konnten. Durch den Einsatz von Fivetran in ihrer eigenen Umgebung können Unternehmen ihre Tech-Stacks jetzt vereinfachen und modernisieren sowie gleichzeitig die regionalen, branchen- und unternehmensspezifischen Richtlinien einhalten. Hierfür sind weder massive Investitionen in Infrastruktur noch umfangreiche Set-Up-Änderungen nötig. Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Gesamtbetriebskosten senken können.

– AWS GovCloud-Support ermöglicht es Regierungsbehörden in den USA, jetzt Fivetran mit AWS GovCloud einzusetzen, um spezifische regulatorische Anforderungen für den Umgang mit Daten zu erfüllen. Mit AWS GovCloud können Behörden die Vorteile der Cloud nutzen und gleichzeitig FedRAMP-Vorschriften für die sichere Datenübertragung einhalten. Darüber hinaus können die Benutzer AWS PrivateLink verwenden, so dass die Daten niemals in das öffentliche Internet gelangen.

„Fivetran kann jetzt alle Architektur- und Implementierungsanforderungen für eine sichere Datenbankreplikation erfüllen, egal ob On-Premise oder in der Cloud“, so George Fraser, CEO von Fivetran. „Unternehmen, die den Wert ihrer in Silos liegenden Daten bisher nicht realisieren konnten oder die zu viel in anfällige Legacy-Infrastrukturen investiert haben, können ihre wertvollen Daten jetzt bewegen, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Effizienz oder Systemleistung eingehen zu müssen.“

„Die intensive Partnerschaft zwischen Snowflake und Fivetran konzentriert sich darauf, in die Erfüllung der Anforderungen aus dem öffentlichen Sektor zu investieren“, sagt Ted Girard, VP of Public Sector bei Snowflake. „Die neuen Angebote von Fivetran sind ein Beweis für das Engagement unserer beiden Unternehmen. So garantieren wir, dass unsere gemeinsamen Kunden ihre kritischen Daten sicher und einfach in Snowflake übertragen können und gleichzeitig alle regulatorischen Vorschriften über die gesamte Datenpipeline einhalten.“

„Datenumgebungen verändern sich beständig. Denn Unternehmen entwickeln ihre Datenbanken, Anwendungen und Tools kontinuierlich. Und zudem wechseln sie zwischen Cloud- und On-Premise-Infrastrukturen. Unternehmen müssen die Komplexität der Datenintegration über alle aktuellen und zukünftigen Quellen und Ziele hinweg reduzieren, unabhängig davon, wo die Daten sich befinden“, so Kevin Petrie, VP of Research bei der Eckerson Group. „Fivetran konzentriert sich genau auf diese Anforderungen. Die neuen Möglichkeiten werden dazu beitragen, die Datenaufnahme in heterogenen Umgebungen zu automatisieren und den Zugang zu geschäftskritischen Daten zu verbessern.“

Weitere Informationen über Fivetran HVA Konnektoren und Private Deployment finden Sie im Fivetran- Blog.

Hier können Sie eine Private-Deployment-Demo erleben und eine Testversion starten.

Bilder und weiteres Material finden Sie im Fivetran Newsroom.

Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Arten von Data Movement im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) – von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Lionsgate und Morgan Stanley, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Luise-Ullrich-Straße 20

80636 München

.

tobias.knieper@fivetran.com

https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0

fivetran@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.