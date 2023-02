Fivetran setzt sein Wachstum fort und knackt die Marke von 200 Millionen Dollar Jahresumsatz – ein Plus von mehr als 50 %

Fivetran steigert seinen Umsatz im letzten Geschäftsjahr um mehr als 50 % und bedient jetzt mehr als 5.000 Kunden, erhält Auszeichnungen für seine Lösung zur automatisierten Datenbewegung sowie seine Arbeitsplatzkultur und erweitert Partnerschaft

München, 23. Februar 2023 – Fivetran, führender Anbieter für automatisierte Datenbewegungen, steigerte seinen Jahresumsatz im vergangenen Geschäftsjahr auf über 200 Millionen US-Dollar. Das ist ein Plus von 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Kundenbasis wuchs auf weltweit über 5.000 Kunden.

Die vollständig gemanagten, vorgefertigten Konnektoren von Fivetran machen den Zugang zu Daten so einfach und zuverlässig wie Strom aus der Steckdose. Mit einer garantierten Up-Time von 99,9 % und inzwischen über 175.000 synchronisierten Konnektoren pro Monat konnte Fivetran seine Position als weltweit zuverlässigste Plattform für Datenbewegungen ausbauen. Das Unternehmen bewegt monatlich über 2.000 TB an Daten und verwaltet mehr als 1,3 Millionen Schemaänderungen. Mit einem Team aus Hunderten von Software und Customer Success Engineers bietet das Unternehmen 24/7/365 globalen Support. Fivetran läuft bei allen drei großen Cloud-Anbietern (Amazon Web Services, Google Cloud Platform und Microsoft Azure) und unterstützt mehr als 20 Cloud-Regionen dieser globalen Anbieter. Alle Server für deutsche Kunden befinden sich in Rechenzentren in Deutschland.

„In einem schwierigen makroökonomischen Klima – besonders im Technologiesektor – ist Fivetran eine seltene Ausnahme, weil es die Performance des Marktes in mehrfacher Hinsicht übertrifft,“ erklärt Bob Muglia, Vorstandsmitglied von Fivetran und ehemalige Führungskraft bei Microsoft. „Der Grund dafür ist einfach: Um wettbewerbsfähiger und effizienter zu sein und ihr Wachstum voranzutreiben, müssen Unternehmen den Zugriff auf Daten und ihre Nutzung heute mehr denn je automatisieren. Fivetran bietet eine automatisierte Enterprise-Class Plattform für Datenbewegungen, die von Fortune-500-Unternehmen und KMUs genutzt wird. Und das Unternehmen ist bereit, künftig eine noch stärkere Präsenz in der Technologielandschaft einzunehmen.“

Mehr als 5.000 Kunden setzen bereits auf Fivetran

„Unternehmen sind nur so gut wie ihre Datenbasis: Erfolgreiche Unternehmen nutzen Daten, um den Wettbewerb auszustechen. Die anderen dagegen nutzen sie zu wenig – was zu schlechten Entscheidungen, langsameren Abläufen und der Verschwendung von Personalressourcen führt,“ so Taylor Brown, COO und Mitbegründer von Fivetran. „Durch die Automatisierung aller Datenbewegungen im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen ermöglicht die Fivetran-Plattform jedem Unternehmen, datengesteuert zu arbeiten. Mit Optionen für alle Deployment-Typen für eine sichere, „high volume“ Datenreplikation von SaaS-Applikationen und Datenbanken in Echtzeit setzen wir den Industriestandard.“

Fivetran betreut Tausende von Kunden weltweit, darunter Autodesk, Conagra Brands, JetBlue, Lionsgate, Morgan Stanley und Ziff Davis. In Deutschland setzen z. B. DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing auf Fivetran.

Weiterentwicklungen bieten Unternehmen noch mehr Nutzen

Seit kurzem bietet Fivetran auch Lite-Konnektoren. Mit generativer KI und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) ermöglichen sie die Entwicklung von Konnektoren für praktisch jede SaaS-Anwendung in weniger als 30 Tagen. Die Lite-Konnektoren bieten dasselbe hohe Maß an Datenintegrität und -sicherheit, das Kunden von Fivetran erwarten. Im kommenden Jahr plant Fivetran, Hunderte neuer Konnektoren einzuführen und so die Gesamtzahl der vollständig verwalteten Konnektoren auf mehr als 500 zu erhöhen.

Mit der Einführung der Metadata-API im vergangenen Jahr wird die Data Governance für Unternehmen vereinfacht, dank automatisiertem Tracking der Daten während sie sich von der Quelle durch die Fivetran-Datenpipelines zum Ziel bewegen. Die Fivetran Metadata API hilft Unternehmen Compliance-Anforderungen zu erfüllen, indem sie sich leicht in bestehende Datenschutz- und Security-Strategien integrieren lässt und gleichzeitig den Wert der Investitionen in Datenkataloge und Lösungen für Datenqualität erhöht.

Partnerschaften erweitert

Das Jahr 2022 war außerdem das Jahr, in dem Fivetran zahlreiche Partnerschaften erweitert hat:

– Im Juni vertiefte Fivetran seine Beziehung zu Snowflake und führte einen neuen Oracle-Konnektor ein, der die größten Datenmengen in der Snowflake Data Cloud verarbeiten kann.

– Die Partnerschaft mit Databricks wurde erweitert durch einige Verbesserungen, die ein großes Datenvolumen schneller, einfacher und sicherer in einem einzigen Lakehouse vereinen.

– Eine erweiterte Integration mit dbt Labs als Metrics Ready Partner ermöglicht es Fivetran-Kunden, schneller Nutzen aus ihren Daten zu ziehen. Als Metrics Ready Partner unterstützen die dbt-Pakete von Fivetran die Erstellung von Modellen, die in dbt-Projekten genutzt werden können.

– Mit Microsoft Azure verbindet Fivetran ebenfalls eine erweiterte Partnerschaft. Neue Funktionalitäten helfen gemeinsamen Kunden, ihre datengetriebene digitale Transformation zu beschleunigen und die automatisierte Datenbewegung im Unternehmen noch fließender zu gestalten.

Im September 2022 baute Fivetran sein Partner- und Referral-Programm und seine Zertifizierungsprogramme erheblich aus. Damit können bestehende Partner noch stärker vom Wachstum von Fivetran in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum profitieren.

Auszeichnungen unterstreichen Fivetrans einzigartige Position

Zahlreiche Auszeichnungen, die Fivetran im Jahr 2022 erhielt, spiegeln die herausragende Position des Unternehmens wider:

– Google Cloud ernannte Fivetran zum Global Technology Partner of the Year.

– Snowflake verlieh Fivetran den Titel Data Integration Partner of the Year.

– Databricks wählte Fivetran zum Data Ingestion Partner of the Year.

– In die Deloitte Technology Fast 500 wurde Fivetran als eines der 100 besten Unternehmen aufgenommen.

– Kürzlich wurde Fivetran in die prestigeträchtige 2023 Best Software List von G2 aufgenommen.

– Forbes nahm Fivetran in die 2022 Cloud 100 auf.

– Die Financial Times bezeichnete Fivetran als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nord- und Südamerika.

– Ventana zeichnete Fivetran mit dem Ventana Research“s 2022 Digital Leadership Award aus.

Fivetran als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Darüber hinaus wurde Fivetran im vergangenen Jahr mehrfach als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet: Basierend auf dem Feedback der Mitarbeitenden belegte Fivetran Platz 2 auf der Best Workplaces in the Bay Area Liste von Great Place to Work und Fortune. Außerdem belegte das Unternehmen Platz 5 auf der Liste der Best Workplaces in Technology, Platz 6 der Best Workplaces for Millennials und Platz 7 auf der Liste der Best Medium Workplaces von Great Place to Work und Fortune. Die Technologie-Recruiting-Plattform Built In zeichnete Fivetran als 2023 Best Place to Work aus.

Zudem erhielt Fivetran mehr als ein Dutzend Auszeichnungen von Comparably, darunter Best Company Culture, Best Leadership Teams, Best Companies for Career Growth, Best Engineering Teams und Best Product and Design Departments.

George Fraser, CEO von Fivetran, wurde in die Liste der besten CEOs 2022 von Comparably aufgenommen.

Über Fivetran

Fivetran automatisiert alle Datenbewegungen im Zusammenhang mit Cloud-Datenplattformen. Das gilt vor allem für die zeitaufwendigsten Teile des ELT-Prozesses (Extract, Load, Transform) – von der Extraktion von Daten über das Handling von Schema-Drifts bis hin zu Daten-Transformationen. Damit können sich Data Engineers auf wichtigere Projekte konzentrieren, ohne sich um die Data Pipelines kümmern zu müssen. Mit einer Up-Time von 99,9 % und sich selbst reparierenden Pipelines ermöglicht Fivetran Hunderten von führenden Marken weltweit, darunter Autodesk, Lionsgate und Morgan Stanley, datengestützte Entscheidungen zu treffen und so ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Siemens, VW Financial Services und Westwing. Weitere Informationen unter fivetran.com.

