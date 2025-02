Fivetran treibt Wachstumskurs mit erweitertem Führungsteam voran: Suresh Seshadri wird CFO; Anand Mehta CPO; Simon Quinton General Manager EMEA

München, 12. Februar 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, baut sein Führungsteam aus: Suresh Seshadri übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Financial Officer (CFO), Anand Mehta die ebenfalls neue Position des Chief People Officer (CPO), Simon Quinton ist neuer General Manager EMEA. Mit diesen Personalien unterstreicht Fivetran seinen Fokus auf weiteres Wachstum, einer leistungsstarken Unternehmenskultur sowie den Ausbau seiner globalen Präsenz.

„Die Stärkung unseres Führungsteams ist der Schlüssel zur Beschleunigung von Innovationen und zur Schaffung eines außergewöhnlichen Mehrwerts für unsere Kunden“, so George Fraser, CEO von Fivetran. „Diese erfahrenen Führungskräfte bringen einzigartiges Fachwissen und Perspektiven mit. Und das ist für unsere globale Finanzstrategie und unsere weltweiten Aktivitäten von zentraler Bedeutung – vor allem jetzt während wir so stark wachsen und sich der Markt in einer Expansionsphase befindet.“

Suresh Seshadri, CFO

Bevor Seshadri zu Fivetran kam, war er als CFO von OpenGov tätig. Dort skalierte er die Finanz- und IT-Infrastruktur und trieb Initiativen zur operativen Effizienz und zum Wachstum des Unternehmens voran. Seine Vision war es vor allem, Cloud-Technologie in die öffentliche Verwaltung und zu Regierungsbehörden zu bringen. Diese Bemühungen gipfelten in einer strategischen Investition von Cox Enterprises, die OpenGov mit 1,8 Milliarden Dollar bewertete.

Vor seiner Tätigkeit bei OpenGov war er der erste CFO bei Freshworks. Hier spielte er eine entscheidende Rolle beim Aufbau der finanziellen Grundlage für den späteren Börsengang des Unternehmens. Davor war er unter anderem VP of Finance and Treasury bei AppDynamics, das von Cisco für 3,7 Milliarden Dollar übernommen wurde. Zudem hatte Seshardi Führungspositionen im Finanzbereich bei VMware und Microsoft inne. Zu Beginn seiner Karriere war er Entwicklungsingenieur bei Sun Microsystems.

Anand Mehta, CPO

Mehta kommt mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung von HR-Organisationen zu Fivetran. Seine Karriere umfasst Rollen als operative Führungskraft sowie als Technologie- und Strategieberater. Zuletzt war er als Chief People Officer bei ID.me tätig. Hier führte er das Unternehmen durch eine Phase schnellen Wachstums und unterstützte dessen Expansion zum führenden Anbieter digitaler Identitäten.

Bei Compass war Mehta als CPO während der Umwandlung in ein börsennotiertes Unternehmen tätig. Er vergrößerte die Personalkapazitäten, um den Anforderungen einer Belegschaft gerecht zu werden, die innerhalb eines Jahres von 1.700 auf über 4.000 Mitarbeiter anstieg. Als Mitglied des Operating Committee von Bridgewater Associates übernahm er sowohl in der Investitions- als auch in der Personalabteilung Führungsaufgaben. Zu Beginn seiner Karriere sammelte Mehta Erfahrung in den Bereichen Beratung, Technologie und Analyse bei Bain & Company und war bei Bridgewater als Line-Manager für Portfolio- und Handelsfunktionen zuständig.

Simon Quinton, General Manager, EMEA

Simon Quinton wurde zum General Manager für EMEA ernannt. Sein Fokus liegt darauf, das Wachstum und die Marktpräsenz von Fivetran in der Region voranzutreiben. Quinton verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Bereich Unternehmenssoftware: Er bekleidete leitende Positionen bei führenden Unternehmen wie Salesforce, Infor und SAP.

Bei Salesforce war Quinton als Senior AVP & GM für Tableau EMEA North tätig und leitete die Geschäfte in Großbritannien, Irland und Nordeuropa sowie die Geschäftsbereiche ESMB und CRM Analytics in der Region. Davor hatte er Führungspositionen bei Infor inne, unter anderem als Vice President von Infor Major Accounts für EMEA und als Managing Director für Großbritannien und Irland. Zu Beginn seiner Karriere leitete Quinton wichtige Initiativen bei SAP, um Innovation und Transformation für Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen voranzutreiben, darunter Telekommunikation, Biowissenschaften und Konsumgüter.

Bildmaterial zum Download: Fivetran Logo / Simon Quinton / Suresh Seshadri / Anand Mehta

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Arnulfstraße 122

80636 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Fivetran