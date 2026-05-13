Fivetran übernimmt die Leitung der Open-Source-Community Great Expectations sowie dessen GX-Core-Projekt

Dieser Schritt bringt die Vision von Fivetran für eine Open Data Infrastructure weiter voran: Das Ziel sind offene, interoperable Systeme, die Analysen und KI in Unternehmen unterstützen

München, 13. Mai 2026 – Fivetran, die Datenbasis für KI, plant die Leitung der Open-Source-Community „Great Expectations“ und des GX-Core-Projekts zu übernehmen. Damit wird Fivetran die weitere Entwicklung eines der branchenweit am häufigsten genutzten Open-Source-Frameworks für Datenqualität unterstützen. Im Rahmen des geplanten Übergangs wird GX Core als Open-Source-Projekt unter der Führung der Community fortgeführt. Fivetran beabsichtigt, laufende Projekte und Integrationen in IT-Ökosysteme sowie die Berücksichtigung und Einbindung der Community weiter zu unterstützen.

„Für KI werden offene und vertrauenswürdige Datensysteme immer wichtiger“, sagt Anjan Kundavaram, Chief Product Officer bei Fivetran. „User benötigen eine Infrastruktur, die cloud-, plattform- und toolübergreifend funktioniert, ohne dass sie in geschlossene Ökosysteme gesperrt werden. Die GX-Community hat einen bedeutenden Teil zu diesem Ansatz beigetragen.“

Die Treuhandschaft von Fivetran für diese Open-Source-Community baut auf dem Konzept der Open Data Infrastructure auf. Dabei geht es um eine IT-Architektur, die sicherstellt, dass Unternehmen uneingeschränkt auf ihre Daten zugreifen und diese zwischen Systemen übertragen sowie nutzen können. Die Idee der Open Data Infrastructure wurde im Oktober 2025 von Fivetran gemeinsam mit der Absicht bekannt gegeben, mit dbt Labs zu fusionieren. Das Konzept soll eine offene, interoperable Dateninfrastruktur für Analytik und KI unterstützen und dabei den Unternehmen Flexibilität und Wahlfreiheit garantieren.

Da Unternehmen ihre KI-Initiativen und autonome Prozesse ausweiten, gewinnen vertrauenswürdige Daten für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Mit Hilfe von Great Expectations können Datenteams die Datenqualität auf modernen Datenplattformen definieren, validieren und überwachen. So trägt Great Expectations dazu bei, das Vertrauen in Analysen, Betriebsabläufe und KI-Systeme zu stärken.

„Die GX-Community hat sich schon immer darauf konzentriert, Anwendern dabei zu helfen, Systeme aufzubauen, denen sie vertrauen können“, so Hernan Alvarez, CEO von Great Expectations. „Wir sind überzeugt, dass Fivetran die wachsende Bedeutung einer offenen, zuverlässigen Dateninfrastruktur im Zeitalter der KI versteht und gut aufgestellt ist, um das weitere Wachstum der GX Core-Community zu unterstützen.“

Im Rahmen der Leitung durch Fivetran plant das Unternehmen Spezialisten mit Erfahrung in der Entwicklung des GX Core-Projekts einzustellen, um die laufenden Wartungs- und Entwicklungsarbeiten zu unterstützen.

Weitere Einzelheiten zum Übergang und zu den künftigen Plänen für die Weiterführung werden nach Abschluss der Vereinbarung bekannt gegeben.

Über Fivetran:

Fivetran liefert die Datenbasis für KI. Die Fivetran-Plattform überträgt, verwaltet und transformiert Daten aus allen Unternehmenssystemen in eine sichere, zuverlässige und zukunftsfähige Grundlage. Diese kann flexibel über Clouds, Engines und Tools hinweg eingesetzt werden. Mit Fivetran basieren Analysen, Betriebsabläufe und KI auf vertrauenswürdigen, kontrollierten Daten. Führende Unternehmen wie LVMH, Pfizer, Verizon und OpenAI vertrauen auf Fivetran, um Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de – und auf LinkedIn.

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