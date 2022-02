Fivetran zentralisiert über 200 Datenquellen von DOUGLAS

Automatisierte Datenintegration entscheidender Schritt auf dem Weg

vom traditionellen Retailer zu Europas führender Onlineplattform für Beauty Produkte

München 10. Februar 2022 – Fivetran, führender Anbieter für moderne Datenintegration, beschleunigte den Ausbau des E-Commerce Bereichs von DOUGLAS und unterstützt so die Digitalisierungsstrategie der Beauty-Plattform. Die Entscheidung für die automatisierte, vollständig verwaltete Datenintegration von Fivetran erlaubt eine erheblich schnellere Bereitstellung und Analyse von Daten aus hunderten von Quellen. Sie zahlt ein auf die digitale Neuausrichtung des Unternehmens, durch die sich der traditionelle Einzelhändler zur erfolgreichsten und stark wachsenden Onlineplattform für Beauty Produkte gewandelt hat.

Um den Paradigmenwechsel zu vollziehen, hat DOUGLAS die bestehende Infrastruktur und BI-relevante Prozesse modernisiert. Rund 200 vorkonfigurierte Konnektoren zentralisieren jetzt die Daten aus den unterschiedlichsten Bereichen und Datenquellen. Damit konnte das Unternehmen 30% an Zeit einsparen, die bislang für den Aufbau und die Wartung von Datenpipelines aufgewendet wurden. Zudem stehen aktuelle und vollständige Daten aus den verstreuten Systemen zeitnah für Market Intelligence Analysen zur Verfügung. Data Engineers haben jederzeit Zugriff auf zuverlässige Daten. So können sie den Erfolg von digitalen Werbekampagnen auswerten und Produkttrends oder Preisentwicklungen sofort erkennen. Durch die vollständige Automatisierung von Datenintegrationsprozessen konnte außerdem der Arbeitsaufwand eines Vollzeit-Data-Engineers eingespart werden, der zuvor für die manuelle Berichterstellung anhand von Tabellen investiert werden musste.

„Fivetran hat wesentlich dazu beigetragen, unsere E-Commerce Abteilung auf ein neues Level von Data Analytics zu bringen“, so Jonas Rashedi, Director of Data Intelligence & Technologies bei DOUGLAS. „Mit Hilfe von Fivetran konnten wir in kürzester Zeit eine Vielzahl von Datenquellen anbinden und damit die Geschwindigkeit unseres Projekts signifikant erhöhen.“

„Mit unserer automatisierten Datenintegration können DOUGLAS“ Data Analysts und Engineers sowie Marketing- und E-Commerce-Experten ihre Daten schneller in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln“, bestätigt Kevin Holler, Technical Lead DACH bei Fivetran. „In Bezug auf Performance, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit ist DOUGLAS mit der cloudbasierten IT-Infrastruktur gut aufgestellt für den weiteren Ausbau seines wachstumsstarken E-Commerce Bereichs.“

Die DGSVO-konforme Architektur von Europas führender Premium-Beauty Plattform erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen zum Umgang mit sensiblen Kundendaten.

Lesen Sie hier, wie DOUGLAS seine Datenstrategie mit Fivetran, Snowflake, Tableau und Dept auf ein neues Level bringen konnte.

Über DOUGLAS:

DOUGLAS ist Europas führende Premium-Beauty-Plattform. Mit über 160.000 Beauty- und Lifestyle-Produkten in Online-Shops, Beauty-Marketplace und über 2.000 Filialen inspiriert DOUGLAS in nie dagewesener Vielfalt, individuelle Schönheit zu leben. Der weitere Ausbau des wachstumsstarken E-Commerce steht im Zentrum des Strategieprogramms #FORWARDBEAUTY.DigitalFirst. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro in den Bereichen Parfümerie, dekorative Kosmetik, Haut- und Haarpflege sowie Nahrungsergänzung, Gesundheit und Accessoires.

Über Fivetran

Fivetran ist der weltweit führende Anbieter für moderne Datenintegration. Unsere Mission: den Zugriff auf Daten so einfach und zuverlässig zu machen wie Strom aus der Steckdose. Fivetran wurde für die Cloud entwickelt und ermöglicht es, Daten aus Hunderten von SaaS- und On-Premise-Datenquellen in Cloud-Destinationen zu zentralisieren und transformieren. Unternehmen weltweit – vom Global Player bis zum Start-up – nutzen Fivetran für moderne Analysen und mehr betriebliche Effizienz und können so datengestütztes Unternehmenswachstum vorantreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Senior Marketing Manager DACH)

Luise-Ullrich-Straße 20

80636 München

+49 89 417761-13

tobias.knieper@fivetran.com

https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Birgit Fuchs-Laine / Noemi Kegler

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-13 / 18

fivetran@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.