Fix Auto jetzt auch in Weilburg

Karosserie- und Lackiercenter kooperiert mit Fix Auto / Prozesse optimieren durch strategische Partnerschaft/ verbesserter Reparaturservice

Weilburg, Januar 2021. Seit Dezember kooperiert das Weilburger Karosserie- und Lackiercenter mit dem Fix-Auto-Netzwerk. Die einjährigen Verhandlungen fanden ihren Abschluss in der Vertragsunterzeichnung. Inhaber und Geschäftsführer Sergej Wasiljew möchte mit diesem Schritt sein Unternehmen fit machen für die Zukunft. Die Expertise des Frankfurter Franchise-Partners zur Reparatur von Unfallschäden ist groß, wovon auch Wasiljews Kunden profitieren werden. Zudem wird eine nachhaltige Entlastung der eigenen Mitarbeiter*innen erwartet.

Die auf Kfz-Reparaturen und -Lackierung spezialisierte Firma genießt einen guten Ruf in der Oberlahn-Region, die Zahl der Kunden und Angestellten wächst. Viele Autohäuser und Vertragswerkstätten aller Marken greifen auf die Lackier-Kompetenz zurück. Für Wasiljew war wichtig, dass er einen weiteren starken Partner an seiner Seite hat, um den Kund*innen weiterhin eine Top-Qualität zu bieten und damit sein Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten.

Grundstein legen für die Zukunft

“Ich habe zwei große Leidenschaften. Zum einen den Betrieb gezielt zu steuern, zum anderen mehr Zeit für weitere unternehmerische Tätigkeiten und natürlich für meine Familie zu haben. Alles muss passen, das ist die Herausforderung”, erklärt Wasiljew seine Entscheidung. Deshalb habe er sich nach Unterstützern für die Firma umgeschaut. Mit Franchise hat er bereits durch seinen Geschäftszweig Wohnmobilvermietung gute Erfahrungen gemacht. Seit zwei Jahren arbeitet er mit dem ADAC zusammen. Ende November entschied er sich für die Zusammenarbeit mit Fix Auto im Bereich der Unfallschadeninstandsetzung. “Das ist ein strategischer Zug, bei dem durch Entlastung der Betrieb weiterentwickelt wird. Mein Team und ich können uns künftig wieder auf das Kerngeschäft, die Fahrzeugreparatur und Fahrzeuglackierung, konzentrieren. Fix Auto kümmert sich um technische und betriebswirtschaftliche Angelegenheiten, Prozessoptimierung, modernste Betriebsmittel und Lieferanten”, sagt Wasiljew. Das Lackiercenter Weilburg heißt daher jetzt Fix Auto Weilburg.

Lackiercenter bleibt Familienbetrieb

Das Karosserie- und Lackiercenter Weilburg ist ein waschechter Familienbetrieb. Was 2000 durch Gründung von Vater Alexander in Edelsberg begonnen hat, hat sich im Laufe der Jahre zu einem innovativen, breit aufgestellten Kfz-Betrieb in der Region zwischen Weilburg und Wetzlar entwickelt. Wasiljew stieg früh in den Betrieb mit ein. Nach der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker eröffnete er 2003 einen Ersatzteilhandel. 2007 wurden Werkstatt und Laden zum Autoservice Wasiljew zusammengelegt. Seither ist Wasiljew der Geschäftsführer. Sechs Jahre später wurde Weilburg zum Firmensitz. Der Standort ist größer, moderner und damit besser aufgestellt für die Zukunft. Von nun an lag der Fokus auf Fahrzeuglackierung und der Unfallreparatur, der Name wurde geändert in Karosserie- und Lackiercenter Weilburg. Der Betrieb zählt heute zwölf Angestellte und ist in der Region bekannt, sowohl bei Firmen- als auch bei Privatkunden. Für Wasiljew aber kein Grund, sich darauf auszuruhen. Ihm ist Fortschritt wichtig. Und dazu gehören für ihn starke Partnerschaften.

Das Lackiercenter wurde 2007 als Autoservice Wasiljew in Edelsberg aus einer Werkstatt und einem Ersatzteilhandel gegründet. Seit 2011 ist das Unternehmen Dekra-zertifiziert. Im Laufe der Jahre ist der Familienbetrieb immer weitergewachsen und 2013 in die Frankfurter Straße nach Weilburg gezogen. Das Unternehmen konzentriert sich seither auf Karosserie- und Lackarbeiten unter den Namen “Autohaus Wasiljew” und “Lackiercenter Weilburg”. Die Karosserie- und Lackspezialisten arbeiten für viele Autohäuser in der Region, sind seit 2014 Partnerwerkstatt der HUK Coburg und im Auftrag vieler Versicherungen tätig.

Im Jahr 2020 ist das Lackiercenter dem Fix Auto-Netzwerk beigetreten und wird künftig als Fix Auto Weilburg auftreten. Fix Auto ist seit rund 30 Jahren eines der weltweit führenden Unfallreparaturnetzwerke, mit rund 1.000 Karosserie- und Lackierfachbetrieben in 13 Ländern.

