Flammen- und Gasdetektion für die Energiebranche

d & d Brandschutzsysteme GmbH implementiert deutschlandweit Sicherheitsprodukte von Det-Tronics

Als neuer Service- und Distributionspartner bietet die d & d Brandschutzsysteme GmbH ab sofort und deutschlandweit die zertifizierten Flammendetektions-, Gasdetektions- und Gefahrenminderungssysteme des US-Unternehmens Det-Tronics für die Öl-, Gas- und Energiebranche an. Mit den hochmodernen, zertifizierten Produkten bedient sich das Team der d & d Brandschutzsysteme der präzisen Lösungen für den Schutz von Anlagen, Mitarbeitern und Umwelt. So zeichnen sich die Flammen- und Gasmelder durch ihre hohe Empfindlichkeit und schnelle Reaktionszeiten aus. Sie sind in der Lage, gefährliche Gaslecks und Flammen in Echtzeit zu erkennen und Alarme auszulösen, um eine schnelle Evakuierung und Gegenmaßnahmen zu ermöglichen. Dadurch können potenziell lebensbedrohliche Situationen vermieden und die Sicherheit in industriellen Anlagen deutlich verbessert werden. „Bei den Einsatzbereichen der High-End Flammen- und Gasmelder sehen wir grundsätzlich die gesamte Öl-, Gas- und Energiebranche“, konstatiert Ilija Divkovic, Geschäftsführer der d & d Brandschutzsysteme mit Sitz in Oberhausen. Die bis dato umgesetzten Projekte reichen von Offshore-Plattformen über Raffinerien bis hin zu Kraftwerken. Für jede dieser Umgebungen und Anforderungen bietet der neue Partner maßgeschneiderte Lösungen.

Und da jeder Brennstoff sein eigenes Erkennungsprofil hat, erkennen die Detektoren neben den traditionellen Brennstoffen Diesel oder Erdgas auch Biokraftstoffe und synthetische Gase. Die Funktionsweise sieht wie folgt aus: Die optischen Flammenmelder kombinieren hochentwickelte Algorithmen mit Erkennungstechnologien wie Ultraviolett (UV), Infrarot (IR), UVIR, Dual-IR und Multispektrum-IR. Außerdem verfügen sie über eine hervorragende Unterdrückung von Falschalarmen, so dass das Risiko eines Black Stops aufgrund eines Falschalarms reduziert wird. Um die Zuverlässigkeit zu bestätigen, verfügen die Brand- und Gassicherheitssysteme über weltweit anerkannte externe Zertifizierungen wie SIL 2, FM, CSA, ATEX und IECEx für gefährliche industrielle Brand- und Sicherheitsumgebungen, so dass die Lösungen die Anforderungen der lokalen Behörden erfüllen. Die Sicherheitsprodukte kommen insbesondere bei der Stromerzeugung und bei mechanischen Antrieben dort zum Einsatz, wo herkömmliche Hitze- und Rauchmelder fehl am Platz sind. Bei einem Brand in einer Turbine gilt es, rechtzeitig zu detektieren und in Folge eklatante Schäden und Ausfallzeiten zu verhindern. Gesamtheitlich betrachtet liegen die Vorteile für Unternehmen auf der Hand: Durch die Integration modernster Sensortechnologie und intelligenten Überwachungssystemen können Sicherheitsstandards deutlich erhöht und gleichzeitig Kosten durch frühzeitige Erkennung von Gefahren minimiert werden. Nähere Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten und den Zertifizierungen können per Mail an info@dd-brandschutzsysteme.de angefordert werden.

Die d & d Brandschutzsysteme GmbH mit Sitz in Oberhausen ist auf die Beratung, Analyse, Konzeption und Errichtung von Brandschutzsystemen spezialisiert. Neben stationären Feuerlöschanlagen und Speziallöschanlagen zählen auch die Implementierung von Brandmeldeanlagen und die Durchführung eines Door-Fan-Testes zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Im Rahmen ihres umfangreichen Portfolios bietet die d & d Brandschutzsysteme neben maßgeschneiderten Lösungen für die unterschiedlichsten Ansprüche in den Bereichen Industrie, IT und Gebäude auch die Planung, Errichtung, Wartung und Instandhaltung der Anlagen an. Die technische Fachkompetenz der Experten zeigt sich nicht nur in den Zertifizierungen der VdS-Schadenverhütung GmbH und ISO, sondern auch in Errichteranerkennungen für Brandmeldeanlagen. Das Unternehmen und seine Mitarbeitenden blicken auf jahrelange Erfahrung im Bereich des innovativen Brandschutzes zurück und wissen somit das Maß an höchstmöglicher Sicherheit umzusetzen.

Firmenkontakt

d & d Brandschutzsysteme GmbH

Ilija Divkovic

Im Erlengrund 3

46149 Oberhausen

0208-6257550



http://www.dd-brandschutzsysteme.de

Pressekontakt

Jansen Communications

Catrin Jansen-Steffe

Birlenbacher Str. 19-21

57078 Siegen

02717030210



http://www.jansen-communications.de

Bildquelle: d&d Brandschutzsysteme