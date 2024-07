Flexera als Leader für Cloudkostenmanagement und Optimierung ausgezeichnet

Die Analysten überzeugt unter anderem die Kombination aus FinOps und IT-Asset-Management (ITAM) in der Lösung des Softwareanbieters

Hamburg, 25. Juli 2024 – Flexera, Anbieter für Software-Lizenzmanagement und Technology Intelligence, wurde von Forrester Research als „Leader“ im The Forrester Wave™: Cloud Cost Management and Optimization Solutions, Q3 2024 ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Bewertung standen die FinOps-Tools von Flexera One, die Cloudkostenoptimierung, Cloud Migration und SaaS-Management einschließen.

Die Analysten von Forrester Research untersuchten in der Forrester Wave Studie elf Anbieter von Cloudmanagementlösungen. Bewertet wurden die Unternehmen anhand von 25 Kriterien in drei Kategorien: Angebot („Current Offering“), Strategie und Marktpräsenz. Flexera erreichte in 17 der insgesamt 25 Kriterien die höchstmögliche Punktzahl. Top-Bewertungen erhielt der Software-Experte unter anderem für „Cloud Plattform Support“, „Ressourcenermittlung“, „Rechnungsstellung“, „Reporting“, „Nutzungsrichtlinien“, „Benutzerfreundlichkeit des Admin-Portals“, „Integrationen und APIs“, „Partner-Ökosystem“ sowie „Preisflexibilität und Transparenz“.

Laut Forrester-Bericht zeichnet Flexera sich durch seine flexible Plattform aus. So sei der Anbieter für seine IT-Asset-Management-Funktionen (ITAM) bekannt, die sich in das Cloudkostenmanagement integrieren lassen. Pluspunkte seien zudem Preisflexibilität und Transparenz. Weiter heißt es: „Flexera eignet sich gut für Kunden, die eine kombinierte Lösung für Cloudkostenmanagement und -Optimierung (CCMO) und für ITAM mit offenen Integrationen wollen.“

Das Zusammenspiel von ITAM und FinOps gewinnt in Sachen Cloudkosten immer mehr an Bedeutung. Erst kürzlich erweiterte die FinOps Foundation ihr operatives FinOps Framework um SaaS und Lizenzierung. Zudem führte sie die Spezifikation FOCUS 1.0 zur Standardisierung des Formats von Cloud-Rechnungen ein. FOCUS 1.0 umfasst dabei SaaS-Abrechnungsdatensätze und soll in Zukunft weitere Abrechnungsdatentypen, einschließlich PaaS und Lizenzierung, unterstützen.

„FinOps und ITAM überschneiden sich in vielen zentralen Aufgaben. Es macht also Sinn, die beiden Disziplinen in Unternehmen gemeinsam anzugehen. IT-Verantwortliche können damit sowohl strategische Unternehmensziele als auch organisatorische Kosteneinsparungen realisieren“, erklärt Brian Adler, Senior Director of Cloud Market Strategy bei Flexera. „Wie der Flexera State of ITAM Report zeigt, arbeiten in der Praxis bereits 32% der Software Asset Management-Teams mit ihren FinOps-Kollegen zusammen. Im Vorjahr waren das noch 25%. Die ganzheitliche Verwaltung von Cloud-Kostenstellen erfordert einen ganzheitlichen Blick – und zwar auf alle IT-Assets in der Cloud, einschließlich SaaS. Das ist genau der Punkt, an dem FlexeraOne FinOps ansetzt.“

Flexera One FinOps vereint Funktionen für die Cloudkostenoptimierung sowie ITAM und SaaS-Management auf einer Plattform und hilft Unternehmen an jedem Punkt ihrer FinOps-Reise. Die Lösung ermöglicht es:

– Cloud-Nutzung und Cloud-Ausgaben umfassend einzusehen und zu managen

– die Cloud-Migration zu planen und Cloud-Computing im großen Umfang zu betreiben

– SaaS-Wildwuchs zu stoppen und Duplikate von Anwendungen zu erkennen

– Hybride IT-Landschaften sicher und einfach zu verwalten.

Weitere Informationen zu den FinOps-Funktionen in Flexera One finden Sie auf der Flexera Webseite. Ein kostenloses Exemplar des Berichts The Forrester Wave™: Cloud Cost Management and Optimization Solutions, Q3 2024 ist ebenso verfügbar.

Flexera unterstützt Unternehmen, Millionen an Einsparungen bei ihren IT-Tech-Ausgaben zu erzielen. Als Pionier für hybrides IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps bietet Flexera datenbasierte SaaS-Lösungen für das Technology Value Optimization (TVO). IT-, Finanz-, Beschaffungs- und Cloud-Teams gewinnen tiefe Einblicke für die Kostenoptimierung, die Compliance sowie das Risikomanagement eines jeden IT-Assets. Die Managementlösung Flexera OneTM baut auf einen umfassenden Datenkatalog mit Informationen zu Kunden, Herstellern und Produkten auf. Die IT-Assetdaten in TechnopediaTM ermöglichen es Unternehmen, ihren Enterprise Technology BlueprintTM transparent zu visualisieren – von On-Premises über SaaS und Cloud bis zu Containern. Mehr als 50.000 Kunden nutzen die Flexera Lösungen und vertrauen dabei auf ein Experten-Team mit weltweit über 1.300 Mitarbeitenden. Weitere Informationen unter www.flexera.de

Firmenkontakt

Flexera Software GmbH

. .

Hahnenkamp 1

DE-22765 Hamburg

+49 40 788 9990



http://www.flexera.de

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Sabine Listl

Prinzregentenstrasse 89

81675 München

+49 89 417761-16



http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.