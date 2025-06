Flexera schließt GreenOps-Partnerschaft mit Greenpixie und erweitert FinOps-Angebot mit Spot Eco und Ocean

Die Integration fügt Cloud-Engagement-Management und Daten für das Management von Kubernetes-Infrastruktur in Flexera One ein

Hamburg, 02. Juni 2025 – Flexera, ein Anbieter für Software-Lizenzmanagement und Technology Intelligence, präsentiert wichtige Meilensteine bei der Integration der Flexera One Platform mit Spot Eco (Cloud-Engagement-Management) und Spot Ocean (Optimierung der Kubernetes-Infrastruktur). Zur weiteren Verbesserung der FinOps-Fähigkeiten kündigt das Unternehmen außerdem eine OEM-Partnerschaft mit Greenpixie an. Das auf Cloud-Nachhaltigkeit (GreenOps) spezialisierte Unternehmen bringt seine GreenOps-Daten in die Löung zur Cloud-Kostenoptimierung von Flexera One ein.

„Durch die Ergänzungen zur Flexera One FinOps Plattform gewinnen FinOps-Teams an Einfluss für das Business. Das gilt vor allem beim Management von Commitments, bei der Optimierung containerisierter Workloads sowie bei Initiativen zur Cloud-Nachhaltigkeit“, sagt Jay Litkey, Senior Vice President, Cloud und FinOps bei Flexera. „Die Daten von Eco und Ocean bieten umsetzbare Erkenntnisse zur Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung, die über reine Sichtbarkeit und Empfehlungen hinausgehen. Die Daten von Greenpixie liefern FinOps-Teams entscheidende Einblicke in die Cloud-Nachhaltigkeit – insbesondere dann, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen oder über GreenOps-Fortschritte zu berichten“.

Flexera One bietet ab sofort Eco- und Ocean-Daten an

Im März schloss Flexera die Übernahme von Spot ab und die technische Integration des Produktportfolios hat bereits deutliche Fortschritte gemacht. Eco hilft bei der Automatisierung von Einsparungen in der Cloud durch den Kauf vertraglicher Commitments und die Nutzung von Rabatten. Seit Mai 2025 steht Nutzern von Cloud Cost Optimization das Cloud Commitment Management nahtlos innerhalb von Flexera One (Spot Eco) zur Verfügung. Durch die Integration können Anwender ihre Verpflichtungen verfolgen, analysieren und optimieren.

Anwender der One Cloud Cost Optimization haben jetzt auch Transparenz bezüglich aller Kosten beim Einsatz von Kubernetes. Dazu kommen Rightsizing-Empfehlungen, die von Ocean unterstützt werden. Spot Ocean ist eine Lösung zur Automatisierung beim Einsatz von Kubernetes, mit dem Nutzer ihre Container-Infrastruktur optimieren und Kosteneinsparungen realisieren können.

Flexera arbeitet zudem an weiteren Integrationen, um die Funktionen des Virtual Machine Optimizers Elastigroup und des MSP-orientierten Cloud-Finanzmanagement-Tools CloudCheckr von Spot in Flexera One einzubinden. Ziel ist es, einen reibungslosen und sicheren Austausch zwischen Flexera One und den Spot-Produkten zu ermöglichen.

In Zukunft werden Eco, Ocean, Elastigroup und CloudCheckr als Produkte des Flexera One Portfolios umbenannt. Dies ist einer der ersten Schritte, um eine umfassende Plattform für Technologieausgaben und Risikomanagement auf dem Markt zu etablieren.

Neue Partnerschaft mit Greenpixie

Laut dem Flexera 2025 State of the Cloud Report gaben mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Befragten an, dass sie entweder eine definierte Nachhaltigkeitsinitiative haben oder planen, diese innerhalb von zwölf Monaten umzusetzen. Dies beinhaltet auch das Tracking des CO2-Fußabdrucks der Cloud. IT-Nachhaltigkeitsberichte werden immer wichtiger und zunehmend vorausgesetzt. FinOps-Teams sind in einer idealen Position, um Maßnahmen voranzutreiben, die sowohl Kosten als auch Umweltauswirkungen reduzieren.

Die neue Partnerschaft mit Greenpixie umfasst eine OEM-Vereinbarung, die Cloud-Nachhaltigkeitsdaten von Greenpixie in Flexera One integriert. Sie stellt Flexera-Kunden sowohl Kosten- als auch Cloud-basierte Emissionsdaten in einer einzigen, vertrauten Oberfläche zur Verfügung. Das Flexera One Cloud-Nachhaltigkeitsangebot (ein Add-on zur Cloud-Kostenoptimierung) ergänzt bestehende On-Premise- und Herstellerdaten mit Cloud-basierten Emissionsdaten (wie CO2-, Wasser- und Stromdaten).

„Flexera ist gut aufgestellt, um die Nachhaltigkeitsdaten von Greenpixie direkt in den Cloud-Betrieb zu integrieren, wo sie sowohl FinOps- als auch Ziele zur IT-Dekarbonisierung unterstützen können“, so John Ridd, CEO von Greenpixie. „Mit detaillierten Daten zu CO-Ausstoß, Strom- und Wasserverbrauch wird Nachhaltigkeit zu einem zentralen Bestandteil der IT – in dem Stakeholder zusammenarbeiten können, um IT-Ziele auf neue, innovative Weise zu erreichen. Die Integration in Flexera Ones Cloud Cost Optimization-Lösung schafft eine digitale Plattform, auf der Nachhaltigkeit gezielt zur Erreichung von FinOps-Zielen beiträgt.“

Über Flexera

Flexera unterstützt Unternehmen, Millionen an Einsparungen bei ihren IT-Tech-Ausgaben zu erzielen. Als Pionier für hybrides IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps bietet Flexera datenbasierte SaaS-Lösungen für das Technology Value Optimization (TVO). IT-, Finanz-, Beschaffungs- und Cloud-Teams gewinnen tiefe Einblicke für die Kostenoptimierung, die Compliance sowie das Risikomanagement eines jeden IT-Assets. Die Managementlösung Flexera OneTM baut auf einen umfassenden Datenkatalog mit Informationen zu Kunden, Herstellern und Produkten auf. Die IT-Assetdaten in TechnopediaTM ermöglichen es Unternehmen, ihren Enterprise Technology BlueprintTM transparent zu visualisieren – von On-Premises über SaaS und Cloud bis zu Containern. Mehr als 50.000 Kunden nutzen die Flexera Lösungen und vertrauen dabei auf ein Experten-Team mit weltweit über 1.300 Mitarbeitenden. Weitere Informationen unter www.flexera.de

Firmenkontakt

Flexera Software GmbH

. .

Vorsetzen 41

DE-20459 Hamburg

+49 40 788 9990



http://www.flexera.de

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Sabine Listl

Prinzregentenstrasse 89

81675 München

+49 89 417761-16



http://www.lucyturpin.com

Bildquelle: Flexera