Fliesenmax nimmt Sanitärkeramik ins Sortiment auf

Badezimmer aus einer Hand: Im September 2025 nimmt der Fliesenhändler Fliesenmax Sanitärkeramik von Meissen Keramik ins Sortiment auf. „Die Idee, Kundinnen und Kunden im Bereich Badezimmer aus einer Hand zu bedienen, gibt es schon lange“, erzählt Mitglied der Geschäftsleitung Ruben Schröders. Entscheidend für die Umsetzung war ein gutes Konzept, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten – dies ist nun mit dem langjährigen Partner Meissen Keramik sichergestellt.

Zusammenarbeit mit Meissen Keramik

„Nachdem Kundinnen und Kunden bei uns ihre Fliesen gefunden haben, waren sie gezwungen, im Anschluss noch nach einem geeigneten Sanitärhändler zu suchen. Jetzt haben sie den Vorteil, sich weitere Wege und Stress zu ersparen“, sagt Schröders über die Sortimentserweiterung. Gemeinsam mit Meissen Keramik, dem deutschen Vertrieb der polnischen Marke Cersanit, sorgt Fliesenmax zukünftig für vollständig geflieste und eingerichtete Badezimmer – und das alles mit reibungsloser Logistik und fachgerechter Beratung in allen Stores, online und telefonisch bei der Service-Hotline.

„Das Montage- und Vertriebspersonal von Meissen unterstützt uns bei der Installation der Sanitärprodukte in unseren Stores und gibt intensive Schulungen für unsere Mitarbeitenden“, berichtet Ruben Schröders von der Partnerschaft. „Außerdem läuft die Kommunikation unkompliziert. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner von Meissen sind dank der langjährigen Zusammenarbeit im Bereich Fliese in Stores schon bekannt – das sind Telefonnummern, die wir längst eingespeichert haben, und wo die Hemmschwelle, zum Hörer zu greifen, gering ist.“

Neue Produkte im Sanitärbereich

Das Produktportfolio ist übersichtlich und handgewählt. Schröders sagt über die Produktauswahl: „Meissen hat Cherrypicking für uns betrieben und aus dem großen Cersanit-Sortiment einige Serien für uns ausgewählt, zu denen sie gute Erfahrungswerte haben, dessen Verfügbarkeit einwandfrei ist und die optisch zu unseren Fliesen passen. Mit diesen Serien decken wir alles ab, was man im Badezimmer braucht.“

So finden zum Beispiel WCs, Waschtische, Bidets, Badewannen, Armaturen, Duschtrennwände, Handtuch- sowie Toilettenpapierhalter und vieles mehr den Weg ins Sortiment. „Die Produkte haben ein tolles Design, sind zeitgemäß, decken Trends ab und machen jede und jeden mit einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis glücklich“, ist Ruben Schröders überzeugt. Immer mit dem Gedanken, den Kundinnen und Kunden die bestmögliche Kauferfahrung zu bieten, schließt er das Thema ab: „Am Ende geht es ums Gestalten und Gefallen. Um das Vermitteln von Wohnideen, das Malen von Bildern der eigenen vier Wände – und ich bin der Meinung, dass wir sehr schöne Produkte ausgewählt haben, die hervorragend zu unseren Fliesen passen und mit denen unsere Kundinnen und Kunden zeitlos schöne Badezimmer gestalten werden.“

Über Fliesenmax

Die Fliesenmax GmbH & Co. KG ist eine 1996 gegründete Tochterfirma der Unternehmensgruppe Mobau Wirtz & Classen aus dem Kreis Heinsberg. Mit einem Showroom und 13 Stores ist der Fliesenhandel in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz vertreten. Vor Ort und im großen Online-Shop finden Kundinnen und Kunden bei Fliesenmax eine große Auswahl an Fliesen, Zubehör, Vinylboden, Wandfarbe – und nun auch Sanitärkeramik.

