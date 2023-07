Flintec App für mobile Zeiterfassung für den Außendienst

Vielfältige Funktionen für die Zeiterfassung per Smartphone und Smartwatch

Mannheim, 10.07.2023: Die Flintec App erfüllt die hohen Anforderungen des Außendienstes an eine Zeiterfassung. Die Erfassung der Personalzeit, der Projektzeit und des Ortes erfolgt mobil per App über das Smartphone oder die Smartwatch. Flintec passt die Buchungsfunktionen an den Bedarf des Unternehmens an. Von der Teambuchung, über die Fotofunktion bis zur Führerscheinkontrolle. Mobil und vielfältig.

Mobilität und Vielfältigkeit bei der Flintec App für das Smartphone und Smartwatch

Die Mitarbeiter im Außendienst eines Unternehmens sind viel unterwegs und die Anforderungen an eine passende Zeiterfassung sind hoch. Die Buchungsarten eines stationären Terminals reichen oftmals nicht aus. Der technische Außendienst setzt auf Mobilität bei der Zeiterfassung und Vielfältigkeit bei den Buchungsarten. Mit der Flintec App für mobile Zeiterfassung werden das Smartphone und die Smartwatch zu ubiquitären intelligenten Erfassungsgeräten. Die Buchung wird jederzeit und überall komfortabel erfasst: Individuell durch den jeweiligen Mitarbeiter oder als Teambuchung. Abhängig von den Anforderungen des Außendienstes konfiguriert Flintec unternehmensspezifische Buchungsarten.

Zeiterfassungsregeln und unternehmensspezifische Buchungsfunktionen

Die Buchungsarten Kommen, Gehen und Dienstag gelten bei der Zeiterfassung als Standard. „Häufig werden die Buchungsarten Homeoffice, Kurzpausen (z.B. Kaffeepause, Zigarettenpause), Nachbuchen und Fehlzeiten angefragt“ sagte Dipl.-Inform. Lucien Feiereisen. Beim Außendienst gilt es darüber hinaus eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen. Die Buchung „Dienstgang“ bietet verschiedene Optionen: Dienstgang; Dienstreise mit Hotelaufenthalt; Dienstgang aufgespaltet in Fahrt und Kundeneinsatz vor Ort, Dienstgang mit Warten auf Ressourcen; Dienstgang mit Vor- und Nachbereitung; Dienstgang mit Mitfahrt im Auto oder Bahn; usw. „Mithilfe des Flintec“schen Stempeldiagramms visualisieren wir die Zeiterfassungsregeln mit den entsprechenden Buchungsfunktionen“ erklärt Feiereisen.

Mobile Projektzeiterfassung für den Außendienst

Neben der Erfassung der Personalzeit ist die Erfassung der Projektzeit für den Außendienst von großer Bedeutung. Die mobile Projektzeiterfassung bietet Flintec als modulare Erweiterung an. Dabei stehen für die Auswahl eines Projektes verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung: Freie Texteingabe, Einlesen eines QR-Codes, Auswahl über eine Dropdown-Liste, semantische Suche und Geofencing. Die projektbezogene Zeiterfassung für den Außendienst vereinfacht die Abrechnung von Projekten und führt zu einem besseren Ressourcenmanagement. Das Backoffice legt im Flintec T-Inspect die Projekte an. Außerdem werden in dieser Verwaltungsoberfläche die Stammdaten und Buchungen verwaltet und Auswertungen für die Qualitätskontrolle erstellt.

Die Erfassungsfunktionen am Einsatzort

Der Einsatzort des Außendienstes erfolgt im Innen- oder Außenbereich beim Kunden vor Ort. „Bei stationären Terminals ist der Ort bekannt. Bei der mobilen Zeiterfassung und beim Außendienst ist der Ort signifikant“ sagt Feiereisen. Die Erfassung des Ortes erfolgt per GPS, WLAN-Name, QR-Code, NFC-Sicherheitsaufkleber oder eBeacons. Mit dem Flintec Modul T-Maps werden die vom Außendienst erfassten Einsatzorte auf einer Deutschlandkarte dargestellt. Das Modul Fotofunktion ermöglicht dem Außendienst, Fotos von Unregelmäßigkeiten, wie beispielsweise Beweisfotos von IST-Zuständen und Sachschäden, aufzunehmen. Der Sachschaden wird mit der Fotofunktion des Smartphones innerhalb der App fotografiert und das Foto wird direkt aus der App an die zuständige Person versendet. Die Flintec App sorgt für mehr Transparenz.

Modulare Erweiterungen für die Flintec App für mobile Zeiterfassung

Die Flintec App für mobile Zeiterfassung wurde für Endgeräte mit Android-, iOS- oder watchOS-Betriebssystem entwickelt. Für die App stehen verschiedene Module zur Erweiterung zur Verfügung: Plausibilitätsprüfung zur Meldung von regelwidrigem Buchen in Echtzeit, T-Services als Cloud-basierte Managed Services, Workflow zur Digitalisierung von Genehmigungsverfahren bei der Zeiterfassung. Darüber hinaus ist die Flintec App mit der Automatisierung der Führerscheinkontrolle konfigurierbar.

Die Flintec InformationsTechnologien GmbH ist Anbieter und Entwickler von IT-Lösungen „Made in Germany“. Flintec entwickelt kundenspezifische Informationstechnologien und Kommunikationslösungen zu den Themen Zeiterfassung per Telefon und mobil (kompatibel zu dormakaba und PCS), Kontrollmechanismen mit Echtzeitinformation (Anwesenheitskontrolle, Arbeitszeitregelung, Führerscheinkontrolle), mobiler Zutritt (per App für das Smartphone, Tablet, Smartwatch) und Telefonie-Lösungen für den Kundendienst (SprachPortal, Contact Center etc.). Gegründet wurde das Unternehmen 1992, der Unternehmenssitz ist in Mannheim. Für weitere Informationen: www.flintec.de

