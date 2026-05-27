Floating Breakfast im Pool im Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Exklusives Frühstückserlebnis im Boutique-Hotel Green Ocean Zanzibar

Im Boutique-Hotel Green Ocean Zanzibar wird das Frühstück zum Erlebnis: Mit dem neuen Floating Breakfast im Pool setzt das stilvolle Hideaway an der Ostküste Sansibars auf ein außergewöhnliches Genusskonzept, das Ästhetik, Entspannung und tropisches Lebensgefühl miteinander verbindet. ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)

Umgeben von Palmen, exotischen Gärten und der ruhigen Atmosphäre des Indischen Ozeans genießen Gäste ihr Frühstück direkt auf dem Wasser. Auf kunstvoll arrangierten Schwimm-Tabletts werden frische Früchte, regionale Spezialitäten, internationale Frühstücksklassiker und liebevoll zubereitete Details serviert – stilvoll inszeniert und perfekt auf das Ambiente des Boutique-Hotels abgestimmt.

Das Floating Breakfast steht dabei nicht nur für kulinarischen Genuss, sondern auch für ein bewusst entschleunigtes Urlaubserlebnis: der Tag beginnt langsam, ruhig und mitten in der tropischen Natur Sansibars.

„Unser Ziel ist es, besondere Momente zu schaffen, die im Gedächtnis bleiben – das Floating Breakfast ist genau so ein Moment“, erklärt die deutschsprachige Gastgeberin und Gründerin Melanie Sitter, die das Boutique-Hotel persönlich führt.

Das Erlebnis fügt sich in das Gesamtkonzept des Green Ocean Zanzibar ein, das auf Individualität, Nachhaltigkeit und persönliche Gastfreundschaft setzt. Zwei Pools, tropische Gartenlandschaften und stilvolle Unterkünfte bilden den Rahmen für ein exklusives Inselerlebnis fernab des Massentourismus.

Das Floating Breakfast ist auf Wunsch für Hotelgäste buchbar und zählt bereits jetzt zu den gefragtesten Signature-Erlebnissen des Hauses.

Hotel Sansibar: Boutique-Hotel Green Ocean Zanzibar zwischen Dschungel und türkisblauem Meer – unter deutschsprachiger Leitung von Melanie Sitter

Weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, tropische Palmen und die exotische Magie Ostafrikas – Sansibar zählt längst zu den faszinierendsten Reisezielen im Indischen Ozean. Die zu Tansania gehörende Insel begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus afrikanischer Kultur, orientalischen Einflüssen und unberührter Natur. Doch wer Sansibar wirklich authentisch erleben möchte, sucht heute nicht mehr nach riesigen Hotelanlagen oder anonymen Luxusresorts. Gefragt sind individuelle Rückzugsorte mit Charakter, Nachhaltigkeit und persönlicher Atmosphäre.

Genau hier setzt das Boutique-Hotel Green Ocean Zanzibar an – ein exklusives Hideaway an der Ostküste Sansibars, das Natur, Ruhe und stilvolles Design harmonisch miteinander verbindet.

Weitere Informationen & Direktbuchung

Hotel Sansibar direkt buchen: Hotel Green Ocean Zanzibar:

https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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