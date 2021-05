FLORIA – NATURAL ORGANIC CARE – mit duftenden Ölen leichter durch die Krise

Naturreine ätherische Öle duften nicht nur herrlich und heben damit schnell unsere Laune. Sie helfen uns auch Krisensituationen leichter zu überstehen.

Ätherische Öle können helfen

-die Raumluft zu desinfizieren, wirken antiviral und antibakteriell

-Emotionen auszugleichen und die Stimmung zu heben

-die Konzentration zu fördern beim Home Office und Home Schooling

Bergen 17. Mai 2021

Naturdüfte wirken auf den Körper und die Seele gleichermaßen. So können Zitrusdüfte, wie Orange, Grapefruit, Zitrone oder Mandarine, für gute Laune sorgen und manch stressigen Tag erleichtern. Wenn Kinder und Eltern zu Hause lernen und arbeiten, können ätherische Öle, wie Lavendel oder Rosmarin, die Konzentration fördern und für Ausgeglichenheit auf beiden Seiten sorgen. Naturreine Duftöle eignen sich für die Desinfektion von Räumen und sind hilfreich dabei Ängste zu lindern. Das kann im Wohn- oder Schlafzimmer ebenso nützlich sein, wie im Wartebereich eines Arztes.

In ihrem Onlineshop www.floria-natural.com bieten Isabel und Steve Lerch, die jungen Gründer, neben 100% naturreinen ätherischen Ölen und Pflegeölen auch Naturseifen und handverlesene Geschenksets an. Das Start-up bezieht die ätherischen Öle von Familienbetrieben und kennt die Destillateure persönlich. Die Naturseifen entstehen in einer Seifenmanufaktur in Deutschland und werden von einem liebenswerten Parfümeur und seiner Frau handgesiedet. Die Sheabutter für FLORIA kommt von einer Frauenkooperative in Uganda und unterstützt so die Familien und den fairen Handel.

Nachhaltige Pflege und wunderbare Düfte

Hochwertige Materialien, natürliche Inhaltsstoffe und eine liebevolle Verpackung machen ein Geschenk zu etwas Besonderem. Mit den herrlichen Düften und den erlesenen Geschenksets von FLORIA kann man seinen Lieben eine Freude bereiten. Aber sich auch einfach selbst verwöhnen und das Wohlbefinden steigern.

Was man aus einem Sanfte-Pflege-Set von FLORIA zaubern kann, verrät Jens Zeitler. Er ist ausgebildeter Aromapraktiker und erklärt in seinem Podcast die vielzähligen Anwendungsmöglichkeiten dieses Sets. Darüber hinaus beschreibt er sehr anschaulich und verständlich die verschiedenen Wirkungen von ätherischen Ölen.

FLORIA – große Leidenschaft für Naturdüfte und reine Pflege

Pünktlich zum ersten Firmengeburtstag am 30. Mai 2021 haben Isabel und Steve Lerch ein exklusives und limitiertes Set zusammengestellt. Darin befinden sich, neben Produktneuheiten von FLORIA tolle Überraschungen von namenhaften Kooperationspartnern. Sie halten die Spannung hoch, aber in ihrem Instagram-Profil @floria.natural verraten die Gründer, was in der Box enthalten ist.

Dabei kooperieren sie mit ausgewählten Partnern, wie Anna Maria von formfrei: Eine kreative Künstlerin, die in ihrer Werkstatt edle handgetöpferte Keramik herstellt. In der Vergangenheit gab es eine erfolgreiche Zusammenarbeit, in der eine handgetöpferte Duftlampe und eine formschöne Seifenschale entstanden.

“Bei der Auswahl der Produkte und Partner sind uns neben einer ausgezeichneten Qualität und der Nachhaltigkeit die Personen dahinter besonders wichtig. Menschen, die mit Leidenschaft und vollem Einsatz dabei sind und bei denen wir genauso viel Hingabe spüren, sind unsere Wunschpartner.”, sagen die Gründer über ihre Auswahlkriterien. Vielleicht ist das das Geheimnis ihres Erfolges?!

Es bereitet Steve und Isabel große Freude, mithilfe von Peter Wohllebens Urwaldprojekt etwas Gutes tun zu können und so der Natur etwas zurück zu geben. Durch die Rettung des Buchenwaldes in Deutschland wird hier vor Ort das Klima geschützt. Wertvoller Buchenwald, der Urwald Deutschlands, bleibt erhalten. Ein Prozent des Umsatzes spenden die Gründer an diese Organisation.

Mehr Informationen: www.floria-natural.com

Weitere Einblicke und Tipps zu Wirkung und Anwendung: www.floria-natural.com/blogs/wissen

Der Onlineshop www.floria-natural.com , eröffnet am 30. Mai 2020 von Steve und Isabel Lerch bietet hochwertige Pflegeprodukte, naturreine Düfte und passendes Zubehör an. Das Familienunternehmen hat ihren Firmensitz in Bergen im Landkreis Traunstein, Bayern.

FLORIA NATURAL ORGANIC CARE

Steve und Isabel Lerch

Wendelsteinstr. 3

DE – 83346 Bergen

E: hello@floria-natural.com

F: 0049 171 868 457 2

