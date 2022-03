Flottenleistungszentrum Eder ist neuer Premiumpartner im VMF

Eder-Gruppe verstärkt Expertise des VMF mit starken Marken und zertifiziertem Service / Gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt

Bad Homburg, im März 2022. Die Auto Eder Gruppe ist mit seiner Flottenleistungszentrum Eder GmbH neuer Premiumpartner des Verbands markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF). „Wir haben hohe qualitative Anforderungen an unsere Partner und freuen uns, dass wir mit der Auto Eder Gruppe als 17. Premiumpartner unser Branchennetzwerk erweitern konnten. Unsere Mitglieder werden von der 50-jährigen Expertise der Gruppe in puncto Mobilität profitieren“, so Frank Hägele, der Vorsitzende des VMF.

Mit mehr als 30 eigenen Autohäusern vertreibt die Auto Eder Gruppe jährlich rund 20.000 Pkw und Nutz- und Freizeitfahrzeuge von insgesamt 22 verschiedenen Marken. Zur Option stehen dabei die Varianten Kauf, Leasing, Finanzierung, Auto Abo und Autovermietung. Die Gruppe unterstützt die Mobilität ihrer Kunden mit starken Marken und zertifiziertem Service, der sich über das Flottengeschäft, die Teilezentren, die Autovermietung, den Versicherungsschutz sowie die Finanzdienstleistung erstreckt. „Durch unsere Premiumpartnerschaften decken wir als Experten für Mobilität im Wandel jegliche Aspekte rund um den Lebenszyklus eines Fahrzeugs ab“, so Hägele.

Wertvolle Synergieeffekte

Die breit aufgestellten Premiumpartner des VMF sind Anbieter von Dienstleistungen rund um das Thema betriebliche Mobilität. Sie entlasten damit Mobilitäts- und Fuhrparkmanager:innen und gestalten anspruchsvolle Mobilitätslösungen. Durch den regelmäßigen Austausch – unter anderem auf den zweimal jährlich stattfindenden Branchenforen – und die kurzen Wege zwischen den Mitgliedern und Partnern ergeben sich interessante Synergien. Die gemeinsamen Ziele: die Mobilität von heute und morgen gestalten, Qualitätsstandards setzen, Dienstleistungen an die Bedürfnisse von Kund:innen anpassen und Impulse im Markt platzieren. Das nächste Branchenforum ist aktuell in Vorbereitung: Unter dem Motto „Herausforderungen der E-Mobiltät“ werden im Mai die relevanten Aspekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette thematisiert und diskutiert.

Gerade die Vielfalt der Premiumpartner macht dieses stetig wachsende Branchennetzwerk mit seinen herstellerunabhängigen Mobilitätsdienstleistern so einzigartig. Von der Reifenherstellung, über den Fahrzeugvertrieb und die Fahrzeuglogistik bis hin zu Reparaturservices, Führerscheinprüfung, digitalem Bezahlen oder auch Remarketing ist die gesamte Wertschöpfungskette des Fahrzeugs abgedeckt.

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. – ist Rat- und Impulsgeber im Mobilitätsmarkt heute und in Zukunft. Seit 1998 vereinen wir durch unsere Mitgliedsfirmen eine langjährige neutrale Erfahrung im Full-Service-Leasing und Fuhrparkmanagement und haben immer wieder neue Qualitätsstandards gesetzt. Unsere Mitglieder sind herstellerunabhängige Anbieter von Autoleasing sowie Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen wie z. B. Autovermietungen. Unsere Premiumpartner profitieren als Geschäftspartner branchennaher Service-Unternehmen vor allem durch unser starkes Business-Netzwerk.

