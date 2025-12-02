FLOW 2.5 nutzt LLM für effizientere Vorgangsbearbeitung im Response Management

Insiders Technologies veröffentlicht ein neues Release seiner Omnichannel-Lösung für Workflow und Response Management und ermöglicht erstmals LLM-Nutzung für die KI-basierte Verarbeitung von Anfragen.

Kaiserslautern, 02.12.2025 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), hat die Version 2.5 seiner Omnichannel-Lösung für effizientes Workflow und Response Management FLOW veröffentlicht. FLOW ist Bestandteil der OmnIA-Plattform und unterstützt Unternehmen bei der strukturierten Bearbeitung eingehender Anfragen über E-Mail, Chat, WhatsApp und andere Kanäle. Mit dem neuen Release integriert FLOW die Nutzung großer Sprachmodelle (LLM) zur Leistungssteigerung und entwickelt sich damit zu einem Werkzeug, das Teams durch mehr Automatisierung wirksam entlastet und Abläufe im Response Management weiter optimiert.

KI unterstützt die tägliche Kommunikation

FLOW 2.5 bietet erstmals Formulierungsvorschläge auf Basis von LLM, die Mitarbeitende beim Erstellen qualitätsgesicherter Antworten unterstützen und Bearbeitungszeiten spürbar verkürzen. Dabei werden bei der Ansprache und den Inhalten der Antwort auch die bisherige Kommunikation mit dem Kunden sowie unterschiedliche Kundensegmente berücksichtigt – etwa ein Premium- oder Goldstatus. Darüber hinaus fasst die Lösung selbst komplexe Vorgangshistorien automatisch zusammen, beispielsweise bei der Bearbeitung eines Schadenfalls. Sachbearbeitende behalten so den Überblick und können schneller und konsistenter antworten.

„Mit FLOW 2.5 bringen wir LLM-Funktionen erstmals dorthin, wo sie im Alltag echten Mehrwert stiften: direkt in die Vorgangsbearbeitung der Mitarbeitenden“, sagt Felix Burkhard, Senior Sales Manager bei Insiders Technologies. „Viele unserer Kunden stehen unter hohem Kommunikationsdruck. Die neuen Funktionen helfen ihnen, schneller zu reagieren und gleichzeitig die Qualität der Antworten dauerhaft hoch zu halten.“

Integrierte Auswertungen mit ACT

Eine weitere Neuerung der Version 2.5 ist die enge Verbindung zur Analyse- und Reporting-Komponente ACT von Insiders Technologies. Unternehmen erhalten damit sofort nutzbare Auswertungen zu Quellen der Kundenkommunikation, zu Vorgangskategorien oder zum zeitlichen Aufkommen von Anfragen. ACT stellt die Ergebnisse grafisch aufbereitet zur Verfügung und ermöglicht kundenspezifische Dashboards. Auch qualitative Kennzahlen wie Änderungsquoten LLM-generierter Antwortvorschläge werden abgebildet. Die neuen LLM-Fähigkeiten und Analysewerkzeuge greifen damit unmittelbar ineinander und verbessern damit sowohl die Produktivität als auch die Transparenz in der Bearbeitung.

Breite Weiterentwicklung der Plattform

Darüber hinaus umfasst FLOW 2.5 viele Verbesserungen im Detail. Dazu gehören aktualisierte Drittkomponenten, neue Sicherheits- und Administrationsoptionen sowie Optimierungen für die tägliche Arbeit. Anhänge können nun auch in automatischen Antworten verwendet werden und in der Inbox werden alle Empfänger einer E-Mail übersichtlich dargestellt.

Der Template Manager für Antwortvorlagen lässt sich lokal nutzen und kann unabhängig vom FLOW-System betrieben werden – ein Vorteil für Teams, die Vorlagen dezentral pflegen möchten. Die bewährten Möglichkeiten zur Automatisierung und Verifizierung eingehender Daten bleiben fester Bestandteil des Systems.

FLOW 2.5 steht ab sofort zur Verfügung und kann über Insiders Technologies oder die betreuenden Partner bezogen werden. Interessenten können sich die Neuerungen im Rahmen eines Demotermins vorstellen lassen. Terminanfragen bitte per E-Mail an release@insiders-technologies.de.

Weitere Informationen zur intelligenten Software für effizientes Response Management:

https://insiders-technologies.com/de/response-management/

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 6.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

