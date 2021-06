“flowlist” – ausgezeichnet als Fachmedium des Jahres 2021

Das Online-Tool “flowlist” erhält Auszeichnung zum “Fachmedium des Jahres 2021” in der Kategorie “beste Workflow-Lösung”.

Balingen, 17. Juni 20201- Die Spitta GmbH konnte mit der Checklisten-App “flowlist” überzeugen: Der Verein Deutsche Fachpresse kürte das Online-Tool zum “Fachmedium des Jahres 2021” in der Kategorie “beste Workflow-Lösung”.

Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von der “fokussierten Funktionalität” der Lösung. Denn mit “flowlist” werden Arbeitsabläufe in der Zahnarztpraxis ganz einfach als digitale Checklisten angelegt und zentral in der “flowlist”-Cloud gespeichert. Diese können dann vom Praxisteam per Checklisten-App aufgerufen und “on the job” erledigt werden: Somit gehören Laufzettel und Papier-Checklisten in Praxen der Vergangenheit an. Ein großer Vorteil ist dabei, dass jeder einzelne Arbeitsschritt beschrieben und bebildert werden kann, sodass sich auch ungeübte Personen, wie Azubis oder neue Mitarbeiter gut orientieren können. Selbst komplexe oder selten durchgeführte Arbeitsabläufe können so einfach, vollständig und fehlerfrei durchgeführt werden. “flowlist” ist damit das erste richtige Workflow-Tool für die Zahnarztpraxis, die Mitarbeiter nicht nur mit Informationen versorgt, sondern eine echte Assistenzfunktion einnimmt. Es entlastet nicht nur die Mitarbeiter, sondern verbessert auch die Prozesse und ermöglicht ein gelebtes Qualitätsmanagement.

Die Jury begründete ihre Wahl zudem mit dem integrierten Checklisten-Marktplatz, auf dem Praxen ihre erstellten Checklisten anderen Zahnarztpraxen zur Verfügung stellen können. Dadurch entsteht ein Wissensaustausch, sodass “jeder von der kollektiven Intelligenz der Branche profitieren” kann.

“Wir bei Spitta freuen uns sehr über die erste Auszeichnung für “flowlist”! Sie ist eine besondere Anerkennung unserer Innovationskraft und zeigt, dass wir mit unserem Ansatz auf dem richtigen Weg sind: Den Praxisalltag durch digitale Lösungen zu vereinfachen! Der Preis spornt uns an, “flowlist” weiter auszubauen und weitere Praxisabläufe ganz im Sinne eines gelebten QM noch besser zu machen,” so Bettina Bachhofer, Produktmanagerin von “flowlist”.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite unter www.flowlist.de

Informationen über Spitta GmbH

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern einer der größten Anbieter von Fachinformationen in den Bereichen Zahnmedizin, Zahntechnik, Medizin und Sport. Mit dem Geschäftsbereich Spitta Akademie hat sich das Unternehmen zudem als zuverlässiger Partner für die berufliche Weiterbildung sowie für Fortbildungsveranstaltungen im zahnmedizinischen und medizinischen Bereich erfolgreich etabliert.

Als Erfinder der Spitta-System-Karteikarte ist Spitta Deutschlands führendes Medienunternehmen für die Zahnmedizin und bietet Zahnärzten, zahnmedizinischen Fachangestellten und Zahntechnikern innovative und nutzerfreundliche Lösungen für den Praxisalltag. Dabei erstreckt sich das Portfolio von Produkten für die Praxisverwaltung und Abrechnungshilfen über Fachliteratur und Zeitschriften bis hin zu unterstützender Software und Online-Portalen. Mit der Marke entolia bietet Spitta eine moderne App für die Mitarbeiterunterweisung. Bereits mehr als 30.000 Kunden nutzen die Produkte von Spitta erfolgreich.

