Modernes Desinfektionsset – Berührungsloser Spender “Drip” mit Edelstahlaufhängung für Glastropfschale

Der Flüssigkeitsspender “Drip” von MrDISC kann mit Hilfe des Sensors berührungslos bedient werden und zusätzlich durch den Touchbutton an – und ausgeschaltet werden. Sobald sich Hände unter dem Sensor befinden wird die Flüssigkeit abgegeben. Sowohl Flüssigseife als auch herkömmliches Händedesinfektionsmittel kann für den Spender verwendet werden. Durch das transparente Material ist es möglich, den Stand des Flüssigkeitsvorrats zu erkennen und bei Bedarf nachzufüllen. Der weiße Kunststoffflüssigkeitsspender kann stehend verwendet oder durch seine spezielle separate Aufhängung auch an der Wand angebracht werden. In der Tropfschale wird die nicht verwendete Flüssigkeit aufgefangen. Die edle Kombination aus Edelstahlwandhalter und Glasauffangschale können an jeder Wand per 3 M Klebeband schnell und unkompliziert befestigt werden. Der Flüssigkeitsspender “Drip” ist praktisch und ideal für den Hygienebereich, egal ob in öffentlichen Räumen oder für den Hausgebrauch.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.