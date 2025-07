Flugplanänderung zum Winter: Günstigere Abflugzeiten für die Air-Astana-Verbindung Frankfurt-Almaty

Nach der erfolgreichen Aufnahme der Nonstopflüge zwischen Frankfurt und der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty am 1. Juni 2025 wird Air Astana diese neue Verbindung in der Wintersaison 2025/2026 fortführen. Dabei werden sich die Abflugzeiten in Frankfurt und Almaty verändern, wovon viele Passagiere, die für ihren Flug nach Frankfurt anreisen müssen, profitieren, da ihnen hierzu mehr Zeit bleibt und sie deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten haben.

Aktuell startet der Air-Astana-Flug KC 222 jeden Dienstag-, Donnerstag- und Sonntagmorgen in Frankfurt um 8:30 Uhr und erreicht Almaty um 18:50 Uhr Ortszeit. Ab dem 26. Oktober 2025 erfolgt der Abflug jeweils um 17:05 Uhr mit Landung in Almaty am nächsten Morgen um 4:25 Uhr.

Die Flüge KC 221 ab dem internationalen Flughafen von Almaty starten mit Beginn der Wintersaison 2025/2026 jeweils dienstags, donnerstags und sonntags um 11:10 Uhr und erreichen Frankfurt um 15:30 Uhr.

„Wir verzeichnen eine hohe Nachfrage für unsere neue Verbindung zwischen Frankfurt und Almaty, die sich damit schnell als Ergänzung zu unserem bisherigen Angebot von Frankfurt nach Astana und Uralsk etablieren konnte“, betont Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU and Americas bei Air Astana. „Daher freuen wir uns umso mehr über die neuen Flugzeiten ab und bis Frankfurt, da nun viele unserer Gäste stressfreier an- beziehungsweise nach der Landung in Frankfurt weiterreisen können.“

Aktuell fliegt Air Astana elfmal pro Woche von Frankfurt nach Kasachstan: dreimal wöchentlich nach Almaty, täglich in die Hauptstadt Astana und jeden Mittwoch nach Uralsk (Oral) im Westen des Landes. Insbesondere ab Almaty und Astana bietet Air Astana zahlreiche Optionen für die Weiterreise innerhalb Kasachstans sowie zu vielen Zielen in Fernost, Zentral- und Südasien. Ganz neu im Flugplan der Airline befinden sich unter anderem die chinesische Metropole Guangzhou, Mumbai in Indien sowie Nha Trang und Da Nang (beide Vietnam).

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

