Flying Over Saudi“ startet als neues Premium-Erlebnis

Riad, 02, Januar 2026 – Im Rahmen der Riyadh Season ist in Boulevard City mit „Flying Over Saudi“ eine neue, technologisch anspruchsvolle Attraktion gestartet. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um das erste immersive Luft-Erlebnis dieser Art im Königreich. Ziel ist es, Besuchern Saudi-Arabiens aus der Vogelperspektive zu präsentieren – mithilfe modernster Visualisierung und multisensorischer Effekte.

Die rund achtminütige Fahrt kombiniert hochauflösendes 8K-Filmmaterial mit Bewegungssitzen sowie Effekten wie Wind, Wassernebel und Duftsimulationen. Gezeigt werden zentrale Natur- und Stadtlandschaften des Landes: Wüstenregionen, Gebirge, Küsten, moderne Metropolen sowie ausgewählte Sequenzen der beiden Heiligen Moscheen. Bild- und Tontechnik sind dabei eng aufeinander abgestimmt, um ein möglichst realistisches Fluggefühl zu erzeugen.

Mit dem neuen Angebot verfolgt die Riyadh Season ihre Strategie, internationale Entertainment-Standards in den saudi-arabischen Markt zu bringen und zugleich eine klare nationale Bildsprache zu etablieren. Die Inszenierung verbindet technologische Innovation mit der Darstellung der geografischen und kulturellen Vielfalt des Landes – von den Küsten bis in die urbanen Zentren.

Bereits jetzt wird die Attraktion in touristische Programme integriert. SELA und dessen neue Destination Management Company binden „Flying Over Saudi“ als festen Programmpunkt in die ersten Reiseangebote ein. Der immersive Flug dient dabei bewusst als Einstieg in Rundreisen durch das Königreich: Gäste erhalten zu Beginn einen emotionalen, kompakten Überblick über Landschaften, Distanzen und Highlights – bevor sie diese Orte im weiteren Verlauf der Reise real erleben.

Das Projekt unterstreicht den Anspruch der Riyadh Season, sich als globale Plattform für hochwertige Erlebnisformate zu positionieren. Gleichzeitig dient „Flying Over Saudi“ als Instrument der Destinationsvermarktung und der Produktentwicklung. Für Reiseveranstalter entsteht damit ein neuer, marktfähiger Baustein, der Technologie, Storytelling und Standortprofilierung wirkungsvoll miteinander verbindet.

