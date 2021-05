foboxy expandiert nach Österreich

Mit der foboxy Fotobox jetzt auch in Österreich feiern!

foboxy, das in Deutschland führende Unternehmen für den Versand von mobilen Fotoboxen, gab heute seine Pläne bekannt, in den österreichischen Markt zu expandieren. Dadurch können ab sofort auch Feierende in Österreich auf Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern, uvm. Erinnerungsfotos schießen, einmalige Augenblicke teilen und ein noch schöneres Partyerlebnis genießen.

foboxy wurde 2014 von Sören Harms und Marco Todtenhaupt gegründet und ist heute als mittelständisches und inhabergeführtes Familienunternehmen der führende Vermieter von mobilen Fotoboxen in Deutschland.

Eine Fotobox zu mieten gehört für viele Feiern, zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern, einfach dazu. Das Konzept ist einfach: mithilfe eines Selbstauslösers werden Bilder aufgenommen, welche anschließend direkt ausgedruckt und als Erinnerung an die Veranstaltung mitgenommen werden können. Die Fotobox von foboxy besticht dabei durch eine kinderleichte Bedienung in Kombination mit einem günstigen Preis.

Kunden aus Österreich können sich zu den Leistungen von foboxy auf der neu geschaffenen Website www.foboxy.at informieren.

Sören Harms, Geschäftsführer von foboxy, sagt dazu: “Die Begeisterung unserer Kunden bei mittlerweile mehr als 60.000 Buchungen in Deutschland ist für uns Antrieb unsere erfolgreiche foboxy Fotobox nun endlich auch in Österreich anzubieten. Wir sehen auf dem österreichischen Markt einen wachsenden Bedarf an einer spaßigen und kinderleicht zu bedienenden Fotobox, welche zudem durch einen günstigen Preis besticht.”

Andreas Unger, Marketing- und Vertriebsleiter von foboxy, ergänzt: “Wir freuen uns sehr endlich den schon oft geäußerten Wunsch nach einer Miete unserer foboxy Fotobox auch unseren österreichischen Kunden endlich erfüllen zu können.”

Sie möchten mehr über die foboxy Fotobox erfahren? Kontaktieren Sie uns:

Andreas Unger

Marketing- & Vertriebsleiter

Tel. Österreich: 0800 44 30 90

Tel. Deutschland: 0800 36 26 990

Mail: info@foboxy.at

Web: www.foboxy.at

foboxy ist der führende Anbieter in Deutschland beim Versand von mobilen Fotoboxen. Seit 2014 statten wir Hochzeiten, Geburtstage und andere gesellige Veranstaltungen mit bezahlbaren und kinderleicht zu bedienenden Fotoboxen aus.

