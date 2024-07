Focus Open Award 2024: Designpreis für „lukuli lounge“

Wir sind stolz, dass unser Produkt „lukuli lounge“ mit dem renommierten Focus Open Award 2024 ausgezeichnet wurde. Die kabellose Leseleuchte erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Special Mention“ – eine wertvolle Bestätigung für die Qualität und Innovationskraft unserer Produktentwicklung. Der Preis wird jährlich vom Design Center Baden-Württemberg vergeben und ehrt herausragende Designleistungen auf internationaler Ebene.

Über „lukuli lounge“

„lukuli lounge“ ist eine kabellose Leseleuchte, die durch ihr innovatives Design und ihre hohe Funktionalität überzeugt. Das Produkt vereint modernste Technologie mit einem puristischen und hochwertigen Erscheinungsbild, das nicht nur ästhetisch, sondern auch äußerst praktisch ist.

Innovatives Design

Die „lukuli lounge“ setzt neue Maßstäbe in der Welt der Beleuchtung. Dank des kabellosen Designs bietet sie maximale Flexibilität und Mobilität. Benutzer können die Leuchte nach Belieben in ihrem Wohnraum platzieren, ohne sich um störende Kabel kümmern zu müssen. Dieses Konzept ermöglicht es, jede Leseecke in eine stilvolle Oase des Lichts zu verwandeln.

Hochwertige Materialien und Verarbeitung

Für die Herstellung der „lukuli lounge“ verwenden wir nur die besten Materialien. Die sorgfältige Auswahl und Verarbeitung dieser Materialien garantiert eine lange Lebensdauer und eine erstklassige Haptik. Jede Leuchte wird mit größter Präzision gefertigt, um den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.

Puristisches Design

Das puristische Design der „lukuli lounge“ zeichnet sich durch klare Linien und eine schlichte Eleganz aus. Die minimalistische Formgebung fügt sich harmonisch in jede Einrichtung ein und unterstreicht den modernen Lebensstil. Dabei steht die Funktionalität stets im Mittelpunkt: Die Leuchte bietet eine optimale Ausleuchtung zum Lesen und schafft gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre.

Auszeichnung durch das Design Center Baden-Württemberg

Der Focus Open Award 2024 würdigt die herausragende Designqualität und die innovative Idee hinter „lukuli lounge“. Die Jury des Design Centers Baden-Württemberg lobte insbesondere die gelungene Verbindung von Ästhetik und Funktionalität sowie die hohe Qualität der Ausführung. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, exzellentes Design zu schaffen, das den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird.

Die Anerkennung ist Ansporn, weiterhin Produkte zu entwickeln, die durch Innovation, Qualität und Design überzeugen. Die „lukuli lounge“ ist ein Beweis dafür, dass herausragendes Design und höchste Funktionalität Hand in Hand gehen können.

Über Lukuli:

Lukuli ist ein Startup, das sich auf die Verbesserung von Umgebungen durch innovative Lichtlösungen spezialisiert hat. Geleitet von der Überzeugung, dass die Umgebung das Wohlbefinden, die Gedanken und Gefühle prägt, setzt Lukuli auf kundenorientierte Funktionalität, beste Materialien und zeitloses Design. Mit einem Designanspruch, der sich durch zeitlose Ästhetik, dauerhafte Funktionalität und deutsche Handwerkskunst auszeichnet, nutzt das Unternehmen zukunftsweisende Materialien und neueste Produktionstechniken.

