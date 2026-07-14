Focused Energy wird Premium-Partner des SV Darmstadt 98

Laserfusion hat ein Zuhause – Gemeinsam für die Zukunft der Region

Darmstadt / Biblis, 14. Juli 2026 – Focused Energy, das weltweit führende Laserfusionsunternehmen mit Wurzeln an der TU Darmstadt, wird zur Saison 2026/2027 neuer Premium-Partner des SV Darmstadt 98. Die Partnerschaft ist mehr als ein Sponsoring – sie ist ein klares Bekenntnis zur Region und zu den Menschen, die hier leben und arbeiten.

„Wir freuen uns sehr, den SV Darmstadt 98 unterstützen zu können. Als Unternehmen mit Wurzeln in Darmstadt ist es uns wichtig, auch der Region etwas zurückzugeben. Der SV 98 steht für Zusammenhalt, Heimat und Identifikation – genau die Werte, die auch uns antreiben“, sagt Günter Kraft, Chief Communications & Government Relations Officer von Focused Energy über die beginnende Zusammenarbeit ab der nächsten Spielsaison.

Eine Technologie, die in Darmstadt zuhause ist

Focused Energy ist 2021 als Ausgründung der TU Darmstadt entstanden und treibt heute den Aufbau einer weltweit führenden Laserfusionsindustrie, die Schlüsseltechnologie für eine neue Generation klimaneutraler Energieversorgung, in Hessen voran. Mit dem Entwicklungsstandort in Biblis hat die Laserfusion ein echtes Zuhause gefunden. Hier soll das weltweit erste Laserfusionskraftwerk entstehen.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass Biblis, Darmstadt und die gesamte Region in den kommenden Jahren erheblich von der Entwicklung der Laserfusion durch neue Arbeitsplätze, internationale Investitionen und technologische Spitzenleistungen profitieren werden. Diese Erfolgsgeschichte möchte Focused Energy gemeinsam mit den Menschen der in Region erzählen – nicht als abstraktes Wissenschaftsprojekt, sondern als etwas, das jeden hier direkt betrifft: als Chance für die Region, für Innovationen und für eine sichere Energiezukunft.

Prof. Markus Roth, CSO und Mitgründer von Focused Energy betont in diesem Zusammenhang: „Die Partnerschaft mit dem SV 98 bietet uns die Möglichkeit, die Menschen aus der Region mit unserer Vision zu erreichen und mit ihnen sowie mit der regionalen Industrie und Politik etwas aufzubauen, das hier verwurzelt ist und weit über die Region hinauswirkt.“

Laserfusion verständlich machen

Viele Menschen haben bislang noch wenig Berührungspunkte mit dem Thema Kernfusion. Focused Energy möchte das ändern: offen, transparent und auf Augenhöhe. Die Partnerschaft mit dem SV Darmstadt 98 ist dabei ein wichtiger Schritt, um nicht nur in Wissenschaft und Politik, sondern auch mitten in der Gesellschaft sichtbar zu sein.

„Der SV Darmstadt 98 erreicht Menschen, die vielleicht noch nie von Laserfusion gehört haben und genau das ist für uns wertvoll. Wir möchten mit Fans, Schulen, Unternehmen und allen, die wissen möchten, was diese Technologie für ihre Region bedeutet, ins Gespräch kommen“, so Günter Kraft weiter.

Fragen, Anregungen, Skepsis oder auch Sorgen sind ausdrücklich willkommen. Der offene Dialog mit der Öffentlichkeit ist für Focused Energy ein wesentlicher Bestandteil des eigenen Handelns, um Hintergründe verständlich zu erklären, unterschiedliche Perspektiven ernst zu nehmen und mögliche Bedenken transparent und auf Augenhöhe zu diskutieren. Denn Vertrauen entsteht durch Offenheit, Zuhören und gegenseitigen Austausch.

Diese Mission wird ausdrücklich von Darmstadt 98 unterstützt: „Mit Focused Energy gewinnen wir einen Partner, der unseren Anspruch auf Weiterentwicklung und Innovation teilt. Fußball lebt von Emotionen, Dynamik und Teamgeist – genau wie große wissenschaftliche Projekte von Präzision, Ausdauer und gemeinsamer Vision“, zeigt sich Martin Kowalewski, Geschäftsführer des SV Darmstadt 98, begeistert über den neuen Premium-Partner.

Die Verbindung über den Atlantik bis in die USA

Über Darmstadt hinaus verbindet die beiden Partner auch ein gemeinsamer Bezug zu Texas: Neben seinem Hauptsitz in Darmstadt hat Focused Energy einen weiteren Unternehmensstandort in Austin. Von dort ist es nur rund eine Autostunde bis San Antonio, wo mit dem San Antonio FC ein Kooperationspartner des SV Darmstadt 98 beheimatet ist. Im Rahmen der Premium-Partnerschaft wird Focused Energy deshalb auch Hauptpartner der anstehenden Testspielreise des SV 98 in die Vereinigten Staaten im September 2026.

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Focused Energy ist ein deutsch-amerikanisches Fusionsunternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt sowie Niederlassungen in Berlin, Austin und San Francisco. Das 2021 aus dem Umfeld der TU Darmstadt gegründete Unternehmen beschäftigt rund 200 führende Wissenschaftler und Ingenieure aus mehr als 33 Nationen.

Ziel ist es, die Fusionstechnologie von der Forschung in die industrielle Anwendung zu überführen und gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft in Biblis das weltweit erste Laserfusionskraftwerk bis Mitte der 2030er Jahre zu errichten.

Als weltweit führendes Laserfusionsunternehmen verfolgt Focused Energy einen konsequent industrieorientierten Ansatz: Aufbauend auf jahrzehntelanger internationaler Fusionsforschung und der technologischen Expertise seiner Gründer verbindet das Unternehmen wissenschaftliche Exzellenz mit der Geschwindigkeit und Skalierungsfähigkeit eines privat finanzierten Hightech-Unternehmens.

Fusion ist eine Zukunftstechnologie mit großem Potenzial für neue Wertschöpfungsstrukturen und schafft eine klimaneutrale, sichere, verlässliche und bezahlbare Energieversorgung. Bei der Fusion verschmelzen Wasserstoffatomkerne unter hohen Temperaturen zu Helium. Dabei wird enorm viel Energie freigesetzt: Ein Gramm Fusionsbrennstoff liefert Energie vergleichbar mit rund elf Tonnen Kohle. https://www.focused-energy.co

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Bildquelle: SV Darmstadt 98