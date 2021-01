Förderkreis in Ulm freut sich über neue, effiziente Zeiterfassung

Mit der Small Business Edition profitieren auch Kleinunternehmen von AVERO®

Elvira Wäckerle ist seit vielen Jahren ehrenamtlich und mit viel Engagement für den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e.V. tätig, der 1984 aus einer Elterninitiative gegründet wurde. Dieser initiierte seitdem zwei Elternhäuser in der Nähe der Klinik, eine Kindertagesklinik, Geschwisterbetreuung, ein Erholungszentrum und viele weitere Projekte. Elvira Wäckerle ist seit 2004 die 1. Vorsitzende und ihr obliegt auch die Stundenerfassung der derzeit 11 MitarbeiterInnen. Dafür hat sie eine neue Zeiterfassungsmöglichkeit gesucht.

“Die bisher genutzte Online-Zeiterfassung arbeitete nicht mehr zuverlässig und bei Rückfragen fühlte ich mich nicht gut betreut”, erzählt sie. “Es gab einfach immer mehr Probleme und keine Lösungen.” Daher suchte Elvira Wäckerle einen Anbieter vor Ort, denn eine ihrer Bedingungen war es, einen Ansprechpartner zu haben, der sowohl bei der Einrichtung als auch der Schulung entsprechend unterstützt. Sie nahm Kontakt mit digital ZEIT auf und war mit dem Service und dem Entgegenkommen sehr zufrieden. “Ich bin ein Bauchmensch und bin damit immer gut gefahren”, erzählt Elvira Wäckerle. “Es waren von Anfang an sehr nette Gespräche und man kam mir auch mit der kleinen Mitarbeiteranzahl sofort entgegen. Das und die freundliche Art, obwohl wir jetzt nicht den riesigen Umsatz bringen, haben mich schnell überzeugt.”

Die Small Business Edition, die für sie in Frage kam, wird normalerweise ab 20 Mitarbeitern eingesetzt. Zusätzlich wurden ihr zwei Terminals für die beiden Elternhäuser empfohlen, an denen sich die MitarbeiterInnnen (Kindergärtnerinnen, Reinigungskräfte, Hausdamen, Buchhaltung und Hausmeister) mit einem Transponderchip ein- und ausstempeln können. “Auch hier gab es Lösungen, die erst im Gespräch entstanden sind. Unser Hausmeister ist ja in beiden Elternhäusern tätig und kann jetzt bei dem einen Haus ein- und beim anderen ausstempeln.”

Von der Anfrage bis zu Einrichtung vergingen nur wenige Wochen und der Start mit der AVERO® Zeiterfassung konnte sogar vor dem eigentlich festgesetzten Beginn realisiert werden. “Es wurde alles eingerichtet, am nächsten Tag habe ich eine Schulung bekommen, bekam auch alle Fragen beantwortet und konnte das Programm in Betrieb nehmen.” Von der Bedienerfreundlichkeit ist sie auch angetan. “Es erklärt sich vieles von alleine und man kann in der Hilfe nachlesen. Besonders aber hat mich gefreut, dass mir gezeigt wurde, wie ich die Salden mitten im Monat übernehmen konnte, die wir die letzten Wochen manuell ausrechnen mussten. So konnte ich direkt die Auswertungen ziehen und für die Gehaltsabrechnung übermitteln, was mir viel Zeit eingespart hat.”

Mit der Small Business Edition lassen sich alle zeitrelevanten Daten wie An- und Abwesenheitszeiten verwalten. Dazu können Zeitkorrekturen manuell nachgetragen werden und individuelle Zeitmodelle verwaltet werden. “Das ist für uns wichtig, da wir Schichtbetrieb haben. Bei deren Einrichtung hat man uns bei der Schulung sehr geholfen. Und zukünftig habe ich einen Ansprechpartner vor Ort, wenn es Fragen oder Probleme gibt”, freut sich Elvira Wäckerle.

Die digital ZEIT GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist bereits seit 1984 Hersteller und Anbieter von Komplettlösungen für Zeiterfassung, Workflowmanagement, Zutrittskontrolle, Kantinendatenerfassung, Projektzeit- und Betriebsdatenerfassung bis hin zum Fertigungsleitstand. Wir bieten Hardware- und Softwarelösungen aus einer Hand. Namhafte Kunden wie Bauhaus, Oettinger Brauerei, Carthago Reisemobile und ROMA vertrauen der Software mit dem Namen AVERO®. Durch stetige Weiterentwicklungen unserer Systeme, dem modularen Aufbau und die Kompatibilität mit diversen ERP-Systemen sowie Lohn- und Gehaltsprogrammen wie Datev, SAP, Paisy, Loga, Lexware u.v.m. garantieren wir eine größtmögliche Investitionssicherheit heute und für die Zukunft. Die hauseigenen Zeit- und Zutrittsterminals komplettieren das Angebot ebenso wie Terminals unseres Technologiepartners PCS.

Weitere Informationen stehen auf der Internetseite unter http://www.digital-zeit.de zur Verfügung

Firmenkontakt

digital ZEIT GmbH

Wolfgang Volz

Max-Eyth-Str. 40/1

89231 Neu-Ulm

0731-205557-0

presse@digital-zeit.de

https://www.digital-zeit.de

Pressekontakt

digital ZEIT GmbH

Elvira Lauscher

Max-Eyth-Str. 40/1

89231 Neu-Ulm

0731-205557-0

presse@digital-zeit.de

https://www.digital-zeit.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.