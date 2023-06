Fokus auf Industrie und Handwerk- Managerbund Reutlingen bei der PflüMa GmbH

Gewerbekunden stehen bei Wissensaustausch und Produktvorstellungen des Kärcher Centers Reutlingen und der Welsch Maschinen und Werkzeuge im Vordergrund. Erneut haben die Mitstreiter des Managerbund Reutlingen ein interessantes Event mit dem PflüMa Team auf die Beine gestellt. „Unseren zahlreichen Mitgliedern aus Handwerk, Dienstleistung und Industrie möchten wir immer eine Horizonterweiterung und spezielle Angebote ermöglichen. Was liegt da näher als ein Produktivaustausch mit einem Gewerbetag bei der PflüMa GmbH zu verknüpfen.“ Hansjörg Schühle, Vorstand des Vereins, freut sich über das spezielle Event in den Reutlinger Ausstellungsräumen, In Laisen 31. Durch die Veranstaltung führte er gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Dominik Pflüger und Patrick Masterson.

Das Wissen aus erster Hand, neue Produktvorstellungen und Aktionsangebote an den Gewerbetagen sind immer gerne gesehen. Der offene Umgang und die Hintergründe der Fachspezialisten sind bei den Events ein hoher Mehrwert für die Managerbund Mitglieder und interessierten Besucher. So konnten die Firmenverantwortlichen nicht nur Anregungen für das eigene Unternehmen mitnehmen, sondern auch die eigene Werkstattausstattung bei Bedarf erweitern.

Der Managerbund ist ein Manager-, Selbständigen- und Unternehmerkreis unterschiedlichster Fachrichtungen, aus der Region Reutlingen – von Nürtingen über Pfullingen bis Münsingen. Die Diskussionen und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist gemäß dem Managerbund Motto „Wir entwickeln uns gemeinsam weiter“ dabei immer im Fokus.

In der örtlichen Presse und den Social Medias wurde schon öfter über die wertvolle Arbeit des Vereins und den Gewerbetagen der PflüMa GmbH berichtet. Aktionen des Netzwerkes, wie z. B. die gemeinsamen Kooperationen in der Ausbildungsförderung oder gemeinsame SPARTANER Erste Hilfe Ausbildungen für Mitarbeiter der Unternehmen bis hin zu verschiedenen gemeinsamen regionalen Spendenübergaben, verstärken eine persönliche und geschäftliche Zusammenarbeit. Regelmäßige Treffen bringen einen hohen Mehrwert für die nun mehr als 40 Unternehmen des Vereins.

Im Show-Room des Reutlinger Centers werden an Gewerbetagen Reinigungsgeräte von Kärcher und Maschinen und Zubehör von BOSCH, FLEX und DeWalt präsentiert. Aktuell versetzten die OMCN Hydraulikpumpen Vorführung die Gäste in Staunen. Und auch mit einem bereits gestarteten Jubiläumsverkauf der Akku-FLEX Geräte wird derzeit viel Aufmerksamkeit erzeugt. So können die Besucher aus dem Handwerk, Industrie und Endkunden mit attraktiven Sonderrabatten bei Kauf einer oder mehrerer Geräte rechnen. Und an den Events wird auch für den Spaß gesorgt. Beispielsweise Trockeneisstrahlen und Nagelbalkenwettbewerbe sind immer gefragt.

Dominik Pflüger ist als einer der PflüMa Geschäftsführer Vereinsmitglied und erfahren bei Reinigungsgeräten, Werkzeugen und Maschinen. So stellt er gemeinsam mit Patrick Masterson den Kollegen des Managerbundes spezielles technisches Wissen und weitere fachliche Impulse aus dem Handel zur Verfügung. Auf seinen Kurzvortrag „Optimale Lösungen im Servicebereich, Geschäftsfelderweiterungen und Kooperationen“ waren die anwesenden Gäste sehr gespannt. So erfuhren Sie, dass die PflüMa den Umsatz mehr als verdoppelte und neue Partner bei der Holz- und Metallbearbeitung von HOLZMANN, JET und PROMAC, sowie TELWIN Schweißtechnik, OMCN Hydraulikpressen und HAZEET Werkstatteinrichtungen hinzugenommen haben. Das Geschäftsführer Team betonte auch, dass die Bereiche Wartung und Reparatur, Vermietung von Maschinen und Werkzeugen und ihre Vor-Ort Dienstleistungen stetig ausgebaut werden.

Weitere strategische Fragen, Diskussionen und aktuelle Vereinsprojekte waren ein wichtiger Baustein für die positive Resonanz der Veranstaltung. Und das bei so engagierten Mitglieder auch der Verein weiter wächst, ist nicht verwunderlich.

Weitere Infos:

www.Managerbund-Reutlingen.de

www.kaercher-center-pfluema.de

www.welsch-maschinen.de

PflüMa GmbH / KÄRCHER CENTER PFLÜMA

Wir sind PflüMa, ein junges Unternehmen aus Reutlingen mit grandioser Perspektive und einem stabilen Fundament aus Fachwissen und innovativen Produkten der Weltmarke KÄRCHER.

Als zertifizierter Handels- und Servicepartner der Firma KÄRCHER aus Winnenden, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, private und gewerbliche Nutzer, Industrie- und Kommunale Kunden, in Sachen modernster Reinigungstechnik zu beraten und zu betreuen. Hierbei bieten wir einen Rundum-Service für das komplette Kärcher Sortiment, vom Verkauf, Vermietungen, den Wartungen sowie anfallenden Reparaturen und Garantieabwicklungen an.

Unser Einsatzgebiet erstreckt sich neben den Landkreisen Reutlingen, Tübingen & Böblingen, auch über die Zollern-Alb Region, Esslingen und das Stuttgarter Randgebiet.

