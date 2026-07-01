Fokus auf Kernkompetenzen und regionale Stärken

Direct-Marketing-Geschäft von Paragon Germany geht in die neue Sparte Paragon Print Germany über

Korschenbroich/Schwandorf, 1. Juli 2026 – Als umfangreicher Dienstleister in der Kundenkommunikation vereinte Paragon in Deutschland bislang vielfältige Dienste an fünf Standorten bundesweit unter einem Dach. Für mehr Klarheit wurde zum 1. Juli der Direct-Marketing-Bereich in die neu gegründete Paragon Print Germany GmbH ausgegliedert.

Die Neustrukturierung erfolgt europaweit in der Paragon-Gruppe. Die Paragon Print Germany GmbH übernimmt – die Zustimmung der Kunden vorausgesetzt – zum Stichtag sämtliche Verträge im Direct Marketing am Standort Schwandorf von der Paragon Germany GmbH und ist künftig der Spezialist für Print-Produkte im Direktmarketing.

Die Paragon Germany GmbH verlegt mit diesem Schritt ihren Hauptsitz von Schwandorf nach Korschenbroich. Das Unternehmen ist gemeinsam mit der Paragon Munich GmbH Teil von Paragon Central Europe. Es unterstützt auch weiterhin seine Kunden in der Kundenkommunikation (ganzheitliches Management der optimalen Kundenbeziehung, regulierte Transaktionskommunikation, Consulting, Business Continuity Services) und mit Business Process Services (Input Document Management, Schadensbearbeitung, Business Process Outsourcing). Das geschieht von Korschenbroich und den Paragon-Standorten Magdeburg, München und Weingarten aus.

„Durch die Aufteilung und klare Zuordnung können sich die beiden neuen Sparten noch mehr auf ihre Kernkompetenzen und regionalen Stärken fokussieren“, sagt Johannes Stadlmayr, Chief Operating Officer von Paragon Germany. „Mit unseren Niederlassungen in Korschenbroich, Magdeburg, München und Weingarten verfolgen wir bei Paragon in Deutschland weiterhin unser Mehrstandort-Konzept. Damit produzieren wir Geschäftspost und Dokumente für unsere Kunden, unter anderem aus der Finanz- und Versicherungsbranche, Energieversorgung, Telekommunikation und dem Gesundheitswesen, nahe ihrem Zielort – und senken dadurch erheblich den CO2-Ausstoß und die Portokosten.“

Über Paragon Central Europe

Paragon Central Europe hilft Unternehmen bei ihrer Kommunikation – für mehr Effizienz und eine größere Kundenzufriedenheit. Ihre Lösungen unterstützen sie in der digitalen Transformation und bei einer verbesserten Customer Journey und Experience. Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen und Geschäftsprozesse (Druckzentrum, Posteingangszentrum, Versand) an Paragon oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, Digitalisierungsprojekten) durch Paragon sparen Kunden Kosten. Integrierte Business-Continuity-Management-Szenarien vergrößern die Prozess- und Geschäftssicherheit.

Paragon Central Europe produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger – physisch und digital. Etwa 1.000 Mitarbeitende verarbeiten an Standorten in Deutschland, Belgien und den Niederlanden rund 550 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output – wie Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die Kundenkommunikation über digitale Kanäle. Im Service für den Posteingang scannt Paragon eingehende Briefe und führt sie für die weitere Kategorisierung und Bearbeitung mit digitalen Posteingängen zusammen.

Besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen stehen für den hohen Qualitätsanspruch von Paragon an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen.

Paragon Central Europe gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,75 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.paragon.world/de sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

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