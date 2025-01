Fokus Kundennähe

HKL BAUMASCHINEN verdichtet sein Centernetz mit neuem HKL Center in Osnabrück

Hamburg, 30. Januar 2025 – Maximale Kundennähe ist seit jeher ein zentraler Wert von HKL BAUMASCHINEN. So verdichtet das Unternehmen mit der Eröffnung des HKL Centers Osnabrück sein Centernetz weiter und ist für Kunden in Niedersachsen noch besser und schneller erreichbar. Bei allen Entwicklungen steht der Kundennutzen immer im Mittelpunkt – so auch bei dem neuen Center in Osnabrück.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit setzt HKL bei dem Center Osnabrück auf die Umnutzung einer Bestandsimmobilie und hat diese aufwändig für seine hohen Qualitätsanforderungen umgebaut. Mit dieser Vorgehensweise konnten Ressourcen geschont und Co2-Emissionen eingespart werden.

„Auch im Jahr 2025 werden wir unser Angebot dynamisch weiterentwickeln – nachfrageorientiert, verantwortungsvoll und mit Augenmaß. Unser neues Center in Osnabrück ist modern, großzügig und perfekt an die Anforderungen unserer Kunden angepasst. Hier erhalten sie ab sofort alles, was sie für ihre tägliche Arbeit benötigen“, sagt Steffen McDermid, Betriebsleiter im HKL Center Osnabrück.

Die verkehrsgünstige Lage der HKL Center ist ein klares Plus. Denn gute Erreichbarkeit steht für geringen Zeitaufwand bei der Beschaffung von Baumaschinen und Baugeräten – darauf zahlt auch die Kombination mit dem angegliederten und auf den Baustellenbedarf abgestimmten Baushop ein.

Auf über 4.000 Quadratmetern Fläche finden Besucher des neuen Centers eine Vielzahl kompakter Baumaschinen und -geräte zur Miete und zum Kauf, einen modernen, gut sortierten Baushop sowie einen umfassenden Service für Kunden- und Mietmaschinen in der unternehmenseigenen Werkstatt. Eine Besonderheit im Center Osnabrück ist das „HKL Drive“: Kunden, die den Transport von Maschinen oder Geräten selbst übernehmen, können direkt in die großzügigen Hallen fahren und dort ihre Mietgeräte eigenständig auf- und abladen.

HKL BAUMASCHINEN steht seit über 50 Jahren für hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit. Über die Jahre hat HKL sukzessive weitere Center und Spezialcenter für Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Raumsysteme eröffnet und sein Portfolio immer weiter diversifiziert. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt heute über 170 Center mit angegliederten Baushops. In allen HKL Centern steht den Kunden ein gut geschultes Team mit professioneller Beratung zur Seite.

Das HKL Center Osnabrück befindet sich in der Hansastraße 7, 49205 Hasbergen, an der Autobahn A30 und nur einen Kilometer entfernt vom Autobahnkreuz Lotte A30/A1.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 140.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2023 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

