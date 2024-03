FonePaw USB Data Recovery: Rettung für verlorene Daten auf USB-Sticks

Ein USB-Stick ist eine praktische Wahl für viele Leute, um wichtige Informationen zu speichern und transportieren. Doch Daten auf einem USB-Stick zu verlieren kann ein Albtraum sein. In diesem Fall ist das noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Die gute Neuigkeit ist: FonePaw, ein führender Anbieter von Datenwiederherstellungssoftware, freut sich, die Einführung einer Unterfunktion seines Produkts bekannt zu geben: FonePaw USB Data Recovery. Im diesen Artikel stellen wir FonePaw USB Data Recovery vor, mit dem Sie die Dateien, die Sie auf Ihrem USB-Stick verloren haben, mit nur ein paar Klicks wiederherstellen können und Ihnen damit das zurückgeben, was zuvor noch da war.

Hauptfunktionen von FonePaw USB Data Recovery

FonePaw USB Data Recovery ist ein professionellen Datenwiederherstellungstools für USB-Sticks, das die Wiederherstellung aller Arten von USB-Speichergeräten unterstützt. Es ermöglicht Ihnen, gelöschte Dateien von einem USB-Stick schnell und einfach wiederherzustellen, bevor es zu spät ist.

– Wiederherstellung verlorener Dateien von jedem USB-Speichergerät

FonePaw USB Data Recovery unterstützt die Wiederherstellung aller Arten von USB-Speichergeräten, einschließend USB-Flash-Laufwerk, externe USB-Festplatte, USB-Digitalkamera, USB-MP3- und MP4-Player, USB-Mobilgerät und weiter.

– 1000+ Dateiformate auf USB-Laufwerken wiederherstellen

FonePaw USB Data Recovery bietet die Möglichkeit, mehr als 1000 verschiedene Dateiformate von USB-Laufwerken wiederherzustellen. Diese Software ist darauf ausgelegt, eine breite Palette von Dateitypen, von Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumenten bis hin zu Archiven, wiederherzustellen, die auf USB-Laufwerken gespeichert sind, um sicherzustellen, dass Benutzer ihre verlorenen Daten problemlos wiederherstellen können.

– Vorschau vor der Wiederherstellung

Die Funktion zur Vorschau vor der Wiederherstellung in FonePaw ermöglicht es Benutzern, die gefundenen Dateien vor dem eigentlichen Wiederherstellungsprozess anzusehen. Durch diese Vorschauoption können Benutzer sicherstellen, dass sie nur die Dateien wiederherstellen, die sie wirklich benötigen, und vermeiden, unnötigen Speicherplatz mit Dateien zu belegen, die nicht relevant sind.

– Optionen zum Scannen von Daten

Zu den von FonePaw USB Data Recovery angebotenen Datenscan-Optionen gehören Schnell- und Tiefenscans. Es ist ratsam, zuerst den schnellen Modus zu verwenden, um schnell nach kürzlich gelöschten Dateien zu suchen. Wenn Sie jedoch nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie den Tiefenmodus auswählen, um eine gründlichere Suche durchzuführen, die mehr Dateien abdeckt.

– Wiederherstellung von Dateitypen und Dateipfaden wählen

Durch die Möglichkeit, die Wiederherstellung von bestimmten Dateitypen oder Dateipfaden auszuwählen, können Benutzer den Scanprozess optimieren und gezielt nach den benötigten Dateien suchen. Dies spart Zeit und Ressourcen, da nur relevante Dateien wiederhergestellt werden.

– Hohe Wiederherstellungsrate

FonePaw USB Data Recovery ist eine Rettung für verlorene Daten auf USB-Sticks. Es zeichnet sich durch eine hohe Wiederherstellungsrate aus und unterstützt eine Vielzahl von wiederherstellbaren Geräten und Dateitypen. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, die Scanergebnisse zu speichern, um die Wiederherstellungsfrist von gelöschten Dateien zu verlängern.

– Einfache Bedienung

FonePaw USB Data Recovery zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus. Benutzer können einfach auf die Benutzeroberfläche klicken, um Daten wiederherzustellen, ohne komplexe Befehle in der Befehlszeile eingeben zu müssen. Dies macht die Wiederherstellung verlorener Daten von USB-Sticks sehr benutzerfreundlich und zugänglich, auch für weniger erfahrene Benutzer.

Wiederherstellung von verlorenen Daten auf USB-Sticks in verschiedenen Szenarien

FonePaw USB Data Recovery bietet eine äußerst effektive Lösung zur Wiederherstellung verlorener Daten auf USB-Sticks in verschiedenen Szenarien.

1. Versehentliche Löschung

Wenn Sie versehentlich wichtige Dateien vom USB-Stick löschen, z. B. Familienfotos, Lieblingsfilme und Hochzeitsaufnahmen, können Sie gelöschte Dateien vom USB-Stick problemlos wiederherstellen.

2. Beschädigte USB-Wiederherstellung

Physikalische Schäden, wie Stöße oder Hitze, können die Dateien von USB-Sticks beschädigen. Mit FonePaw USB Data Recovery können Sie problemlos Daten von beschädigten USB-Sticks wiederherstellen.

3. Wiederherstellung eines formatierten USB-Sticks

Vielleicht haben Sie in der Datenträgerverwaltung versehentlich auf „Schnellformatierung“ geklickt und alle Daten auf dem USB-Stick verloren, machen Sie sich keine Sorgen! FonePaw USB Data Recovery kann Ihnen helfen, einen formatierten USB-Stick wiederherzustellen.

4. Unterbrochene Übertragung

Um verlorene Daten aufgrund unterbrochener Übertragungen von einem USB-Stick wiederherzustellen, kann eine professionelle Datenwiederherstellungssoftware wie FonePaw USB Data Recovery verwendet werden. Durch einen gründlichen Scan des USB-Sticks kann die Software die beschädigten oder unvollständigen Dateien lokalisieren und wiederherstellen, sodass sie wieder zugänglich sind.

5. Das unsachgemäße Auswerfen eines USB-Laufwerks

Das unsachgemäße Auswerfen eines USB-Laufwerks kann zu Datenbeschädigungen oder sogar zum Verlust von Dateien führen. Wenn ein USB-Laufwerk ohne ordnungsgemäßes Auswerfen aus dem Computer entfernt wird, während Dateien darauf geöffnet oder übertragen werden, besteht die Möglichkeit, dass laufende Schreib- oder Lesevorgänge unterbrochen werden.

6. Viren- und Malware-Infektion

Wenn ein USB-Gerät an einen mit Viren oder Malware infizierten Computer angeschlossen wird, besteht die Gefahr, dass das USB-Gerät selbst infiziert wird. Viren und Malware können Dateien auf dem USB-Gerät beschädigen, verstecken oder sogar löschen, was zu Datenverlust führt. Diese Bedrohung ist besonders relevant, da USB-Geräte oft zwischen verschiedenen Computern hin- und herbewegt werden und daher einem erhöhten Risiko einer Infektion ausgesetzt sind.

Benutzer-Feedback von FonePaw USB Data Recovery

Fonepaw hat insgesamt positive Bewertungen. Eine Menge von Benutzern liebten FonePaw USB Data Recovery und hinterließen ihre Bewertungen wie:

– Die Datenrettung ist ziemlich gut. Letzte Woche ist mein USB-Stick abgestürzt und alle Dateien darauf sind verschwunden. Ich habe online nach einer Lösung gesucht und bin auf die Anleitung von Fonepaw zur Datenwiederherstellung gestoßen. Ich habe die gewünschten Daten wiederhergestellt. -CliveReader

– Diese Datenwiederherstellungssoftware stellt jede Art von Datei wieder her, die Sie versehentlich gelöscht haben oder die aufgrund einer Fehlfunktion der Hardware verloren gegangen ist. Sie kann auf Ihrem Computer selbst oder auf jedem angeschlossenen Gerät mit eigenem Speicher durchgeführt werden.-Eva Williams

– Solide, ehrlich und arbeitet mit Ihnen zusammen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. -Eric Pambeck

Sicherheit von von FonePaw USB Data Recovery

FonePaw USB Data Recovery kann sicher auf Ihrem System installiert und zum Scannen Ihrer Dateien auf USB-Sticks verwendet werden. Die von der FonePaw-Software verarbeiteten Daten sind vollständig verschlüsselt und können weder vom Hersteller noch von Dritten eingesehen werden.

FonePaw ist 100% sicher und geschützt. Sie werden keinen Datenverlust erleben, wenn Sie die Software verwenden, und Sie können Ihre Daten auf USB-Sticks sicher und ohne Probleme wiederherstellen. Es verspricht auch, Sie vor Dritten zu schützen, und wird daher keine Ihrer Informationen vermieten oder verkaufen.

Über FonePaw

FonePaw ist ein im Jahr 2014 gegründetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Softwaretools für Datenwiederherstellung, Datentransfer, Systemreparatur und Multimediaanwendungen spezialisiert hat. FonePaw hat seitdem eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die von Millionen von Benutzern weltweit genutzt werden. Die Produkte von FonePaw sollen Benutzern dabei helfen, verschiedene technische Probleme im Zusammenhang mit ihren Geräten zu lösen und eine bessere digitale Erfahrung zu bieten. Zu den Hauptprodukten von FonePaw gehören Datenrettungssoftware für verschiedene Plattformen wie Android, iOS, Windows und Mac, sowie Tools für die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Geräten und Multimedia-Anwendungen wie Bildschirmaufnahme-Software und Videoconverter.

FonePaw legt großen Wert auf Benutzererfahrung, Effizienz und Qualität. Ihr Team besteht aus erfahrenen Redakteuren und Entwicklern aus der ganzen Welt, die sich darauf konzentrieren, effektive und benutzerfreundliche Lösungen für die verschiedensten digitalen Aufgaben anzubieten. FonePaw strebt danach, seinen Kunden stets innovative Produkte und erstklassigen Service zu bieten.

Kontaktinformationen

Unternehmen: FonePaw

Website: https://www.fonepaw.com/

Wenn Sie weitere Fragen zu FonePaw USB Data Recovery haben oder weitere Informationen benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bei FonePaw dreht sich alles um Erfahrung, Effizienz und Qualität. Wir wurden 2014 gegründet und sind heute ein führendes Softwareunternehmen, das sich auf Datenrettung, Datenübertragung, Datensicherung, Systemreparatur und Multimediatools spezialisiert hat. Wir haben auch mehr als 8.000.000 Nutzern weltweit geholfen, komplexe Probleme zu lösen, die während ihrer digitalen Entwicklung immer wieder auftreten. Unsere Leidenschaft für das Kundenerlebnis motiviert uns. Wir sind zufrieden mit dem, was wir tun, und stolz darauf, uns in ein Unternehmen zu integrieren, das seine Kunden respektiert.

Kontakt

Fonepaw

Julian Chan

10/F TOWER 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONGKONG ROOM 1003

999077 Hong Kong

+8613129342241



https://www.fonepaw.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.