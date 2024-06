Neuer Imagefilm für DURIT Hartmetall kommt von ipanema2c.

Rechtzeitig zum Start der ACHEMA 2024 hat DURIT Hartmetall seinen neuen Imagefilm veröffentlicht. „Unter dem Motto „For the hardest challenges. For the toughest requirements.“ veranschaulicht der Film die Konzeptionsstärke sowie die Präzision und Perfektion, mit der DURIT Hartmetall-Werkzeuge und -Komponenten realisiert“, erklärt Olaf Bruno Pahl, Geschäftsführer Strategie und Beratung der Agentur ipanema2c. In diesem Sinne inszenierte das Kreativteam echte Mitarbeitende des Unternehmens am Standort Wuppertal und nutzte Bewegtbilder aus der Produktion.

Online finden Sie den DURIT Film auf der von ipanema2c entwickelten DURIT-Markenwebsite sowie auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yinto2B6M84 Weitere Informationen unter www.ipanema2c.de

Über ipanema2c brand communication GmbH

Die Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer – 2C – spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Von der Kombination aus Markenerfahrung und Kreativität profitieren aktuell Kunden wie ABIOMED, betterlife, BOOM, DURIT Hartmetall, E/D/E, Kloeckner Metals Germany, KMS, Medtronic, Nobel Biocare, Reformhaus Bacher, Sparda-Bank West, Sparkasse Wuppertal, Stahl Krebs, Schäfer-Shop oder ZWILLING. Die Geschäftsführung von ipanema2c teilen sich Olaf Bruno Pahl und Ralf Andereya.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

