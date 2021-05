Forbo Enduro Dryback/Click Vinyl Bodenbeläge – flexibel in Qualität und Farbe

Die Kollektion Enduro ist wahrhaft ein Verkaufsschlager mit zeitloser Schönheit. Die modernen, leistungsstarken und pflegeleichten Designböden, das beachtliche Preis-Leistungsverhältnis und die freie Wahl zwischen Klick und Klebe-Vinyl überzeugen auf ganzer Linie.

Forbo Enduro Vinyl Bodenbeläge zum Kleben und Klicken

Alle Dekorvarianten existieren in den gängigsten Verlegearten. Sie entscheiden über Klebe- oder Klickvariante. Beide Versionen überzeugen in Ihrer Qualität und Individualität.

Die Bestseller aus der Kollektion Forbo Enduro Designboden

Forbo Enduro Dryback dark Timber bei Bodenversand24 – Artikelnummer: BV2431734

Das sowohl Modern als auch Retro gestaltete Dekor ist vielseitig einsetzbar – passend zu alten, als auch zu neuen Möbeln harmoniert dieses Design mit den vielfältigsten Wohnformen. Optisch kaum zu unterscheiden von einem Parkettboden, jedoch immer mit den Vorteilen eines Vinylbodens.

Forbo Enduro Click light concrete bei Bodenversand24 – Artikelnummer: BV2431772

Dieses graue Fliesenmodell kann aufgrund des stylish aussehenden Dekors zu vielen modernen Möbeln aller Art kombiniert werden.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick

+ viele Dekore, darunter hauptsächlich Stein- und Holzdesigns

+ Click – Technologie

+ Keinerlei schädliche Weichmacher

+ umweltfreundlich

+ leichtes Gewicht und einfaches Handling

+ Nutzschicht: 0,3 mm

+ einfaches Verlegen

+ Klick- und/oder Klebe-Vinyl

+ Fußbodenheizung geeignet

Fazit:

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der Click- Technologie und dem einzigartigen Design dieses Bodenmaterials. Schaffen Sie in Ihrem Zuhause ein harmonisches Umfeld durch die Kombination der Mixdekore in diesem Markenvinylboden mit einer freien und individuellen Möbelauswahl. Gehen Sie mit dem Trend der gräulich- bräunlichen Mixdesigns und gestalten Sie ihr eigenes Paradies im Einklang der Farben in Boden und Möbel.

Bodenversand24| EUROPAS GROSSER ONLINE-SHOP FÜR BODENBELÄGE

Bodenbeläge von über 100 namhaften Herstellern und einem Produktsortiment mit mehr als 30.000 Artikeln! Boden einfach online kaufen bei Bodenversand24. Sie möchten sich den langen Weg zum Baumarkt sparen und gemütlich von zu Hause aus Ihren Bodenbelag bestellen? Mit unserer Riesenauswahl für alle möglichen Belagsarten werden Sie hier ganz sicher fündig. Auch Handwerkerzubehör wie Silikondichtstoffe, Teppichmesser uvm. finden Sie bequem über unsere Website unter www.bodenversand24.de

Firmenkontakt

Bodenversand24

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

062130735233

062130735235

kontakt@bodenversand24.de

https://www.bodenversand24.de

Bildquelle: Forbo