Ford C-Max II Lautsprecher Soundsystem 300 Watt Upgrade

300 Watt Lautsprecher Upgrade mit hervorragenden Klangeigenschaften für den Ford C-Max II

Der Ford C-Max II ist standardmäßig mit einem sehr einfachen Soundsystem bei den Lautsprechern ausgerüstet. Die Lautsprecher haben aber den größten Effekt auf das gesamte Soundsystem. Mit nur 20 Watt Belastbarkeit kommt das werksseitige Ford C-Max II Lautsprecher Soundsystem schnell an die Grenzen bei Pegel und Klang. Höchste Zeit für ein Upgrade mit dem Ford C-Max II Lautsprecher-Set mit 4 Hochtöner erreichen Sie Klangeigenschaften der Oberklasse im Fahrzeug.

Mit 300 Watt Maximalleistung und einem Wirkungsgrad von 93,5 DB gewährleistet es hohe Pegel und Dynamik in der Musikwiedergabe an Werksgeräten oder auch nachträglich installierten Radios. Das System für den Ford C-Max II besteht aus zwei 2-Wege Systemen vom italienischen Hersteller Audison mit dem APK 165, inclusive Zwei-Stufen-Pegelwähler für die Hochtöner. Für die beiden hinteren Türen wird dasselbe System verbaut. Insgesamt werden vier Hoch- und Tieftöner in die Türen installiert.

Das Oberklasse Lautsprechersystem Audison APK 165 verfügt über getrennte Frequenzweichen mit hochwertigen Bauteilen für Hoch- und Tieftöner. Mit dem Pegelwähler kann an den Frequenzweichen der Hochtöner kann der Pegel um bis zu 2DB erhöht werden. Die Systeme sind mit hochwertigen Komponenten gefertigt und verfügen über starke Magnete von 85 x 40 x 15 mm. Die Hochtöner haben einen Durchmesser von 26mm und sind den werkseitig installierten in der Performance überlegen. Der gesamte Frequenzbereich reicht von 60 – 20K Übertragung. Alle Lautsprecher passen in die werksseitigen Einbauplätze und sind nach der Installation von außen nicht sichtbar.

Für ein Ford C-Max II Lautsprecher Soundsystem Upgrade müssen die Systeme über werkseitig passende Halterungen verfügen nur so sind sie auch passend und können leicht installiert werden. Im Webshop von auto-lautsprecher.eu verfügen alle Ford C-Max Lautsprecher Angebote über diese Eigenschaften und eine hohe Einbaufreundlichkeit.

Alle Kunden erhalten in PDF-Form ausführliche Einbau Tipps damit die Installation auch ohne Besuch einer KFZ-Werkstätte durchführbar ist. Auszüge sind im Webshop von auto-lautsprecher.eu unter Ford C-Max II Lautsprecher tauschen abrufbar. Ein passendes Entriegelungswerkzeug für die Türverkleidung ist im Webshop erhältlich. Damit werden keine Kratzer oder Dellen am Interior hinterlassen, auch die Klipse mit denen die Türverkleidung an der Rückseite befestigt ist lösen sich ohne abzubrechen.

Im Ford C-Max II ist auch Türdämmung zu empfehlen, mit den selbstklebenden Alu-Bitumenmatten werden nicht nur vibrierende Teile ruhiggestellt auch die Akustik für die Lautsprecher wird damit verbessert. In der Basswiedergabe lassen sich so bis zu 7 DB mehr Bass bei gleichbleibender Leistung am Radio erreichen. Ein Satz Türdämmung mit 8 Matten reicht für zwei Türen vollständig aus. Bei Teildämmung können alle vier Türen damit gedämmt werden.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

