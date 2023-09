Ford Kuga Lautsprecher nachrüsten Soundsystem Upgrade

Hervorragende Klangeigenschaften für den Ford Kuga mit Oberklasse Lautsprecher Systemen

Der Ford Kuga erreicht mit einem Standard-Soundsystem schnell die Grenzen der Belastbarkeit, der Tausch des Radios ab Werk hat nur einen geringen Einfluss auf die Klangqualität, da die Übertragung weiter über die Standard-Lautsprecher erfolgen würde. Damit sich der Klang ändert, müssen die Lautsprecher ein Upgrade erfahren, um eine hervorragende Klangqualität für das Radio bereitzustellen.

Der Ford Kuga ist mit Tieftönern und externen Hochtönern in den Türen bestückt, in beiden vorderen Türen sind die Hochtöner in den Spiegeldreiecken. Um die neuen Lautsprecher einzubauen, muss die Türverkleidung entfernt werden. Die an fünf Stellen mit der Türe verschraubt ist an der Rückseite der Türverkleidung ist sie zusätzlich mit Kunststoff Clipse befestigt. Der Tieftöner sitzt hinter der Türverkleidung und die Hochtöner vorne in den Spiegeldreiecken.

Das Paket Ford Kuga 2 Wege-Lautsprecher Komplettset beinhaltet die Tief- und Hochtöner für alle Einbauplätze ab Werk vier hochwertige 2 Wege Systeme vom Hersteller JL-Audio mit der Bewertung Oberklasse. Mit 225 Watt Maximalleistung und einem Wirkungsgrad von 91 DB erreichen die Lautsprecher eine hohe pegelfeste Abhörlautstärke selbst an Radios ab Werk. Starke Magnete und der mineral gefüllte, spritzgegossene Polypropylen-Konus der Tieftöner schaffen ein kontrolliertes Bassfundament. Die externen Hochtöner sind (19 mm) Aluminium-Kalottenhochtöner, die für eine klare und brillante Stimmenwiedergabe sorgen.

Für die hinteren Türen kommen dieselben JL-Audio C1 650 2 Wege Systeme der Oberklasse zum Einsatz. Damit kommen auch die Mitfahrer zu einer hochwertigen Musikwiedergabe, die auch auf die gesamte Wahrnehmung des Soundbildes in der Fahrzeugkabine Einfluss hat. Ford Kuga Lautsprecher müssen nach Qualitätsmerkmalen ausgewählt werden und nicht durch eine reine Preisentscheidung. Im Ford Kuga sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert, die originalen Lautsprecher werden samt der Halterung entfernt.

Im Lieferumfang unseres Pakets aus dem Webshop von auto-lautsprecher.eu liegen fahrzeugspezifische Einbauringe und Adapterkabel für den Anschluss an die originalen KFZ-Kabel bei. So entfällt ein lästiges Ziehen von Kabelbäumen im Fahrzeug für Ford Auto-lautsprecher. Die Installation kann von handwerklich begabten Fahrzeughaltern durchgeführt werden. Es werden nur die Türverkleidungen demontiert und die Lautsprecher getauscht, für den Signalweg zum Radio werden die bestehenden KFZ-Kabel im Fahrzeug verwendet.

Im Webshop von Auto-lautsprecher.eu gibt es Ausbauwerkzeug in der Form von Kunststoffdübeln für Türverkleidungen. Damit ist die Demontage einfacher und auch die Klipse an der Rückseite der Türverkleidungen können damit gelockert werden, ohne abzubrechen. Für die Türdämmung empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten, damit sich der Klang und die Basswiedergabe verbessern. Die Türdämmung verbessert die akustischen Bedingungen für die Lautsprecher und sorgt für mehr Basspegel bei gleichbleibender Radioleistung.

Das Radio ist immer abhängig von der Wiedergabe der Musiktitel über die Lautsprecher. Durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit in den Türen werden die günstigen Lautsprecher ab Werk schnell abgenutzt und verlieren so ihre Klangeigenschaften.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.