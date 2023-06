Ford Transit Autoradio nachrüsten mit Fremdhersteller

Autoradio Tausch im Ford Transit in wenigen Minuten mit einem perfekten Autoradio Einbauset

Der Ford Transit ist einer der beliebtesten Kleintransporter von Ford, er wird in mehreren Modellreihen angeboten. Ab der Modellversion 5 ab Baujahr 2000 wird im Ford Transit beim Radio Tausch eine Radiohalterung benötigt, um ein Fremdradio zu integrieren. Die Modelle Transit MK5 von 2000 – 2006, Ford Transit MK6 von 2006 – 2013 und Ford Transit MK7 ab 2014 – Heute haben jeweils abweichende Einbauschächte und benötigen je nach Modell eine eigene Radiohalterung.

Während das Modell Ford Transit MK 5 von 2000 – 2006 nur über einen 1,5 DIN-Schacht verfügt und nur ein 1 DIN-Radio eines Fremdherstellers integrierbar ist, kann ab dem Modell Ford Transit MK6 von 2006 – 2013 bereits zwischen 1 DIN Fremdradios oder Doppel DIN-Geräten gewählt werden. Um ein neues Radio eines Fremdherstellers zu integrieren wird ein Ford Autoradio Einbauset benötigt, das neben der Radiohalterung alle erforderlichen Adapterkabel für den Anschluss des neuen Radios an die bestehenden KFZ-Kabel im Fahrzeug Schacht und das Antennensignal enthalten.

Für die Integration eines Radios eines Fremdherstellers werden neben einer Radiohalterung für ein 1 DIN oder Doppel DIN-Gerät auch die Adapterkabel für die Verbindung des neuen Fremdradios mit dem KFZ-Kabel im Schacht des Fahrzeuges benötigt. Das Antennenkabel im Schacht hat auch nicht immer den passenden Anschluss für ein Fremdradio, deswegen wird dafür ein Antennenadapter benötigt.

Sehr stark bei Fahrzeughaltern nachgefragt ist noch immer der Radiotausch im Ford Transit MK6 von 2006 – 2013. Im Webshop von der österreichischen Firma autoradio-einbau.eu wird dazu der Ford Transit Autoradio Einbaurahmen Doppel DIN Einbauset angeboten, ein komplettes Paket mit allen erforderlichen Adapterkabeln für den Einbau eines Doppel DIN Radios oder Navigation von Fremdherstellers. Neben dem Doppel DIN-Einbaurahmen ist auch ein passgenauer Blechrahmen mit dabei, der ohne einen Spalt zum restlichen Cockpit das neue Gerät perfekt integriert.

Für Kunden, die nur ein 1 DIN-Radio in den Ford Transit MK6 installieren wollen, gibt es alternativ ein Ford Transit Autoradio Einbaurahmen Einbauset 1DIN in den Farben Schwarz, Anthrazit oder Silber. Auch hier sind wieder alle erforderlichen Adapterkabel und ein Antennenadapter im Lieferumfang enthalten. Beide Ford Autoradio Einbausets Doppel DIN oder 1 DIN werden mit erforderlichen Entriegelungsbügeln geliefert. Die Installation im Ford Transit MK6 ist sehr einfach, das Radio ab Werk ist mit vier Entriegelungsbügeln, die in kleine Schlitze an der Frontseite des Gerätes eingeschoben werden, zu entriegeln und einfach nach vorne rauszuziehen.

Das neue Radio oder die neue Navigation eines Fremdherstellers kann dann sofort in den Fahrzeug Schacht eingebaut werden. Die beiliegenden Adapterkabel sind Plug and Play und können durch die Konfiguration der Stecker nur passend angeschlossen werden. Es werden keine Kabel durchschnitten, das Fahrzeug kann jederzeit auf das Radio ab Werk wieder zurückgerüstet werden.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

